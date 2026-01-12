Rhea Seehorn gana el Globo de Oro a la mejor actriz en un drama televisivo

Rhea Seehorn ganó el Globo de Oro a la mejor actriz en una serie dramática de televisión por su interpretación de Carol Sturka en “Pluribus” en Apple TV. Esta es su primera nominación al Globo y su primera victoria.

Seehorn se emocionó cuando subió al escenario para recibir el premio. Mirando una hoja de papel, dijo: «Mi discurso dice: ‘Obtenga una receta para betabloqueantes’, pero no lo hice. ¡Lo siento! Voy a hacer lo mejor que pueda. Lo siento, ¡estoy un poco sorprendida!». Y antes incluso de comenzar su discurso, le dijo efusivamente a uno de los presentadores de su premio: “Queen Latifah, te conocí hace unos 20 años entre trabajos en Koo Koo Roo y fuiste muy amable, ¡así que gracias!”

Seehorn es mejor conocida por interpretar a Kim Wexler en “Better Call Saul”, el spin-off de “Breaking Bad” que se emitió en AMC durante seis temporadas de 2015 a 2022. El papel le valió nominaciones a tres premios Critics’ Choice y dos premios Emmy, además de tres premios Actor como parte del elenco del programa. Por “Pluribus” ganó el premio Critics’ Choice a la mejor actriz de serie dramática.

También nominadas al Globo de Oro de este año a la mejor actriz de drama televisivo fueron Kathy Bates (“Matlock”), Britt Lower (“Severance”), Helen Mirren (“MobLand”), Bella Ramsey (“The Last of Us”) y Rhea Seehorn (“Pluribus”).

“Pluribus” también fue nominada a mejor drama televisivo.

Más por venir…