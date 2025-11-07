Rhea Seehorn es magnífica en el drama de Vince Gilligan

ADVERTENCIA DE SPOILER: La siguiente revisión describe la premisa básica de “Para muchos”, pero mantiene otros detalles de la trama en secreto para preservar la experiencia visual.

Hay muchas cosas que no puedo contarte sobre “Pluribus”, el esperado drama de Apple TV que marca al creador Vince GilliganLa primera aventura de ‘Breaking Bad’ fuera del universo de «Breaking Bad» en más de una década. “Pluribus” es también el regreso del ex alumno de “Expediente X” a la ciencia ficción, un género que añade un aire de misterio a las ya altísimas expectativas que vienen con el CV de Gilligan. Apple considera que incluso la sinopsis más básica de la trama es un spoiler, por lo que pospondré una por ahora.

En lugar de eso, comenzaré con lo que poder decir sobre “Pluribus” sin ser tímido, que es lo bueno que Rea Seehorn está en ello.

Para muchos espectadores, Seehorn fue el gran descubrimiento de “Better Call Saul”, la precuela de “Breaking Bad” de AMC que era a la vez menos accesible y más gratificante que su predecesora. El hábilmente hablador Saul Goodman de Bob Odenkirk ya era una cantidad conocida, si no su identidad original, Jimmy McGill; Como Kim Wexler, colega de Jimmy convertida en interés amoroso, Seehorn puso en juego la decadencia moral de su pareja y convirtió tramas legalistas y potencialmente secas en una televisión fascinante.

Al entrar en “Pluribus”, ya sabes por qué Gilligan querría construir un espectáculo completo en torno a un actor del calibre de Seehorn. Pero es sólo viendo “Pluribus” que entiendes por qué este concepto básicamente solo trabaje con Seehorn a la vanguardia. (Además de encabezar la lista de convocatorias, Seehorn también es productora ejecutiva). condición sine qua non de toda la empresa: su centro, su punto de venta, su base de carga. El programa puede ser el momento del cheque en blanco de Gilligan, gastando las ganancias de varios cientos de miles de ventas de iPhone en un gran y épico giro. Pero también es la fiesta de Seehorn, y ella es una excelente anfitriona.

Aquí es donde debo ser específico sobre cómo y por qué, y dar una advertencia final a los spoilers de línea dura. (Parece un poco tonto cuando puedes entender lo esencial del tráiler y Wikipedia, ¡pero las reglas son reglas!) Seehorn interpreta a Carol Sturka, una autora de novelas románticas de gran éxito que se vuelve excepcional de una manera completamente diferente cuando el mundo pasa por «La Unión», un proceso que comienza en un laboratorio militar ultrasecreto y se extiende hasta que cada persona en la Tierra está conectada por lo que la conciencia colectiva resultante llama «pegamento psíquico». Bien, casi cada persona en la Tierra. Carol es inmune y, comprensiblemente, se molesta cuando su compañera Helen (Miriam Shor) se convierte en una de los casi mil millones de víctimas cuando The Joining entra en vigor. Tienes que romper algunos huevos para hacer una mega tortilla gigante y unificada.

Esto significa que “Pluribus” tiene esencialmente dos personajes: Carol y todos los demás. De ahí por qué Seehorn, querido por los fanáticos de “Better Call Saul”, pero de ninguna manera un nombre familiar, es, con diferencia, el rostro más reconocible del elenco, con el debido respeto a reciente ganador del Emmy Jeff Hiller. La mente colmena creada por la Unión no tiene nombre, y muchas presentaciones comienzan con «este individuo se conoce como…»; cuando Carol pregunta a quién se refieren con «nosotros», ellos responden: «Nosotros somos nosotros. Sólo ‘nosotros'». El anonimato es un prerrequisito necesario para preparar el escenario, salvo uno o dos cameos de celebridades para hacer una broma sobre los individuos que alguna vez fueron famosos ahora transformados en serviciales abejas obreras.

La primera hora de “Pluribus” se desarrolla como el horror apocalíptico que seguramente suena Joining cuando lo describe. Puede que Gilligan no haya gastado su presupuesto de Apple en elegir estrellas de cine, pero al dirigir los primeros episodios, aprovecha el alcance global del concepto “Pluribus” para generar una vasta y ominosa sensación de colapso. Carol y Helen son testigos de un accidente automovilístico afuera de un bar, lo que les indica que algo anda mal; una ambulancia volcada le dice a Carol que no hay ayuda en camino. La cantidad de extras necesarios para dar una idea de la escala es alucinante, y mucho menos el bloqueo necesario para que se muevan en una sincronía perfecta y aterradora.

Pero una vez que Carol comienza a comprender la nueva normalidad, “Pluribus” se convierte en algo más interesante y equilibrado que una lucha por sobrevivir. Puede que Gilligan esté regresando al mismo registro de ciencia ficción que al principio de su carrera, pero hay un claro remanente de “Better Call Saul” en el ritmo deliberado y paciente de los episodios después de que el pánico y el miedo dan paso al silencio y la quietud. (También hay continuidad detrás de la cámara; muchos de los escritores acreditados, como los productores ejecutivos Gordon Smith y Alison Tatlock, son veteranos de “Saul”). La personalidad recién reunida de la humanidad no es maliciosa. Cualquier violencia causada por su creación fue accidental y describe el impulso de absorber nuevos individuos como un «imperativo biológico, como respirar». Estos no son zombis voraces ni autómatas siniestros. Son tranquilos, afables, deseosos de ayudar y volver loca a Carol.

Carol comparte la cautelosa inteligencia que hizo que Kim Wexler fuera tan cautivadora, pero es más volátil que Kim. (Para ser justos, aunque Kim vio algunas locuras en su época, nunca vivió el fin de la individualidad como concepto). Misántropa por naturaleza, reacciona ante la sinceridad amistosa de la omnipersona con la misma desconfianza enojada que alguna vez sintió hacia sus lectores, quienes abrazaron un romance pirata en prosa púrpura que la propia Carol encontró una tontería. Cuando los Unidos, después de haber recopilado todos los recuerdos y conocimientos de Helen antes de su muerte, envían una emisaria llamada Zosia (Karolina Wydra) que se parece exactamente a la inspiración del héroe romántico de las novelas de Carol, tiene el efecto conciliador opuesto al deseado.

“Pluribus” no tiene la misma sensación de caja misteriosa que “Severance”, su análogo más cercano en la lista actual de Apple, aunque invita a muchas preguntas, tales como: ¿Qué significan los que se unieron? ¿desear? ¿Tienen algún plan sobre qué hacer con todos sus recursos mentales reunidos? Y lo más apremiante para la solitaria y furiosa Carol es: ¿hay alguna manera de deshacer este cambio repentino y total? También hay investigaciones más amplias e interpretativas, como exactamente a qué ideas se refiere Gilligan aquí. ¿Es la unión una metáfora de cómo la IA y los algoritmos están erosionando nuestro sentido de identidad con una comodidad reconfortante? ¿O es “Pluribus” más bien un puro debate filosófico entre los riesgos de la libertad y la seguridad de la pertenencia? Zosia compara ver la miseria de Carol y querer subsumirla con el instinto de salvar a un extraño que se está ahogando.

La presencia de Seehorn es tan magnética aquí que canaliza estos temas y los empuja a un lado. Sola en Albuquerque (que sigue siendo la base de operaciones de Gilligan, incluso cuando sus ambiciones se han ampliado hacia el exterior), Carol cede ante su dolor, se fortalece con determinación, arremete y se las arregla. Es divertida y lamentable, quisquillosa y vulnerable. Podía verla estrellar pelotas de golf contra las ventanas de edificios abandonados todo el día.

“Pluribus” puede dar la sensación de ser un ejercicio de actuación, tanto para Seehorn como para sus múltiples compañeros de escena. Eso no es una crítica; Es un placer para una producción tan grande tener un enfoque tan experimental y arriesgado, y para un talento como Seehorn obtener el lienzo que se merece. No necesariamente se extraña la presencia de un elenco completo y tradicional, aunque Carol admite que extraña a sus amigos y vecinos. El infierno puede ser otra gente, pero para ella, el infierno es en realidad otras personas se combinaron en una megapersona.

Los dos primeros episodios de “Pluribus” se estrenarán en Apple TV el 7 de noviembre, y los episodios restantes se transmitirán semanalmente los viernes.