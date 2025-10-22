Rhea Seehorn en el nuevo programa del creador de ‘Breaking Bad’

Rea Seehorn está rodeado de gente espeluznantemente feliz y servicial mientras el mundo parece desmoronarse en el primer tráiler de “Para muchos”, el drama de ciencia ficción del creador de “Breaking Bad” Vince Gilligandebutando en Apple TV+ con dos episodios el 7 de noviembre.

Gilligan se reúne con la nominada al Emmy por «Better Call Saul», Rhea Seehorn, para la serie, en la que Seehorn interpreta a Carol, descrita como «la persona más miserable de la Tierra» que «debe salvar al mundo de la felicidad».

No se revela mucho en el tráiler, excepto que la mayor parte de la humanidad parece haber caído bajo algún tipo de hechizo, excepto Carol. Sobre un montaje de científicos con trajes protectores trabajando en un laboratorio, el presidente de los Estados Unidos le dice: «Ten la seguridad, Carol. Descubriremos qué te hace diferente… Así que puedes unirte a nosotros».

“Pluribus” también está protagonizada por Karolina Wydra (“Sneaky Pete”) y Carlos-Manuel Vesga (“Donde Tú Quieras”), y las estrellas invitadas Miriam Shor (“American Fiction”) y Samba Schutte (“Our Flag Means Death”). La serie ya ha sido renovada para una segunda temporada en Apple TV+.

El transmisor se burló oficialmente de la serie por primera vez el 25 de julio, lanzando un video críptico de una mujer en bata lamiendo donas y poniéndolas nuevamente en una caja con la etiqueta «Sírvete tú mismo» con una cara sonriente. Tres días después apareció otro clip de Seehorn caminando hacia un teléfono, con las palabras «Llámanos» y «Sin presión» junto a un número de teléfono operado por Apple. Aquellos que llamaron al número y marcaron «0» recibieron un mensaje de texto que decía: «Por favor, recuerda que tu vida es tuya, Carol. ¡Tienes albedrío!».

“Pluribus” es una producción de Sony Pictures Television y la producción ejecutiva de Gilligan junto a Gordon Smith, Alison Tatlock, Diane Mercer, Allyce Ozarski y Jeff Frost. Los coproductores ejecutivos son Jenn Carroll y Trina Siopy. Además de la breve comedia dramática de 2015 “Battle Creek”, que Gilligan co-creó con David Shore, “Pluribus” marca la primera incursión de Gilligan fuera del mundo de “Breaking Bad” en 17 años.

Bromeando con “Pluribus” Variedad En 2023, Gilligan dijo que la serie “no tiene crímenes ni metanfetamina”, a diferencia de sus dos últimos proyectos. «El mundo cambia muy abruptamente en el primer episodio, y luego es bastante diferente. Es el mundo moderno, el mundo en el que vivimos, pero cambia muy abruptamente», dijo. «Y es de esperar que las consecuencias que eso acarree proporcionen drama durante muchos, muchos episodios posteriores a eso».

Mira el avance a continuación.