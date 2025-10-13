Reze Arc’ sube al número 1

éxito japonés «Chainsaw Man La Película: Arco de Reze” subió a lo más alto de la cartelera coreana con 2,4 millones de dólares y 324.171 espectadores entre el 10 y el 12 de octubre, consiguiendo una cuota de mercado del 27,6% en 998 pantallas.

Según KOBIS, el servicio de seguimiento operado por el Korean Film Council, la película ha alcanzado ahora los 13,7 millones de dólares desde su estreno el 24 de septiembre. La película adapta el arco “Reze” del exitoso manga de Tatsuki Fujimoto. Dirigida por Tatsuya Yoshihara con guión de Hiroshi Seko, la película sigue a Denji mientras su encuentro con el trabajador de un café Reze conduce a un choque entre una conexión íntima y un caos sangriento. El elenco de voces incluye a Reina Ueda, Fairouz Ai, Tomori Kusunoki y Maaya Uchida.

La película surcoreana “Boss” se situó en segunda posición con 2 millones de dólares (307.168 espectadores) y una cuota del 23,8% en 1.194 salas, elevando su total acumulado a 13,8 millones de dólares tras diez días en cartelera. Dirigida por Ra Hee-chan, la comedia de acción está protagonizada por Jo Woo-jin como Soon-tae, Jung Kyung-ho como Kang-pyo, Park Ji-hwan como Pan-ho y Lee Kyu-hyung como Tae-gyu. La película, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Busánse centra en los subordinados de una pandilla que, curiosamente, compiten para evitar convertirse en el jefe mientras persiguen ambiciones personales.

Park Chan Wook‘s «No hay otra opción” se mantuvo firme en tercer lugar, sumando 1,28 millones de dólares (186.043 entradas), hasta alcanzar los 18,1 millones de dólares hasta la fecha. Lee Byung-hun interpreta a Man-su, un especialista en la fabricación de papel despedido que recurre al asesinato en serie para eliminar a sus competidores para un único puesto de trabajo, sólo para descubrir que el puesto existe para supervisar las pruebas de IA.

“One Battle After Another” ocupó el cuarto lugar con 594.024 dólares (83.729 entradas), mientras que el gigante japonés “asesino de demonios: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle», actualmente la película número uno del mundo, quedó en quinto lugar con 501.695 dólares (71.033 espectadores), elevando su total local a 40,9 millones de dólares. Su estreno, «Tron: Ares», quedó en sexto lugar con 425.560 dólares de 52.618 espectadores en 725 salas.

“Bread Barbershop: The Bakerytown Baddies” ganó $207,478 (acumulando $1,5 millones) y “Your Letter” se llevó $209,688 (acumulando $1,2 millones) en las posiciones séptima y octava. “Gabby’s Dollhouse: The Movie” recaudó $119,956 en el noveno lugar (acumulado $664,628). Completando el top 10, el drama deportivo de animación local “Badass Girl” abrió con 97.183 dólares de 14.910 entradas.

Las 10 películas principales recaudaron colectivamente 7,9 millones de dólares durante el fin de semana del 10 al 12 de octubre, frente a los 13,6 millones de dólares del cuadro anterior.