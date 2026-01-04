Rey demonio de Brahmaputra







Érase una vez, la diosa de la tierra Bhumi fue arrastrada bajo el mar por un asura llamado Hiranayaksha. Vishnu tomó la forma de Varaha, mató a Hiranayaksha, colocó a Bhumi sobre su hocico, la levantó y así rescató a la diosa de la tierra. Bhumi decidió darle a Varaha un hijo llamado infierno. Pero Naraka era un demonio que sólo podía ser asesinado por su padre o su madre. En la mayoría de los cuentos, Krishna, que es Vishnu en la tierra, finalmente lo mata. Pero en los cuentos telugu, Satyabhama, la reina principal de Krishna y una forma de Lakshmi, lo mata.

Las comunidades brahmanes de todo el sur de la India celebran la muerte de Naraka durante Diwali. Su efigie es quemada en Goa, en la costa occidental de la India, pero en el este, en el valle de Brahmaputra, Naraka es considerado un rey local. Su historia sufrió muchas transformaciones.

En el Mahabharata y más tarde en el Harivamsa, que data del año 300 d. C., Naraka de Pragjyotisha (valle de Brahmaputra) es representado como un gobernante violento que es asesinado por Vishnu. El pico blanco del monte Kailash se identifica con el montón de sus huesos. Aquí Naraka pertenecía a un pasado antiguo, en Satya yuga. No hay conexión entre Varaha y Narasimha.

Pero en Vishnu Purana, que data del año 500 d.C., Naraka es un rey que saquea el reino de Indra y roba su paraguas, sus elefantes y los aretes de su madre. Indra le ruega a Krishna que lo ayude y Krishna viaja desde Dwarka en el oeste hasta Assam en el este con su águila, mata a Naraka y recupera los tesoros de Indra. Él, sin embargo, le promete a la diosa de la tierra, Bhumi, que protegerá a los hijos de Naraka. Aquí Naraka pertenecía a un pasado reciente, en Dvapara yuga. Aquí Naraka es un hijo de Varaha.

A partir del año 700 d.C., los reyes de Assam se identificaron como Bhaumas, nacidos de la tierra y su historia emerge en el Kalika Purana, fechado en el año 1000 d.C. Aquí, Shiva toma la forma de Sharabha, el león de ocho patas, para matar a Varaha y liberar a Vishnu, quien está consumido por la lujuria después de matar a Hiranayaksha. De la conexión lujuriosa de Varaha con Bhumi, se concibe Naraka. La diosa de la tierra que entrega a Sita a Janaka, rey de Videha (Bihar), le pide a Janaka que críe también a Naraka. Así como Sita nace para traer a Ram a Videha, Naraka nace para traer a Krishna a Assam. Janaka cría a Naraka, lo entrena a la manera védica, logra que derrote a las tribus Kirata de Assam y establezca el gobierno védico en el valle de Brahmaputra. Pero luego Naraka es corrompido por Bana, el rey asura, que adora a Shiva. Naraka deja de respetar el camino védico y no permite que los sabios entren al templo de Kamakhya. Furiosa, la diosa abandona Assam y Krishna es convocado para salvar a Assam. Entonces Krishna ataca el reino de Pragjyotisha, mata a Naraka y restablece el orden y la adoración de Kamakhya. El hijo de Naraka, Bhagadatta, es ungido rey por Krishna. Bhagadatta es famoso por su ejército de elefantes en la guerra del Mahabharata. De esta manera, la familia real de Assam ingresa al mundo védico dominante.

En el Kamakhya Sthala Purana, la tradición local del templo kamakhyaSe dice que Naraka deseaba a la diosa y esa fue la causa de su caída. Es la diosa quien convocó a Vishnu para matar a Naraka, obligando a su águila, Garuda, a viajar hacia el este en lugar de hacia el oeste. Algunos eruditos sostienen que Jana-ka (gobernante del pueblo) y Nara-ka (gobernante de los hombres) son títulos de reyes tribales locales que se hinduizaron bajo la influencia brahmán durante la era Gupta. Nunca lo sabremos con seguridad.

El autor escribe y da conferencias sobre la relevancia de la mitología en los tiempos modernos. Comuníquese con él en devdutt.pattanaik@mid-day.com





Fuente