VIVA – manchester unido Puede que tengamos dificultades para encontrar la coherencia como equipo, pero el capitán, Bruno Fernandezindividualmente están en realidad en un nivel diferente. Al entrar en el año calendario 2025, este jugador de pasaporte portugués se ha consolidado como el centro creativo número uno del mundo. primera divisiónincluso en toda Europa.

Según los datos de rendimiento publicados por la Premier League, Bruno Fernandes domina a la vez las cuatro categorías estadísticas de ataque más prestigiosas. No sólo es el líder de la lista, sino que crea una brecha bastante significativa con sus competidores.

La siguiente es una descripción completa de los datos del dominio de Bruno Fernandes a lo largo de 2025:

Señor de la zona peligrosa (último tercer pase)

Bruno Fernandes es el jugador que más veces pasa el balón al área defensiva rival. Con un récord de 655 pases exitosos en el último tercio, ha demostrado que el flujo de los ataques del United casi siempre pasa por sus pies.

Está muy por delante del centrocampista del Newcastle Bruno Guimarães (589) y del director del Arsenal Martin Odegaard (559). Estas estadísticas muestran cuán crucial es el papel de Bruno a la hora de mantener la presión en el frente.

Los 3 mejores terceros pases finales:

Bruno Fernández: 655

Bruno Guimaraes: 589

Martín Odegaard: 559

Oportunidades creadas máquina

Esta es la estadística más fascinante. Bruno Fernandes figura como el único jugador de las cinco principales ligas europeas que es capaz de crear más de 100 oportunidades en un año natural. Con un total de 103 oportunidades, Bruno dejó en la última posición a Mohamed Salah (86) y Enzo Fernández (73).

Lograr más de 100 oportunidades confirma que Bruno es el jugador más creativo del mundo en la actualidad, superando la creatividad de las estrellas desde La Liga, Serie A hasta la Bundesliga.

Las 3 mejores oportunidades creadas:

Bruno Fernández: 103

Mohamed Salah: 86

Enzo Fernández: 73

Cebo innovador Sharp Vision (bolas pasantes)

La eficacia de Bruno a la hora de dividir la defensa rival también es inigualable. Hizo 19 pases en profundidad exitosos. Esta cifra es muy dominante en comparación con el segundo clasificado, Martin Odegaard, que sólo registró 12 asistencias.

Esto significa que Bruno tiene una visión de juego más arriesgada pero muy letal, lo que permite a los atacantes del United ponerse en posiciones uno contra uno con el portero contrario con más frecuencia.