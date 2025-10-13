‘Rex – Vienna Calling’ comienza la producción

rex Vuelve a casa: Ya está en marcha la producción de “Rex – Vienna Calling”, que trae de vuelta a Viena al perro televisivo más exitoso del mundo con seis episodios de largometraje.

película betaMR Film, Seven.One y ORF han unido fuerzas para una nueva versión de la franquicia Rex.

En “Rex – Vienna Calling”, el canino que lucha contra el crimen se une a su compañero, el detective Max Steiner, interpretado por Maximilian Brückner (“War Horse”, “Cherry Blossoms – Hanam”), para resolver incluso los casos más difíciles en la capital austriaca.

En los últimos 30 años, el pastor alemán Rex se ha convertido en el detective de cuatro patas por excelencia y en un fenómeno mundial, inspirando numerosas adaptaciones internacionales, que suman un total de 750 episodios.

La película original “Rex, el mejor amigo de un policía” comenzó su andadura en Viena en 1994, protagonizada por Tobias Moretti como el primer detective “papá perro”. Los 123 episodios fueron doblados a docenas de idiomas, desde español hasta mandarín, y Beta los vendió a casi todos los países del mundo. Múltiples adaptaciones internacionales se unieron al original: “Hudson & Rex”, actualmente protagonizada por Luke Roberts, estableció la propiedad intelectual en Norteamérica con 136 episodios en ocho temporadas. Actualmente transmitida por Citytv de Canadá y producida por Shaftesbury, Pope y Beta Film, “Hudson & Rex” se vendió en más de 120 territorios hasta la fecha. En Italia, “Il Commissario Rex” (alias “Rex – A Cop’s Best Friend – Rome”; Beta/RAI/ORF) abarca 92 episodios, mientras que “Komisarz Alex” (alias “Inspector Alex”; Water Color Studios/TVP) en Polonia cuenta con 255 episodios.

Catrin Strasser y Oliver Auspitz, productores de MR Film, dijeron: «Viena es conocida por muchas cosas, su rico patrimonio cultural, su impresionante arquitectura y su vibrante escena artística. Pero hay una serie de televisión que destaca: ‘Rex’. La querida franquicia existe desde hace más de 30 años, y Rex resuelve crímenes no solo en Europa sino incluso en América del Norte. Ahora es el momento de que el detective de policía de cuatro patas más famoso regrese a casa, al lugar donde empezó todo”.

Oliver Bachert, director de distribución de Beta Film, dijo: «Rex es una de las franquicias de televisión más famosas y exitosas del mundo, verdaderamente un clásico muy querido. Y ahora, ‘Rex – Vienna Calling’ seguirá reuniendo a personas de todas las edades frente a sus pantallas. Su amplio atractivo cruza barreras culturales, ‘cerrando brechas entre idiomas’, como afirmó The New Yorker sobre el original austriaco ‘Kommissar Rex’. Creemos que la historia de éxito de Rex continuará y seguirá siendo tan notable como lo fue cuando comenzó”.

En “Rex – Vienna Calling”, no pasa mucho tiempo antes de que el detective de cuatro patas obtenga una pista sobre cualquier criminal con sus agudos instintos y su sorprendente inteligencia. Y cuando las cosas se ponen difíciles, Rex siempre está ahí para respaldar a su compañero Max Steiner. Junto con el colega de Max, Felix Burger (Ferdinand Seebacher, “Other People’s Money”), están listos para demostrar sus nervios de acero cuando una bomba amenaza con destrozar un rascacielos en el centro de la ciudad, resolver un espectacular robo de diamantes y encontrar al asesino de un panadero que es empujado a su propio horno.

La unidad de homicidios cuenta con el apoyo de Evelyn Leitner (“Doris Golpashin”). Esther Rauch (“Nieve, sin rastro – El caso de Nathalie B.”) y Andreas Kopriva (“Jeanny: The Fifth Girl”) comparten créditos de dirección. El programa se emitirá en 2026 en la ORF de Austria y en la SAT.1 (lineal) de Alemania, así como en el canal digital Joyn.

“Rex – Vienna Calling” está producida por MR Film en coproducción con Seven.One y ORF, financiada por Fisa+, Fernsehfonds Austria, Vienna Film Fund y Baja Austria. Beta Film se encarga de las ventas internacionales.