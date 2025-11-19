Revolución de los servicios de salud, Prabowo prepara becas para médicos y enfermeras

Jacarta – Presidente Prabowo Subianto destacó el compromiso del gobierno con la revolución servicio salud nacional al inaugurar Hospital (RS) Cardiología de Emiratos-Indonesia en la ciudad de Surakarta, el miércoles 19 de noviembre de 2025.

En su discurso, Prabowo enfatizó que instalación Los servicios de salud de alta tecnología, como este nuevo hospital, son una manifestación de la responsabilidad del Estado de brindar servicios de salud de calidad para todas las personas.

«Los servicios de salud son una de las obligaciones del Estado. Un país exitoso es capaz de proporcionar servicios de salud adecuados para todos los indonesios. Por lo tanto, iniciativas como ésta son muy importantes», dijo Prabowo.

Prabowo reveló que el Hospital de Cardiología de los Emiratos-Indonesia está equipado con los últimos equipos médicos que sólo unos pocos hospitales en Indonesia tienen. Se espera que este hospital pueda convertirse en un centro de referencia nacional para servicios cardíacos, brindando opciones de servicios de calidad para la comunidad.

El Presidente Prabowo Inaugura El Hospital De Cardiología De Emirates Indonesia Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

«Recibí un informe de que este hospital tiene quizás el equipo más sofisticado de toda Indonesia. Recibí un informe de que sólo hay cuatro hospitales en Indonesia que tienen este equipo sofisticado, y en Java Central este es el único. Así que esto es algo», dijo.

Prabowo también dijo que el gobierno había iniciado la construcción de 66 nuevos hospitales en varias regiones. El Jefe de Estado enfatizó que todos estos hospitales deben tener estándares de servicio equivalentes al Hospital de Cardiología de los Emiratos – Indonesia.

No sólo eso, el presidente Prabowo también tiene como objetivo que cada distrito/ciudad tenga un hospital moderno y de alta tecnología en los próximos cuatro años.

«En los próximos cuatro años intentaremos conseguirlo, lo intentaremos. Pero lo que está claro es que destinaré una cantidad bastante grande de dinero a los servicios de salud», afirmó.

Además del desarrollo físico, el presidente Prabowo destacó la necesidad urgente de personal médico de calidad, desde médicos generales, dentistas, enfermeras hasta paramédicos.

Siguiendo el consejo del Ministro de Salud, el gobierno agregará 30 nuevas facultades de medicina en Indonesia, además de aumentar el número de estudiantes en las facultades de medicina existentes.

Además, el presidente Prabowo enfatizó el compromiso del gobierno de brindar pleno apoyo a la futura generación de personal médico.