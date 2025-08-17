Revocación de 2.5 años de derechos políticos Setya Novanto es válida cuando puro libre

Yakarta, Viva – La Dirección General de Correcciones (Ditjenpas) dijo que la sentencia de revocación derechos políticos 2.5 años ex orador del parlamento indonesio Setya Novanto o Setnov contado ya que la persona en cuestión era puramente libre en 2029.

«Si, correcto, implementamos la decisión del Tribunal, sí, que los derechos políticos fueron terminados durante 2.5 años después de terminar el período de orientación. Es decir, después de ser libre, correcto, la molestia fue gratuita después del período de orientación», dijo el jefe de la Sub Dirección de Cooperación Correccional de la Dirección General de Rika Aprianti en Jakarta, el domingo.

Rika dijo que su partido solo llevó a cabo una decisión judicial, en este caso el veredicto de la Corte Suprema sobre la solicitud de revisión (PK) presentada por SETNOV.

«Las reglas son así, basadas en la decisión del tribunal. Nuevamente, no en nuestras reglas, sino basadas en dicha decisión judicial», dijo Rika.

Se sabe que Setnov fue declarado gratis gratis A partir del sábado 16 de agosto. Oficialmente dejó la Penitenciaría de Sukamiskin, Bandung, West Java, pero aún tuvo que informar al Centro Penitenciario de Bandung (BAPAS) hasta abril de 2029.

Rika explicó que Setnov dejó a Sukamiskin Lapas el sábado 16 de agosto con un programa condicional basado en el decreto del Ministro de Inmigración y Correccional el 15 de agosto de 2025 Número PAS-1423 PK.05.03 de 2025.

Además de pagar multas y dinero de reemplazo, SetNov también fue declarado para cumplir con los requisitos administrativos y sustantivos, a saber, un buen comportamiento, realizar una guía activa, mostrar una reducción en el riesgo y haberse sometido a 2/3 períodos criminales.

Desde el 16 de agosto de 2025, agregó Rika, el estado de Setnov cambió de prisioneros a clientes correccionales en Bapas Bandung. El ex orador del DPR debe informar al menos una vez al mes.

«(Setya Novanto) recibió orientación del supervisor de la comunidad de Bapas Bandung hasta el 1 de abril de 2029», dijo Rika.

De esa manera, Setnov solo será puro libre en 2029.

Mientras tanto, el miércoles 4 de junio, la Corte Suprema otorgó la solicitud de PK Setnov y redujo el veredicto a 12 años y 6 meses de prisión. La Corte Suprema también cambió la multa penal en cuestión a Rp500 millones en 6 meses de confinamiento.

La Corte Suprema ayudó a cobrar un dinero de reemplazo de 7,300,000 dólares estadounidenses compensados por RP5,000,000,000 que habían sido confiados a los investigadores de KPK y depositó SETNOV para que el dinero de reemplazo restante fuera RP49,052,289,803 subsidiarios 2 años en prisión.

Además, la Corte Suprema impuso crímenes adicionales en forma de revocación de los derechos de Setnov para ocupar un cargo público durante 2 años y 6 meses, comenzando desde que la persona en cuestión terminó de someterse a un período penal. (Hormiga)