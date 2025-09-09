Revisó el caso de la cuota del hajj, Khalid Basalamah afirmó ser una víctima de viajes

Yakarta, Viva – Predicador y propietario de la agencia de peregrinación Pt Zahra Oto Mandiri o Uhud Tour Khalid Zeed Abdullah Basalamah afirmó ser víctima del comisionado de Pt Muhibbah Mulia Ibnu Mas’ud Tourism después de ser testigo del caso del caso Haji soñando.

«Entonces, nuestra posición es víctima de PT Muhibbah propiedad de Ibnu Mas’ud», dijo Khalid Basalamah Después de ser examinado por la Comisión de Erradicación de la Corrupción como testigo del presunto caso de corrupción para determinar la cuota y la implementación de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, en el edificio rojo y blanco. KPKYakarta, martes.

Mientras tanto, Khalid explicó que inicialmente era un peregrino, y estaba pagado y listo para dejar la peregrinación.

«Sin embargo, hay alguien llamado Ibn Mas’ud que es el dueño de PT Goodwill de Pekanbaru, ofreciéndonos esta visa, por lo que finalmente seguimos la visa en su viaje en buena voluntad. Entonces, estábamos registrados como congregaciones allí», dijo.

El presidente de la Asociación de Agencia de Viajes Hajj, la principal asamblea de la dirección de viajes indonesia de Hajj y Umrah (Hajj Mutiara), explicó que se convirtió en peregrinos debido a su agencia de viajes de peregrinación, Uhud Tour, aún no había obtenido un permit para pihk o organizadores de peregrinos especiales.

«El lenguaje de Ibn Mas’ud a nosotros, Pt Muhibbah es una cuota adicional de 20,000 de Kemenag. Debido a que se discute desde el Kemenag, aceptamos, y estoy registrado como una congregación en PT Muhibbah», dijo.

Por lo tanto, él y otras 122 congregaciones se fueron para PT Goodwill.

«Las instalaciones son como Furoda, eh no, inmediatamente VIP debido al uso especial antes», explicó.

Anteriormente, KPK llamó a Khalid como testigo del caso el martes 2 de septiembre, pero la persona interesada no recibió la llamada.

El KPK anunció que comenzó a investigar el supuesto caso de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas en la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso de cuota Hajj.

El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero. Uno de ellos es un ex ministro de religión Yaqut Cholil Qouumas.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento Indonesio también declaró que su partido había encontrado una serie de irregularidades en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de las 50 cuotas en comparación con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)