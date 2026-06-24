Revisión del Motorola Razr 70 Ultra/Razr Ultra 2026

Introducción y especificaciones

La revitalizada serie Motorola Razr regresa exactamente un año después, junto con un nuevo miembro de la familia: el Motorola Razr Fold. Pero eso es tema para otra revisión.

Eso Razr 70 Ultraque también se conoce como Razr Ultra 2026 Para el mercado norteamericano, no se desvía demasiado de su predecesor con pocos o ningún cambio en el hardware. Motorola se sintió bastante confiado con el teléfono plegable insignia del año pasado, por lo que con solo unos pocos cambios menores, debería estar en camino de competir en 2026. Lo que, francamente, todavía está limitado a los EE. UU. y Europa.

El teléfono todavía depende del chipset Snapdragon 8 Elite, aunque la falta de actualizaciones del chipset no nos molesta en absoluto. Este es un potente SoC insignia de 2025, por lo que el salto de rendimiento al Snapdragon 8 Elite Gen 5 parece injustificado considerando el factor de forma.

Especificaciones del Motorola Razr 70 Ultra de un vistazo:

Cuerpo: 171,5×74,0x7,2 mm, 199 g; Frontal de plástico (abierto), frontal de cristal (plegado, Gorilla Glass Ceramic), marco de aluminio; IP48 resistente al polvo y al agua (polvo > 1 mm; se puede sumergir a una profundidad de 1,5 m durante 30 minutos).

171,5×74,0x7,2 mm, 199 g; Frontal de plástico (abierto), frontal de cristal (plegado, Gorilla Glass Ceramic), marco de aluminio; IP48 resistente al polvo y al agua (polvo > 1 mm; se puede sumergir a una profundidad de 1,5 m durante 30 minutos). Presentando: LTPO AMOLED plegable de 7,00″, 1B color, 165 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 5000 nits (pico), resolución de 1224 x 2992 px, relación de aspecto 22:9, 462 ppi; segundo LTPO AMOLED externo, 1B color, Dolby Vision, 165 Hz, HDR10+, 3000 nits (pico), 4 pulgadas, 1272 x 1080 píxeles, 417 ppp, Ceramic Gorilla Glass.

LTPO AMOLED plegable de 7,00″, 1B color, 165 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 5000 nits (pico), resolución de 1224 x 2992 px, relación de aspecto 22:9, 462 ppi; segundo LTPO AMOLED externo, 1B color, Dolby Vision, 165 Hz, HDR10+, 3000 nits (pico), 4 pulgadas, 1272 x 1080 píxeles, 417 ppp, Ceramic Gorilla Glass. Conjuntos de chips: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm).

Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm). Memoria: RAM 512 GB 12 GB, RAM 512 GB 16 GB; UFS 4.0.

RAM 512 GB 12 GB, RAM 512 GB 16 GB; UFS 4.0. SO/Software: Androide 16.

Androide 16. Cámara trasera: Ancho (principal) : 50 MP, f/1,8, 1/1,56″, 1,0 µm, PDAF, OIS; ángulo muy amplio : 50 MP, f/2,0, 122˚, 1/2,93″, 0,6 µm.

: 50 MP, f/1,8, 1/1,56″, 1,0 µm, PDAF, OIS; : 50 MP, f/2,0, 122˚, 1/2,93″, 0,6 µm. Cámara frontal: 50 MP, f/2.0, (gran angular), 0,64 µm.

50 MP, f/2.0, (gran angular), 0,64 µm. Captura de vídeo: cámara trasera : 8K a 30 fps, 4K a 30/60/120 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps, Dolby Vision HDR10+; Cámara frontal : 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60 fps.

: 8K a 30 fps, 4K a 30/60/120 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps, Dolby Vision HDR10+; : 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60 fps. Batería: 5000 mAh; Cableado de 68 W, inalámbrico de 30 W, cableado inverso de 5 W.

5000 mAh; Cableado de 68 W, inalámbrico de 30 W, cableado inverso de 5 W. Conectividad: 5G; eSIM; Wi-Fi 7; BT 5,4; NFC.

5G; eSIM; Wi-Fi 7; BT 5,4; NFC. Etc: Lector de huellas dactilares (montaje lateral); Altavoces estéreo (con Dolby Atmos).

La configuración de la pantalla es más o menos la misma que antes: un OLED plegable de 7,0 pulgadas en el interior y un OLED de 4,0 pulgadas en el exterior.

No hay cambios significativos en la cámara, la cámara principal de 50MP está asistida por una cámara ultra ancha de 50MP y una cámara para selfies de 50MP en el interior.

Quizás el cambio más importante es la capacidad de la batería: Motorola la aumentó en 300 mAh este año y el teléfono ahora tiene una celda de 5000 mAh. Aún admite carga por cable de 68 W e inalámbrica de 30 W.

A pesar del ligero aumento de este año, Motorola sigue subiendo los precios en algunos mercados, lo que podría llevar a algunos clientes a elegir el Samsung Galaxy Z Flip7. Veamos cómo se desempeña el nuevo Razr 70 Ultra en nuestra revisión completa.

Desembalaje del Motorola Razr 70 Ultra

En Europa y América, el paquete minorista es simple ya que solo contiene una guía de inicio rápido y un cable USB-C a USB-C que se usa para cargar y transferir datos. Nuestras unidades europeas también vienen con una elegante funda protectora de piel sintética que combina con el diseño del teléfono.

Motorola Razr 70 Ultra sin caja

Para maximizar la velocidad de carga de su dispositivo, debe comprar un cargador USB Motorola PowerDelivery de 68 W o un cargador de terceros compatible.