Revisión de ‘Wayward’: la última participación del drama de Netflix

En los últimos años, celebridades como Paris Hilton se han presentado para discutir el daño que han sufrido en las instituciones residenciales destinadas a ayudar a «adolescentes preocupados». Creado por el comediante canadiense nominado a BAFTA Está Martinquien tenía el suyo Experiencias tumultuosas cuando era adolescente, NetflixEl último thriller «,»Rebelde«Ofrece al público una visión de una versión ficticia de una de estas instalaciones. La serie es un retrato inquietante pero fascinante sobre la amistad, la coerción y las mentiras que dan forma a quiénes somos y quiénes estamos destinados a ser destinados a ser.

Ambientada en 2003, «Wayward» se abre en la escénica ciudad de Tall Pines, Vermont. A medida que cae la noche en medio de los vastos árboles y la exuberante vegetación, un adolescente rompe una ventana, sale de ella y huye hacia el bosque a pie. Casi tan pronto como sale de la instalación, las alarmas se explicaron y la voz de una mujer comienza a tronarse sobre el sistema de PA. En otra parte de una escuela secundaria en Toronto, Abbie (Sydney Topliffe) y su mejor amiga Leila (Alyvia Alyn Lind) están teniendo un día mucho mejor. La pareja se ha colado en la azotea de la escuela para omitir la clase y fumar marihuana, una actividad típica para ellos. Desafortunadamente, su director, el Sr. Turner (Patrick J. Adams), está al final de su ingenio. Aunque simpatiza con Leila, quien ha tenido unos años desafiantes después de la muerte de su hermana mayor Jess (Devin Cecchetto), la culpa por arrastrar a Abbie por su camino de destrucción. Los padres de Abbie también han tenido suficiente. Después de ser presentados a la idea por el Sr. Turner, comienzan a ver la Academia de Pines Tall como la única opción para que su hija volviera a la normalidad y fuera de la influencia magnética de Leila.

De vuelta en Tall Pines, el oficial de policía Alex (Martin) y su esposa embarazada, Laura (Sarah Gadon), están ansiosas por un nuevo comienzo. La pareja ha decidido establecerse en la pequeña comunidad (que resulta ser la ciudad natal de Laura), viéndolo como un lugar idílico para criar a su bebé no nacido. Después de haber sido un policía en Detroit, donde parece haber sido dejado ir, Alex se siente bienvenido en esta nueva ciudad, pero la intimidad entre los vecinos en pinos altos lo deseche de inmediato. Parece haber una extraña codependencia entre los residentes, y Laura todavía está particularmente cerca de su mentora, la directora de la Academia de Pines Tall, Evelyn Wade (una inquietantemente buena Tonos de coleta). Aunque Alex inicialmente trata de ignorar la extraña energía que reverberan en la comunidad, cuando él y su nuevo compañero Dwayne (Brandon Jay McLaren) casi atropellan a un adolescente aterrorizado y perturbado durante las rondas de patrulla, Alex comienza a pensar que las cosas no son tan tranquilas como los residentes de los pinos altos pueden haberlo creído.

Mientras tanto, después de haber sido secuestrada en medio de la noche desde su propia cama (con el consentimiento de sus padres), Abbie comienza a adherirse a las reglas y la estructura inusuales en la Academia Tall Pines. El programa de cuatro pasos de Evelyn es extraño para ella, al igual que las sesiones de terapia grupal de la escuela, la comida marrón y su compañera de cuarto obviamente emocionalmente perturbada, Stacey (Isolde Ardies), que se enorgullece de ratear a otros estudiantes. Sin embargo, cuando Leila llega a la institución, planea hacer jailbreak a su mejor amiga, las cosas comienzan a cambiar. Aunque se propuso salvar a Abbie, Leila se encuentra inexplicablemente atraída por Evelyn y los remedios que se propuso calmar su dolor y dolor.

«Wayward» es fascinante, porque es mucho más de lo que parece. Hay una energía misteriosa y siniestra que impregna toda la temporada cuando Alex, Leila y Abbie se enfrentan a reconstruir exactamente a lo que se enfrentan. A medida que la audiencia intenta desenredar las extrañas prácticas de Evelyn y los métodos inquietantes mientras determina su final del juego, «rebelde» presenta más de los orígenes de la Academia Tall Pines, la historia personal de Evelyn y varias peculiaridades de la ciudad misma. Además, a medida que el programa profundiza en el misterio detrás de la fundación de la academia y sus benefactores, las tácticas de manipulación de Evelyn se hacen evidentes, colocando incluso a los alumnos más cercanos y estableciendo una jerarquía entre el personal de la Academia Tall Pines.

En medio de un elenco infinitamente cautivador y una trama convincente que nunca se mueve en la dirección en que los espectadores podrían esperar, «rebelde» es un reloj emocionante. La serie limitada de Martin, que pide una segunda temporada, destaca por qué la coerción y el control son típicamente remedios ineficaces para la rebelión adolescente. También representa cómo las personas carismáticas pueden ganar poder sobre aquellos que están desesperados por un sentido de dirección.

«Wayward» ahora está transmitiendo en Netflix.