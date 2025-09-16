Revisión de ‘uno de esos días en que Hemme muere’: debut turco seguro

Debutando el escritor y el escritor y director Murat Fıratoğlu, la quema lenta «uno de esos días en que Hemme muere» comienza con una fila de (en su mayoría) hombres mientras están en halayUna danza folclórica turca popular comúnmente realizada en celebraciones como bodas, no necesariamente por bailarines profesionales, sino por los propios invitados. Hay mucha simetría, y un movimiento de pie específico pero simple que uno tiene que dominar en un círculo rítmico, una rutina en la que participa armoniosamente junto a las personas que quizás ni siquiera lo conoce tan bien.

Se necesitan un poco de conjeturas para medir lo que esta apertura (y más tarde, reservar) halay El número podría simbolizar a través del «Hemme» a menudo austeros, un ganador de premios en el programa Venice Horizons del año pasado que ha sido seleccionado como la mejor presentación internacional de Oscar de Turquía en la próxima temporada de premios. Pero dado tanto el protagonista de la película (el trabajador del concierto, interpretado por el director) como el personaje principal (el codicioso jefe de Eyüp) son participantes en el baile, este escritor turco no puede evitar verlo como una declaración social mordaz. Si bien estos dos hombres están hechos para ser amantes de la diversión en un baile que se desmoronaría con la más mínima señal de ego individual o showmanship, son todo menos iguales en la vida real.

¿Cómo pueden estar en un mundo que nunca se coloca con personas financieramente oprimidas como Eyüp? La vida no ha sido amable con este hombre lleno de deudas, obligado por la bancarrota a mudarse a su ciudad natal, Siverek, de las riquezas costeras de Esmir. En su ciudad de mayoría kurda (equidistante de las grandes ciudades şanlıurfa y Diyarbakır, también con grandes poblaciones kurdas), Eyüp trabaja en una granja de cosecha de tomate, recolectando y salando de la fruta carmesa bajo el sol de hornear. En una película que a menudo se fotografia a pesar de un presupuesto modesto, los enormes terrenos llenos de tomates rojos brillantes se sienten como atajos visuales inteligentes para el significado cinematográfico. No se debe derramarse sangre para que «hemme» comunique nociones como la ira y la venganza al rojo vivo y la venganza a la audiencia.

A su debido tiempo, la ira y la venganza se convierten en las emociones de conducción para Eyüp, al menos por un tiempo, cuando el capataz se niega a pagarle lo que ha ganado. Una pelea no sale de un resultado favorable para Eyüp, y deja la escena en su motocicleta irregular, tomando un mini Journy para trazar la muerte de su jefe. Pero «Hemme» nunca despega como un thriller de venganza tradicional, y ni esperamos que lo haga, gracias al tono cuidadoso que establece Fıratoğlu. Un ex abogado ahora en sus cuarenta años, está claro que el cineasta-estrella ha sido testigo de muchos desacuerdo y disputa en el transcurso de su carrera, suficiente para convertir sus vistas escritas hacia algo más introspectivo que una historia directa de venganza, explorando las profundidades del complicado alma humana.

Esa ambición, junto con una estética documental observante, transforma gradualmente «hemme» en un pariente lejano de una imagen de Abbas Kiarostami, con muchas señales visuales que se hacen eco del trabajo del maestro iraní. Un árbol solitario recuerda la película de Kiarostami en 1997 «Taste of Cherry», mientras que los monólogos largos y afirmadores de la vida entregados por una variedad de personajes de una sola escena (incluida una mujer joven que podría ser un antiguo interés romántico) se sienten como arias verbales que nos conocimos en todo el mundo como «como alguien en el amor».

Si Fıratoğlu no puede aprovechar las vastas emociones que hacen esas películas, eso puede deberse a que su escritura minimalista se equivoca al lado de la escasez. Su cámara estática, a menudo distante, también tiene un rastro de frialdad. Por un lado, esa distancia produce imágenes en capas que contextualizan a sus personajes dentro de su entorno: vemos tanto a las regiones del sudeste de Turquía y la fea urbanización que perturba la imagen idílica. Por otro lado, mantiene a la audiencia a largo plazo de la intimidad de las actuaciones.

En otra elección extraña, Fıratoğlu ignora las variedades de idiomas que se hablan en la región donde se establece la película, siendo kurdo la principal. (En al menos una entrevista, cita la falta de tiempo de preproducción requerido para estudiar y retratar el idioma kurdo con precisión como una razón para filmar la película por completo en turco). Esta omisión pone a la mella en una película que de otra manera se siente arraigada en la realidad de una localidad y cultura específicas.

Aún así, hay algo aventurero, incluso prometedor, sobre un nuevo cineasta turco que intenta algo que se siente con seguridad situado dentro de las tradiciones cinematográficas de larga data, y hacerlo con su círculo cercano de amigos y familiares (muchos de los cuales están en el elenco o han asumido otros roles). Lo que «uno de esos días en que Hemme muere» carece de presupuesto, a menudo lo compensa a través de las agudas intenciones de Fıratoğlu, un cineasta reflexivo que escucharemos nuevamente en el Circuito del Festival Internacional.