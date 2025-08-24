Revisión de ‘Two Seasons, Two Strangers’: Diptych -Diptych de Shô Miyake

Hace tres años, el director japonés Shô Miyake disfrutó de un gran avance con su hermosa y poco convencionalmente delicada película de boxeo «pequeña, lenta pero estable»; Dos características más tarde, ese título se parece cada vez más a un anuncio del propio credo cinematográfico de Miyake. Los tres adjetivos se aplican a su último, «Dos temporadas, dos extraños», aunque es más irregular y peculiar de lo que esa descripción podría implicar por sí sola. Reorientar juguetonamente al espectador a medida que cambia de una película contemplativa dentro de una film, que representa una conexión fugaz entre dos extraños en una aldea junto al mar, a la realidad igualmente discreta de la tímida y tímida escritora de esa película, es una luz de cuento en un incidente pero rico, por su título, en dobles, paralelos y reflexiones, superficiales, en capas, en colaboración, cútronamente.

Un merecido ganador del primer premio en la competencia principal en el Festival de Cine de Locarno – Una bendición a las perspectivas de distribución de esta pieza de humor sin pretensiones: «Dos temporadas, dos extraños» es adaptada por Miyake de «Mr. Ben and His Igloo» y «A View of the Seaside», dos breves obras de la década de 1960 de la venerada artista de manga Yoshiharu Tsuge. El Director y su DP Yuta Tsukinaga honran la forma original del material con su crujiente marco de relación de la academia en forma de panel, mientras que la desconexión entre las dos fuentes está hábilmente integrada en el propio guión de Miyake, que abre a Li (Shim Eun Kyung), un escritor coreano con sede en Japón, que hace un comienzo rudimental para un guión: «Summer, Seaside. A Soat Interfon.». «.

A partir de ahí, estamos inmersos en la escasa historia que está escribiendo, después de dos jóvenes solitarios: Natsuo (Mansaku Takada) y Nagisa (Yuumi Kawai), con los cabos respectivamente sueltos en una somnolienta ciudad costera donde está visitando a la familia y ella solo está visitando, cada una amamantando su propia tristeza. Hay un aire de agotamiento de fines de verano en el lugar, donde la trilla de fuertes vientos a través del exuberante follaje se ve con el rugido opaco del océano para prominencia en el intrincado diseño de sonido de Takamitsu Kawai, mientras que Tsukinaga pinta en un blues brillante y embarazada, desde todo, desde el cielo y el mar de Nagisa, el elegante vestido de la piel de Nagisa y el vestido de la piel. Y eso es antes de que los extraños, que se hayan encontrado tentativamente en una cala desierta, buscan una natación sensualmente saturada en una tormenta de lluvia pesada, la cámara se balanceaba con ellos en las ondas ruidosas.

«Cuando las personas tienen demasiado tiempo libre, piensan demasiado en las cosas y se deprimen», dice Natsuo a Nagisa, mejor, tal vez, actuar precipitadamente y con frecuencia, y cosechar los beneficios sensoriales. Al parecer, con esta observación, Li está hablando a través de sus personajes: depresiva y a la deriva, está bloqueada creativamente y en riesgo de convertirse en una observadora pasiva en su propia vida. En una sesión de preguntas y respuestas después de una proyección de la película en la que acabamos de sumergir, esquiva las preguntas al negar rotundamente cualquier talento; Más tarde, preguntó en qué está trabajando a continuación, admite que un guión planificado sobre Ninjas se ha detenido. «Las cosas y los sentimientos que solían ser frescos han sido superados por las palabras», dice ella. «Estoy en una jaula de palabras».

Lo que Li necesita es el tipo de viaje en el que pone a sus personajes, cortos en palabras y mucho tiempo en alrededores y sentimientos desconocidos. Con un elegante corte a negro, pasan varios meses; Salimos de la oscuridad fuera de un túnel ferroviario en un tren que corta el brillante paisaje blanco del país de nieve de Japón en Midwinter. Depositada en una pequeña ciudad turística, Li encuentra mucho para romper con la cámara que ahora lleva devotamente a todas partes, pero no hay habitaciones de hotel gratis; Está dirigida cuesta arriba hacia una posada rústica y fuera del radar dirigida por el divorciado taciturn Benzo (Shinichi tsutsumi). Resulta ser un espíritu afín, también de esperar un nuevo capítulo en una vida que ha dejado encallar.

Su vínculo tentativo es la versión menos sexy y más específicamente herida del breve encuentro que escribió Li en la primera mitad de la película. Los incendios creativos están suavemente avivados; El equilibrio personal se restaura. Miyake tiene un ojo y oído maravillosos para detalles pequeños y perfectos de la serenidad cotidiana: el vapor se eleva de un tazón de fideos udon sorbió en silencio una tarde helada, mientras que la nieve da paso a los pies con un crujido y gruñido amortiguamente amortiguado. Las jaulas de palabras se desbloquean con una mirada, un asentimiento o la postura establecida de un gato en la ventana. «Two Seasons, Two Strangers» se deleitan con el tipo de experiencias que la mayoría de los narradores no considerarían notables, aunque articula sin pretensiones lo que puede cambiar la vida, o incluso salvar la vida, sobre ellos.