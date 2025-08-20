Revisión de ‘The Twisted Tale of Amanda Knox’: Efectivo, podría ir más allá

La parte de los medios de comunicación Amanda Knox, acusada, condenada y exonerada por asesinar a su compañera de cuarto Meredith Kercher mientras ambas mujeres estudiaban en el extranjero en Perugia, Italia, en el otoño de 2007, ha vivido a través de una letanía de injusticias. La policía italiana la coaccionó en una confesión, quien la interrogó durante horas en un idioma que no habló con fluidez. Ella tenía la mano fuerte para implicar a su empleador en el crimen, luego procesada por calumniarlo. Le dijeron falsamente que había dado positivo por el VIH, una mentira utilizada para manipular al estudiante de Colegio para que revele sus parejas sexuales pasadas a los investigadores e, inevitablemente, la prensa.

Pero según «La historia retorcida de Amanda Knox«, Una serie de ocho episodios de Hulu en la que la propia Knox estaba muy involucrada como productora ejecutiva, la mayor injusticia de todo miente en cómo se tomó y definió la historia de una mujer joven y se definió para ella en una edad tan temprana. La marca» Foxy Knoxy «y acosada por los tabloides durante su juicio inicial, desde entonces, Knox ha tenido varias oportunidades para contar su lado de la historia. Ella está escrita dos Memoirs, que se han esperado,» Knox, «se ha escuchado a los pocos años. Su lanzamiento en apelación, y «Free», que debutó este año, y participó en un documental de 2016, que ahora se transmite en Netflix. después su convicción inicial. Algunas partes de este cuento son más espinas y menos conocidas que otras.

El creador KJ Steinberg («This Is Us») comienza con una vista previa de este eventual turno, que representa el regreso de Knox a Italia para reunirse con su fiscal de la hora del entero Giuliano Mignini (Francesco Acquaroli) al lado de los primeros días en los primeros días en Umbria. (La reunión de Knox y Mignini me pareció tan inverosímil que supuse que era un dispositivo inventado. No es; Knox relató la experiencia en «Free»). Pero después del primer episodio, estos dos plazos convergen en una sola cuenta lineal de la forma en que los Knox y Raffaele Sollecor (Giuseppe de Domenico), su novio de solo una semana, se apestan a las caídas de Knox. después La violación local de Perugia Rudy se vinculó con el crimen a través de pruebas de ADN mucho más fuertes y condenado en un juicio separado.

«La historia retorcida de Amanda Knox» ralentiza el ritmo para demostrar exactamente cómo se deterioró la situación de Knox y Sollecito, paso a un paso fatídico. La serie se filmó en parte en el lugar, y el director productor Michael Uppendahl («Mad Men», «Fargo») trabaja con el equipo de cinematografía para conjurar la romántica Italia de Doles Escapistas de los estadounidenses antes de que todo salga mal. Los guiones se adhieren a los ritmos de la vida real que salen más extrañas que la ficción, como la policía que insistió en que Knox le enviaba mensajes de texto a su jefe «See You más tarde» significaba que tenían planes específicos para cumplir la noche del asesinato porque la frase tiene diferentes connotaciones en italiano e inglés.

Para empujar la historia más allá de la simple recreación, el programa agrega interludios de fantasía inspirados en «Amélie», la película Knox y Sollecito vieron en su apartamento la noche del asesinato. Un jurado se quita una oreja, mientras que la voz en off de Van Patten explica el sistema legal italiano; Una carta Knox envía brillos de mignini como el maletín en «Pulp Fiction». Estos bits nunca dejan de sentirse abruptos o fuera de lugar, incluso si su propósito, dramatizar la ingenuidad de Knox y aliviar la sombría del veredicto que todos sabemos que está llegando, es lo suficientemente claro.

Más efectivo a este respecto es Van Patten, quien asumió el papel de Margaret Qualley y ofrece trabajo que es técnicamente impresionante (¡habla mucho italiano!) Y Knox evolucionando durante un período de 15 años desde un niño despreocupado y descuidado hasta un adulto endurecido a una madre y abogar por trabajar hacia el perdón. No todo el casting funciona tan bien; Sharon Horgan, tan excelente en sus propias producciones, lucha poderosamente con un acento estadounidense como la madre de Knox. Pero en el papel titular, la única marca contra Van Patten es que está casi también Simpático: no obtenemos la idiosincrasia personal en la que los medios se apoderaron de sus esfuerzos por difamarse, como si un efecto extraño fuera de alguna manera evidencia de culpa. La estrella de «Tell Me Lies», cuya propia hermana Anna interpreta a la hermana de Amanda Deanna, de lo contrario se absorbe bien. Juego de palabras algo previsto.

Solo después de que Knox y Sollecito son declarados culpables, una decisión que se revertiría en apelación un par de años después, «la historia retorcida de Amanda Knox» se convierte en un territorio más matizado que una niña que se hizo gravemente mal. El regreso de Knox a Estados Unidos no la libera de la prisión de la percepción pública, y su trabajo con organizaciones como The Innocence Center destaca cómo aquellos que comparten su difícil situación pero no son bonitas, blancas y de clase media no reciben la atención que hizo, lo que vino con ofertas de ayuda junto con el acoso. (Ciertamente no obtienen programas de televisión sobre su vida). Deseo que estos aspectos del viaje de Knox se hayan vuelto más espacio, precisamente porque son menos fáciles de aprender en otros lugares. Su matrimonio, por ejemplo, ocurre en un abrir y cerrar de ojos; ¿Cómo fue para ella formar una asociación significativa en medio de todo ese equipaje?

«The Twisted Tale of Amanda Knox» ofrece algunos contrapesos estructurales a la propia narrativa de Knox. Un episodio se centra en la difícil situación de Sollecito, igual a la aún ensombrecido por la de su ex novia; Mignini, un católico devoto que perdió a su padre a una edad temprana, se desarrolla más allá de un villano de dibujos animados. Pero esto es, y en última instancia solo puede ser el espectáculo de Knox, con todas las limitaciones que implica. Dice tanto en el nombre.

Los dos primeros episodios de «The Twisted Tale of Amanda Knox» ahora están transmitiendo en Hulu, que los episodios restantes se transmiten semanalmente los miércoles.