¿Qué le debemos a las personas que amamos? Incluso los socios devotos pueden tener respuestas radicalmente diferentes a esta pregunta aparentemente directa: una tragedia explorada en cierta duración en Cai Shangjun‘s «El sol se levanta sobre todos nosotros«Que cierra la competencia de Venecia en una nota prolongada pero fascinante de arrepentimiento de advertencia por la devoción del daño. Juntos, luego se van.

A medida que el motivo de piano del compositor Guo Sida aplica pero que establece el tono de tono, se reproduce en las notas optimistas suavemente ascendentes que se resuelven en una clave menor: Meiyun de 35 años (Xin Zhilei) está teniendo un ultrasonido en un hospital ocupado. Está embarazada, aunque es temprano, el feto es pequeño y el técnico se niega a elaborar su comentario de «no latido», lo que le indica a Meiyun que espere a un médico. Sobre todo, los comentarios sociales se dejan en el fondo, y los problemas que enfrentan los personajes son explícitamente de su propia creación. Pero tenemos un sentido casi subliminal de la naturaleza impersonal de la China urbana moderna, un lugar tan lleno de extraños que sería muy fácil perder a alguien en el enamoramiento y nunca volver a verlo. Excepto tal vez, si realmente no quieres: en la sala de espera llena de gente, Meiyun vislumbra a Baoshu (Zhang Songwen) por primera vez desde que fue liberado de la prisión. Baoshu, en el hospital para el tratamiento del cáncer, también la ve, pero no lo reconoce.

Meiyun tiene problemas. Ella está esperando un reembolso por un envío de ropa defectuosa entregada a la tienda de ropa en línea que sale de una pequeña boutique en un centro comercial. Y su novio casado Qifeng (Feng Shaofeng), a quien aún no ha contado sobre el embarazo, está siendo acosada por mensajes de texto anónimos. Aún así, se ve obligada a regresar al hospital más tarde para visitar Baoshu.

Siete años antes, descubrimos, habían estado enamorados, tanto que cuando un accidente automovilístico fatal, clasificado como un atropello, ocurrió con Meiyun al volante, Baoshu entró para tomar la caída. Durante un año de su sentencia de cinco años, Meiyun había cumplido su palabra y mantuvo la fe y mantuvo los incendios en el hogar ardiendo por él. Pero por razones desconocidas tal vez incluso para sí misma, y ​​tal vez fue solo culpa del amor que disminuyó, ella dejó de visitar abruptamente, esencialmente abandonándolo. Ahora espera hacer las paces. Baoshu la rechazan bruscamente.

Pero Meiyun es persistente, y abruptamente Baoshu gira las mesas, llevándola a su palabra y exigiendo dinero y un lugar para quedarse. Se muda a su lúgubre apartamento, tomando el dormitorio. Meiyun duerme en el sofá, pero aun así, la presencia de Baoshu será un problema para su relación con Qifeng. And so the screenplay, co-written by Cai and Han Nianjin, seems to have set up a simple love triangle dilemma, but the way it all triangulates proves surprising, with Cai often directing DP Kim Hyunseok (“So Long My Son”) to point his mobile, attentive camera away from the moments of highest drama — a fire breaks out, a character cuts her wrist, a relationship ends — and towards the moments just Después, cuando sus efectos en la pareja central se burlan. Es un gambito arriesgado, pero con los actores tan convincentes en sus roles y con Xin especialmente capaz de ordenar la pantalla a pesar de la miserable no glamor de su entorno, la película se convierte en un rico retrato de una conexión que una vez fue tan tierna y ahora solo gira en una órbita lentamente en descomposición alrededor del eje roto de su resentamiento y su Guilt.

Ocasionalmente, esa restricción falla, como en una escena de violación intentada mal y desultorada que no se siente completamente de parte con la relación en ese momento y distrae en su falta de impacto de otra manera en la historia. Pero la mayoría de los CAI mantienen el impulso emocional sin recurrir a las tácticas de choque, comprándose así la credibilidad para desarrollos que de otro modo podrían parecer un poco en la nariz. Una escena de elevador atascada reproduce en miniatura todo el arco de los heroicos sacrificados de Baoshu siete años antes, y revela su defecto fatal: solo llegar a la ocasión en una crisis.

Aquí hay un elemento de telenovela inevitable; Incluso el título de Portmanteaus bastante bien con algunos de los clásicos: a medida que el mundo gira el sol sale sobre nosotros todo o el sol sale en todos los días de nuestras vidas. Pero por una vez, eso no es tan despectivo una crítica. Pueden considerarse como un arte bajo, pero la popularidad del melodrama episódico indica un deseo humano básico de sumergirnos en dramas que se sienten un poco más grandes que la vida, pero que aún como la vida, y Cai es atractiva si la película es demasiado larga nos sumerge completamente en los dilemas de Meiyun y Baoshu, que a veces son relatables y extrañamente instructivos, y a veces, no, no, no, no, no, no, no.

Porque esta es una historia, en última instancia, de ruina y arrepentimiento y las cosas que no van a planificar. «Fui a la cárcel por ti», dice Baoshu, reflexivamente, en un momento. «Eso es algo bueno, seguramente. ¿Cómo fue todo mal?» La pareja disfruta de un destello momentáneo de la felicidad potencial, o más bien, la compañía potencialmente contenta y la utilidad mutua. Pero eso, también, pronto será arrebatado por un final abrupto, operístico, pero de alguna manera de alguna manera, un final ambivalente, que los encuentra encerrados en un abrazo que es más dolor que afecto, como si estuvieran viviendo sin cesar las verdades duelas que el sol se eleva sobre todos nosotros, pero que también tiene que establecer.