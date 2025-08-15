Revisión de ‘The Rainmaker’: el drama legal de EE. UU. Drags

Ha pasado mucho tiempo desde que la Red de EE. UU. Estargió por última vez un drama original. (Cinco años, para ser precisos, ya que el único «Briarpatch».) Desde entonces ha sucedido mucho, tanto que, en el tiempo entre recibir una serie y llegar al aire, un intento de revivir el apogeo del canal se ha dejado abandonado por circunstancias más allá de su control. «El creador de lluvia«, Una adaptación de John Grisham que sigue los pasos de la película Francis Ford Coppola de 1997, parece diseñada para traer de vuelta la marca» Blue Sky «que definió la red en la década de 2000. Según sus primeros cinco episodios, es poco probable que el drama legal tenga éxito, ya sea en sus propios términos o a la luz de los desarrollos recientes.

Una historia de bolsillo de EE. UU. Ve algo así: la era azul del cielo de los procedimientos ventosos y su eslogan asistente, «personajes bienvenidos», reinados del estreno de «Monk» en 2002 a través de las carreras de los productos básicos como «psiceo», «trajes», «cuello blanco» y «dolores reales», escasa que propuso USA como la red número 1 en el cable básico del cable básico. Luego, el canal abrazó el espíritu de la televisión máxima y persiguió el prestigio, comenzando con «Mr. Robot» en 2015 y continuó a través de una serie menos aclamada, aunque igualmente sombría, como «The Sinner» y «Queen of the South». Finalmente, Estados Unidos sucumbió a la contracción que siguió a este frenesí de alimentación y redujo enormemente su programación original, hasta junio del año pasado, cuando el anuncio de «The Rainmaker» marcó el primer movimiento en un reportado Volver a la estrategia Blue Sky después de que «Suits» se convirtió en un gigante en Netflix.

Solo cinco meses después, se arrojó una llave bastante grande a los engranajes de este plan maestro: la empresa matriz de EE. UU., Comcast, anunció que giraría a Estados Unidos y otros canales lineales del resto de sus activos de entretenimiento en una compañía separada, ahora llamada Versant. «The Rainmaker» completó la producción de su primera temporada de 10 episodios, y será seguido por Una versión de las novelas «Anna Pigeon» en algún momento del año próximo. Pero compañías spin -off como Versant y El futuro descubrimiento global generalmente se asocian con una disminución administrada, no con la principal inversión requerida para llevar una pizarra completa.

Dejando de lado el contexto, «The Rainmaker» no se parece mucho a un espectáculo insignia. Comenzando con la secuencia de la tarjeta de título, una nube de palabras de términos legales genéricos como «acusación» y «demandante» que podría haber sido generada automáticamente por una aplicación, hay una falta de energía para esta configuración de David-and Goliat, una co-creación de Jason Richman y el espectador Michael Seitzman. El graduado de la facultad de derecho Rudy Baylor (Milo Callaghan) y su novia Sarah Plankmore (Madison Iseman), ambos conciertos asociados de nivel de entrada de la tierra en el bufete de abogados de calzado blanco Tinley Britt, pero Rudy rápidamente se despidió después de entrar en el socio principal Leo Drummond (John Slattery). A diferencia de Sarah, Rudy no proviene del dinero familiar; Por desesperación, Rudy se une a la oficina de Jocelyn «Bruiser» Stone (Lana Parilla), donde no hará salario, sino que trabaja en la comisión de comer. Naturalmente, el caso Rudy trae lo enfrenta a Leo y Sarah en la sala del tribunal.

Es notable cuánto termina la generación anterior de abogados eclipsando a sus aprendices. Bruiser es una colección de clichés, que opera desde un restaurante de comida rápida convertida en una configuración al estilo de Saul Goodman y propensa a declaraciones como «Solo necesito tres cosas: Kentucky Bourbon, un bistec sangriento y un hombre que no pasará la noche». Pero al menos es divertida de ver, lo que no se puede decir de la pizarra en blanco que es Rudy. «The Rainmaker» trabaja poderosamente para darle a su protagonista cierta dimensión, desde una historia de fondo sobre una muerte en su familia hasta una trama secundaria sobre la intervención en el matrimonio abusivo de su vecino. Nada de eso funciona. Rudy es suficiente un desvalido para dejar en claro que debería Raúdalo, pero eso no es lo mismo que querer.

Un buen buen y suave no puede sostener una vela para Leo de Slattery, un hombre que felizmente se identifica como un matón. El ex Roger Sterling de «Mad Men» está extremadamente en casa como un profesional experimentado que tira Zingers; También está sobrecalificado y subutilizado, desapareciendo de la escena durante largos períodos a la vez. Aunque es, con mucho, el nombre más grande en el elenco, incluso Slattery no tiene el poder de la estrella para llevar a todo «The Rainmaker» en su espalda. Como enfermera incompleta con un papel fundamental en el caso de Leo contra un hospital local, el actor de cómics Dan Fogler es otro punto brillante, aunque parece ser importado de otro programa.

«The Rainmaker» es coproducido por el brazo de televisión del estudio de terror Blumhouse. El espectáculo es un cambio de ritmo para Blumhouse en términos de género, más o menos escenas de Fogler, pero mantiene su reputación de presupuestos modestos en sets de aspecto barato y un entorno de Carolina del Sur poco glamoroso. A principios de este año, «Suits LA» No se pudo capitalizar en la sorprendente más allá del original, y se canceló rápidamente como resultado. «The Rainmaker» no parece más probable que recupere la prisa de un gran drama legal brillante. (No sería correcto llamarlo un procedimiento, ya que toda la temporada se centra principalmente en un caso, aunque tal vez el espectáculo sería mejor si tuviera un ritmo de Smisker). Nadie puede controlar el clima, y Estados Unidos no puede devolver los cielos azules por pura fuerza de voluntad.

«The Rainmaker» se estrenará en EE. UU. El 15 de agosto a las 10 pm ET/PT y en Peacock el 22 de agosto, con episodios restantes que se transmiten semanalmente los viernes y transmitiendo en Peacock una semana después.