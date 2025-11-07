Revisión de ‘Te deseo todo lo mejor’: sincera historia de presentación no binaria

Aunque se publicó hace sólo cinco años, la primera novela del autor de Carolina del Norte, Mason Deaver, “Te deseo lo mejor» ya es una presencia frecuente en las listas de libros prohibidos, ya que su retrato afirmativo de la identidad no binaria emergente de un adolescente parece estar preparado para los regaños de la guerra cultural moderna. Por lo demás, ha sido muy bien recibido, como debería serlo. Tommy Dorfman‘s adaptación cinematográfica, el primer largometraje del guionista y director.

El drama agradable y pulido ofrece una visión compasiva de un estudiante de secundaria que está atravesando un cambio considerable, cuyo único inconveniente es la descripción posiblemente demasiado clara de esa circunstancia de transición. Pero claro, como una especie de película juvenil, de un tomo juvenil, su objetivo principal es tranquilizar a los espectadores, en lugar de asustarlos con peores escenarios posibles. Lionsgate estrenará el descubrimiento SXSW del año pasado en los cines de todo el país el 7 de noviembre.

Ben (Corey Fogelmanis), presentado afeitándose el rastro de un bigote en el espejo del baño, pronto se arma de valor para decirles a sus padres evangélicos conservadores (interpretados por Judson Mills y la veterinaria de “Transparent” Amy Landecker): “Quiero hablar con todos ustedes sobre algo”. Que la pareja no se lo toma bien se evidencia inmediatamente cuando el joven de 16 años fue expulsado a la calle en un clima helado, sin zapatos ni chaqueta. Desesperado, Ben llama a su hermana mayor Hannah (Alexandra Daddario), a pesar del escaso contacto desde entonces. ella Fue expulsado de la casa familiar años antes. Ahora vive en un pueblo cercano con su esposo Thomas (Cole Sprouse), un profesor de química de la escuela secundaria, y su primer hijo recién nacido.

Ben, angustiado, es bienvenido en esa casa y acepta la explicación que se le escapa: «Les dije que se asustaron» en el sentido de que su hermano pequeño es gay. Se necesita un tiempo (más un primer intento de intimidación por parte de sus padres para volver a conectarse) para darse cuenta de que el problema es algo diferente, tal vez más complejo. «Ni siquiera sé quién soy… ser no binario me hace sentir como si nada y todo a la vez», le dice Ben a otra adulta empática, la Sra. Lyons (Lena Dunham), el profesor de arte en la nueva escuela donde Ben también encuentra una rápida aceptación por parte de los niños autoidentificados como geniales Nathan (Miles Gutiérrez-Riley), Sophie (Lisa Yamada) y Meleika (Lexi Underwood). Además, Nathan pronto se promociona a sí mismo al puesto de primer novio de Ben, o «B» no específico de género, como deciden llamarlos de ahora en adelante.

Ambientada en un cómodo suburbio, sin evidencia de hostilidad o parcialidad entre sus compañeros en la nueva morada del protagonista, “I Wish” a veces parece un poco pesado en el cumplimiento de deseos. Nathan y todos los demás aquí nos apoyan idealmente; la única negatividad proviene de los padres, quienes aparecen como caricaturas más bien unidimensionales de intolerancia de ojos brillantes en sus pocas escenas.

De lo contrario, la única fuente de conflicto significativo es interna, y eso no es dramatizado muy vívidamente ni por el actor convertido en creador Dorfman ni por su estrella, mejor conocida por un papel recurrente en la comedia «Girl Meets World». B. de Fogelmanis se vuelve malhumorado, sarcástico y resentido, poniendo a prueba la paciencia del espectador incluso cuando todos los que lo rodean son excepcionalmente pacientes. Este mal humor no debería sorprender a nadie a esa edad, considerando las circunstancias de vida repentinamente alteradas del adolescente. Pero la película podría haber hecho un mejor trabajo al hacer que esas ondas emocionales fueran identificables, tal vez dándoles algo de humor en lugar de una seriedad que carece de profundidad inquisitiva. Los cambios externos de vestimenta y maquillaje cada vez más andróginos reciben un énfasis más detallado que el funcionamiento de la mente de B.

Dado que casi todas las figuras subsidiarias orbitan valientemente ese espacio mental voluble, ofreciendo aliento y oídos comprensivos, “I Wish You All the Best” puede parecer un espectáculo unipersonal glorificado en el que el director, sin embargo, está un poco subdesarrollado. Es reconfortante cuando Brian Michael Smith, como supervisor senior del centro, pronuncia un amargo discurso informando al trabajador abandonado a tiempo parcial B. que el mundo entero no gira en torno a su carácter a menudo malhumorado y retraído. La película podría haber utilizado más momentos de este tipo, de mayor percepción tanto para el protagonista como para el espectador.

Aún así, Fogelmanis mantiene un enfoque central bastante fuerte en la mayoría de los aspectos, y el elenco secundario generalmente agrega credibilidad relajada a sus papeles. (Una excepción es el normalmente experto Dunham, que se esfuerza por lograr el efecto en un papel artificial tipo hada madrina). Dorfman le da al conjunto una apariencia atractiva y un ritmo suave. Ningún elemento de diseño llama la atención en particular, pero su combinación aterriza un par de muescas de manera segura por encima de lo telegénicamente soso.