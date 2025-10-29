Revisión de Redmi 15, trae una batería de 7000 mAh y una pantalla de 144 Hz a un precio de IDR 2 millones, pero hay desventajas

Jacarta – Xiaomi revoluciona el mercado de teléfonos móviles de clase asequible con su presencia Redmi 15el sucesor de la popular serie, conocida por ser resistente, energéticamente eficiente y siempre a precios asequibles. Pero esta vez, el Redmi 15 parece más atrevido.

Este teléfono combina una batería súper grande de 7.000 mAh, una pantalla con una frecuencia de actualización de 144 Hz y un chipset Snapdragon 685 que se sabe que es estable y eficiente. Todo esto está empaquetado en un diseño moderno con certificación IP64.

Sin embargo, al igual que otros dispositivos básicos, ciertamente existen algunos compromisos. La siguiente es una revisión completa. ventajas y desventajas de Redmi 15 Lo que debes saber antes de convertirlo en tu teléfono celular diario.

Ventajas de Redmi 15: Pantalla rápida, potencia súper duradera

1. Batería de 7.000 mAh, dura dos días sin carga

Este es el principal atractivo del Redmi 15. Xiaomi ha instalado una batería jumbo de 7.000 mAh, una capacidad incluso mayor que la de la mayoría de teléfonos de gama media.

En un uso normal, como abrir las redes sociales, mirar YouTube o jugar juegos ligeros, el Redmi 15 puede durar más de dos días sin necesidad de recargarlo. Para los usuarios que viajan con frecuencia, esta función es un verdadero salvavidas.

Con el apoyo de una carga rápida de 33 W, este teléfono móvil también puede cargarse bastante rápido, aunque una batería de este tamaño todavía tarda unas dos horas en cargarse. Curiosamente, Redmi 15 también admite carga inversa de 18 W, lo que significa que puede usarse para cargar otros dispositivos.

2. Pantalla de 6,9 ​​pulgadas y 144 Hz, sensación visual estilo juego HP

Redmi 15 rompe el estándar en la clase de IDR 2 millones al presentar una pantalla LCD IPS de 6,9 ​​pulgadas que admite una frecuencia de actualización de 144 Hz.

Este número generalmente solo se encuentra en teléfonos para juegos de alta gama, lo que hace que la experiencia de desplazamiento y animación sea muy fluida. Jugar juegos, abrir aplicaciones y mirar videos se siente más receptivo y divertido.

Aunque no es AMOLED, la pantalla del Redmi 15 sigue siendo capaz de alcanzar un brillo de hasta 850 nits, lo que resulta bastante cómodo de usar bajo la luz solar directa.

3. Certificación IP64, resistente al polvo y salpicaduras.

Las características de protección del medio ambiente son un valor añadido que rara vez está presente en las clases de nivel inicial. Redmi 15 tiene certificación IP64, lo que significa que es resistente al polvo y salpicaduras de agua desde todas las direcciones.