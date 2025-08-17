Revisión de ‘Real Housewives of London’: Campy and Addictive

El público británico tiene un apetito insaciable por la televisión de realidad. «Big Brother» todavía está en pantallas después de 25 años. Hay innumerables reality shows en los que las personas ricas tienen argumentos pasivos agresivos sobre la ensalada, o descubren que sus socios están teniendo asuntos (aunque sospecho que lo habrían descubierto de todos modos, considerando que hay un equipo de filmación).

Sin embargo, desde hace un tiempo ha habido una sorprendente falta de innovación en este género. Claro, hay nuevos reality shows de competencia como «Race en todo el mundo», pero en el género específico de ‘personas que tratan muy públicamente con toda su ropa sucia’, no ha cambiado mucho durante bastante tiempo. «Made in Chelsea» está a punto de debutar su 29ª serie. «La única forma es Essex» está a punto de comenzar su 34º. Y si bien ha habido innumerables dramas de transmisión estadounidenses en el Reino Unido, desde «Too Mother» de Lena Dunham hasta la serie política jabonosa «The Diplomat», solo unos pocos reality shows han dado el mismo salto transatlántico. Una excepción es, por supuesto, Alan Cumming seductoramente diciendo «muurrrddderrrrrr» de su castillo escocés en «The Traidores»

Hasta ahora. «Real Housewives» está lanzando una serie de Londres. La franquicia, que comenzó en el Condado de Orange, sigue la vida de las mujeres ricas y exitosas. Las historias exploran la amistad, la rivalidad, el dolor y las dificultades, con los miembros del reparto tan abiertos y transparentes sobre literalmente todo lo que no puedes evitar ver. La franquicia es conocida por sus argumentos entre los miembros del elenco, como la vez que la miembro del elenco de «Real Housewives of New York City», Aviva Drescher, se quitó la pierna protésica y la arrojó a través de la mesa a mediados del argumento. También hay tramas de alto riesgo que no viste venir, como el arresto de Jen Shah de Salt Lake City por su papel en un fraude de telemarketing nacional. Entonces, como puedes imaginar, con una nueva serie británica, el juego de palabras de marketing alrededor del elenco que derrama el té es interminable.

Esta no es la primera vez que las «amas de casa» han cruzado el estanque. «Real Housewives of Cheshire» ha adornado las pantallas británicas durante más de una década. Otro en Jersey duró solo dos temporadas, pero ninguno de los dos ha logrado provocar una conversación cultural más allá de los espectadores de canales británicos relativamente nicho en los que ambos emitieron. «Real Housewives of London«Traído a las pantallas por la plataforma de transmisión de la realidad dejarSiente un esfuerzo más ambicioso (y costoso) para cambiar todo eso, con una producción se siente mucho más en línea con sus otras iteraciones en los Estados Unidos.

Sin embargo, lanzar una versión británica de programas nunca es una tarea fácil. Recién salido del éxito del reality show de propiedad «Selling Sunset», Netflix intentó una serie británica similar llamada «Comprar Londres», pero las propiedades extravagantes (y posiblemente bastante feas) no se sientan bien con los espectadores durante la mitad de una crisis de costo de vida. La única reacción que causó con los espectadores fue que querían comer a los ricos.

«Real Housewives of London» no rehuye una extravagancia similar de agua, pero se sale con la suya. ¿Por qué? Porque todo es campamento. Una de las amas de casa posee con orgullo un cisne relleno llamado Gertrude. ¡Acampar! Todos ellos son ajenos a la existencia de la muy buena red de transporte público de Londres, persistiendo de conducir en un tráfico estacionado constante. ¡Acampar! Un perro pequeño llamado ‘Monty True Madness’ se espera en la pata y la pata (un perro no puede ser esperado a mano y un pie, es un perro) que ha llevado a todas partes, con sus patas solo tocando el piso durante segundos en el episodio de debut. Campamento campamento!

De hecho, «Real Housewives of London» no se siente como un título preciso en absoluto. Es más como «Real Housewives of Belgravia con un poco de Chelsea y el campo en él». Buena suerte navegando por una calle británica que no tiene una tienda Balenciaga. Las escenas a menudo se desvanecen en lo ridículo. La empresaria de la piel, Amanda Cronin, fue presentada a los espectadores con la admisión de que en realidad es «una persona realmente privada». Antes de tener tiempo para responder con «Amanda, ¿sabes que estás en ‘Real Housewives?'». Aprendes que Portia, uno de los perros de sus amigos, acaba de tener un facial. Al lanzar Chatgpt en su teléfono y preguntarle a AI si Labradores puede tener tratamientos faciales (¡aparentemente pueden hacerlo!), Juliet Mayhew aparece usando un atuendo que se cayó del guardarropa de la Reina Isabel I desde el siglo XVI. Sin ninguna razón. Nunca se explica. Escenas como estas continúan por el resto del episodio.

Inevitablemente, casi todas las amas de casa se toman un tiempo considerable para jactarse de su proximidad a la familia real, como si de alguna manera se vuelva más real cuanto más geográficamente esté para ellos en todo momento. Si eso falla, abogan por un enlace tenue a algunas figuras históricas muertas. ¿Sabes que el socio del planificador de eventos Mayhew, Tiggy, es un pariente lejano de William ‘Braveheart’ Wallace que vivió entre 1270-1305? ¿No?

De acuerdo con la marca Housewives, hay frases citables de la variedad de argumentos constantes. Una discusión sobre la ingesta de alcohol de alguien es respondida con «¿Cómo está ese ozempic que ha disparado en su cuerpo durante los últimos cinco años», a lo que responden «bastante bien, perdí ocho kilos». En un avance después del primer episodio, un argumento acalorado lleva a un dramático grito de «Back to Paddington!», Que ya se ha convertido en un meme de Internet a pesar de que el episodio aún no se ha emitido. No debería necesitar señalar, pero de todos modos, creo que ella se refiere a la estación de tren, en lugar del oso.

Por cierto, nada de lo que he escrito anteriormente en esta revisión es una crítica de «Real Housewives of London», por cierto. De hecho, por eso funciona. Es más de manera más estúpida. Sin embargo, un desafío es si la versión británica podrá mantener tales argumentos extravagantes y situaciones innecesarias de alto riesgo que han hecho que la franquicia original sea tan amada.

La primera disputa en «Real Housewives of London» es que alguien se pone en pie con su dentista en lugar de ellos desde una situación que sucedió antes de que las cámaras comenzaran a rodar. Fue entregado de una manera tan innecesariamente complicada que en un momento casi dejo de mirar para resolver lo que realmente estaba sucediendo escribiéndolo todo en papel, uniéndolo en una tabla de corcho y vinculando estos papeles con una cuerda. Sin embargo, este no era el problema. Fue que el argumento fue sorprendentemente forzado y encajado en la trama en lugar de derramarse naturalmente, aunque en la televisión de realidad todos saben que la realidad puede ser todo lo contrario.

Es difícil hacer ejercicio en este momento, ya que solo había un episodio disponible para la vista previa, pero tal vez hay un desafío cultural que «Real Housewives of London» tendrá que navegar. En Gran Bretaña, estamos menos inclinados a arrojar vino a la cara del otro durante los argumentos acalorados. De hecho, en lugar de gritar, las disputas a menudo permanecen sin resolver, a veces durante décadas, porque no comunicamos nuestra frustración a la persona que nos ha ofendido tanto en primer lugar. Esto a menudo resulta en puro odio hacia el otro individuo burbujeando en nuestro subconsciente, a veces sin que la otra persona sepa que hay algo malo. Solo los mutuos saben de cualquier conflicto porque Snark y Chistes se comparten entre ellos en WhatsApp.

Es esta cultura en la que «Real Housewives of London» tendrá que navegar o encontrar con fuerza. Confía en mí, esta cultura es profunda. Honestamente, te enorgullece ser británico.