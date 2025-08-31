Revisión de ‘Preparación para la próxima vida’: Romance inmigrante agridulce

La chispa entre dos futuros amantes que se enciende dentro de un club nocturno latino en la ciudad de Nueva York, mientras la pareja baila con un torpe juego de juego a la balada romántica española «Un velero Llamado Libertad» (un velero llamado Freedom). Sus orígenes y luchas no podrían ser más dispares: es una inmigrante indocumentada que forma parte de la perseguida minoría étnica de China; Es un veterano del ejército blanco sin una dirección clara y un caso crónico de TEPT.

Manteniendo sus miradas reconfortantes e intercambios tácitos con solo la llovizna Sonic de una partitura de Emile Mosseri como compañía, cineasta Bing liu (Mejor conocido por su documental nominado al Oscar «Minding the Gap») Traza delicadamente su romance floreciente e improbable en su primera incursión en la ficción «,»Preparación para la próxima vida«Basado en la novela del mismo nombre de Atticus Lish en 2014, escrita para la pantalla de Martyna Majok.

Ni las aflicciones de salud mental peligrosamente desenfrenadas entre los militares ni la deshumanización y la explotación de personas indocumentadas no han explorado en el cine estadounidense. Sin embargo, el humanismo de «preparación» impulsado por el personaje hace que estos temas se sientan explorados experimentalmente a través de eventos e interacciones concretos, en lugar de simplemente superpuesto en una narrativa. El drama observa cómo las circunstancias dan forma a su relación, convirtiendo a lo mundano en su campo de batalla.

Lo que ate a Aishe (Sebiye Behtiyar) y Skinner (Fred Hechinger) tan intensamente entre sí, a pesar de sus antecedentes aparentemente incompatibles, es la sensación compartida de que no pertenecen naturalmente al mundo frente a ellos. Aislados mientras están rodeados de millones de personas, encuentran un ancla que afirma la vida. En un momento, al principio de su cortejo, la cámara se mueve a través de capas de personas para encontrarlas lamiendo silenciosamente los conos de servicio suave de McDonald, empujando visualmente a todos a un lado para que los haga el centro de todo.

Durante la fase de luna de miel de su relación, que se convertirá en una crónica abrasadora de amor imposible y resiliencia en la América moderna, Liu y el director de fotografía Ante Cheng capturan a la pareja y la ciudad con un dinamismo exuberante, haciendo que las vistas urbanas y las calles llenas de chino parezcan casi idílicos. Pero ese aura de posibilidad comienza a desvanecerse cuando salen a la luz los bordes menos agradables de sus respectivas reales.

Al principio, su vínculo depende de fisicalidad. Se atreven unos a otros para hacer flexiones, para tomar cervezas. Aisha se enorgullece de la fortaleza de su cuerpo, ganada a través de años de entrenamiento con su padre soldado. Los flashbacks narrados a su infancia en los vastos paisajes de China revelan un anhelo de una existencia previa a la que no puede volver. Su «próxima vida» es aquí y ahora en los Estados Unidos, donde una convicción firme de parecer indestructible para otros oculta su fragilidad interna.

Mientras tanto, hay una ingenuidad entrañable para la actuación de Hechinger. Skinner se mueve por el mundo con un afán cauteloso por conectarse, desesperado por la sensación de ser reconocido. Su incómodo lenguaje corporal y una mirada suave exhiben una ternura juvenil, nublada solo por los estallidos erráticos de su condición. Que esté lejos de ser un tipo musculoso, descontento y abiertamente machista, pero desea transformarse en un culturista, es una figura más convincentemente identificable. Y, sin embargo, el comportamiento gentil y poco sofisticado de Skinner, que atrae a Aishe a él, también lo hace limitado en su comprensión de su situación. Las apuestas de su situación diaria escapan de su cosmovisión.

Esa son las encrucijadas que deben enfrentar. ¿Cómo puede obligarlo a verla realmente? Más de una vez, Aishe mira a Skinner con una expresión bastante específica, no de condescendencia o lástima, sino que se le cobra un deseo genuino de creer que pueden construir una vida juntos, que su presente doloroso puede cambiar. De hecho, es la potencia de su rostro aún rosado lo que hace que Behtiyar (una actriz uyghur en su primer largometraje) sea una revelación de actuación. Behtiyar interpreta al asertivo Aishe como una mujer joven que no está dispuesta a entregar su dignidad o detenerse en la angustia.

Gracias a sus excelentes estrellas y la dirección del paciente de Liu, que luxuria en los gestos más pequeños, «Preparación» trasciende sus ritmos más predecibles, como el encuentro de Aishe con las autoridades de inmigración o el inevitable, ignorante y el episodio final de atemorizado de Skinner.

Al final de la «preparación», Aishe entra en una mezquita. Allí, un Inman le habla sobre cómo las tribulaciones y el sufrimiento que experimentamos mientras viva serán recompensados ​​en el más allá. Pero la base de su desafío radica en tratar de extraer el propósito, y tal vez incluso la alegría de esta existencia. Es una admisión triste para Aishe que su activo más invaluable sea su capacidad de huir, para leer, no estar en deuda con ningún lugar o persona para sobrevivir.

Por lo tanto, cuando la canción que la reunió por primera vez y Skinner regresan como un motivo para el anhelo, uno puede comprender que la pérdida es su única constante, al menos en esta vida actual.