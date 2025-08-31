Revisión de ‘Padre Madre Hermana’ Hermano ‘: el encantador agudo de Jim Jarmusch

La canción «Spooky», ese pequeño himno pegadizo sobre ser aturdido por el amor, suena dos veces en Jim JarmuschLa encantadora melancomedy de tríptico «Padre Madre Hermana Hermana. » Sus relajados ritmos líquidos son un setter de humor perfecto para una película que también entiende que amar a alguien no significa que los conozcas tan bien. Love Affair es una de las observaciones peculiares que hace que esta sea una película de reunión inusualmente encantadora.

Jarmusch ha explorado el formato de antología antes, y hay similitudes estructurales entre esta película y sus anteriores, mucho más intentos desiguales. Cada uno de los tres segmentos, titulados «Padre», «Madre» y «Hermano Hermano» respectivamente, tiene lugar parcialmente durante los viajes en automóvil, recordando su portmanta de Taxicab «Noche en la Tierra». Y cada uno presenta al menos un momento en el que los personajes participan de bebidas calientes, donde incluso el encuadre de las tomas de tazas y vasos de agua dispuestos geométricamente en las mesas, se remonta a su boceto «café y cigarrillos».

Aquí, sin embargo, no tiene sentido que estas simetrías sean forzadas. En cambio, como todos los motivos recurrentes, ocurren incidentalmente en las tres historias y liberan pequeñas bocanadas de placer endorfina de reconocimiento con cada recurrencia. ¡Ah, están los skaters de cámara lenta! ¡Aquí hay otro Rolex que puede o no ser falso! ¡Y aquí hay alguien más trabajando casualmente la frase ridícula «Bob es tu tío» en la conversación! Las astillas de concurrencia crean suficiente tejido conectivo entre las tres partes, respectivamente en el noreste rural de EE. UU., En Dublín, Irlanda y en París, Francia, para hacer que funcionen quoralmente. Pero también crean la impresión agradable y televisión inversa de que estamos viendo vidas que son enormemente diferentes en los aspectos generales de la nacionalidad, la clase social, los valores y la educación, pero curiosamente sincronizados con los detalles más pequeños y más pequeños.

Primero, estamos en Estados Unidos en un Range Rover híbrido arrendado conducido por Jeff (Conductor de Adam) con su hermana Emmy (Mayim Biikik) en el asiento del pasajero. Están en camino para visitar a su padre (Tom espera) A quien ninguno ha visto en un tiempo desde que tenía «un episodio» en el funeral de su madre, y que, que entendemos, es quizás un poco rapscallón. Obtuvimos la clara impresión de que pudo haber estado atacando a Jeff por dinero por reparaciones espurias en su casa junto al lago. Llegan, y papá parece feliz de verlos, incluso si es un poco extraño que haya cubierto su lindo sofá de diseñador con un lanzamiento de tatty y que le quite el espolón de su capucha sobre su reloj de aspecto elegante. Pero una vez que se han instalado y Jeff ha entregado su caja de regalo de comestibles, los tres se sientan en la sala de estar mirando alternativamente la bonita vista del lago congelado y bebiendo agua o té, en gran parte envuelto en un silencio cada vez más divertido y tenso. «Él siempre fue un personaje», dice Emmy en el viaje de regreso.

Luego, en una situación similar, una madre (Rampling de Charlotte) charla por teléfono con su terapeuta en su bellamente nombrada casa victoriana de Dublín, mientras espera una visita de sus hijas, Timothea (Cate Blanchett) y Lilith (Vicky Cryps). El auto de Tim se rompe; Lilith considera que su novia (Sarah Greene) fingirá ser una conductora de Uber para que pueda mantener la fachada de que es una empresaria exitosa cuyo Lexus está en la tienda. Más tarde, después de que las hermanas se han reído sobre los títulos obscenos de sus libros de escritor de la madre (de los que no se les permite hablar y no parecen haber leído), alrededor de una mesa cargada de pasteles de Battenburg, petits cuatro y un servicio de té de porcelana elaborando puntas de PG (favoritas de la momia), la conversación nuevamente. Tim intenta hablar sobre su promoción y las interrupciones de Lilith, en la típica manera de niño más joven, con otra historia probablemente falsa de su último éxito profesional.

Y finalmente el formato cambia, y estamos en París donde los gemelos Billy (El no es) y Skye (India Moore) van a una última visita al apartamento de los padres recientemente fallecidos. Billy ya ha despejado todas sus cosas, prohíbe una pequeña caja de recuerdos, así que juntos, él y su hermana pasean las habitaciones vacías y recuerdan. Inicialmente, esta sección puede parecer tan diferente que no se ajusta a los dos anteriores, excepto quizás en la forma en que Moore y Sabbat convocan a una química de hermanos sin esfuerzo que es tan creíble y excéntrico como el que entre Krieps y Blanchett, y Driver y Bialik (la manera de Jarmusch con su Ensemble es un límite aquí: no un momento entre los actores, y se sienten ináuticos). Pero en realidad, el conmutador es el accidente cerebrovascular maestro de Jarmusch, que permite enfocar temas más ricos de incomprensión de los padres e intergeneracionales. En cierto modo, Billy y Skye son un vistazo al futuro para Jeff y Emily y para Tim y Lilith, todos los cuales se han preocupado en voces bajas sobre si sus padres se ven viejos en estos días.

Para una película tan episódica filmada por dos cineastas, Frederick Elmes y Yorick Le Saux, «Padre Madre Hermana Hermana» es consistentemente hermosa. No es fácil crear variedad visual e interés en las escenas en las que, por diseño, lo más importante que está sucediendo es que aparentemente nada está sucediendo. Sin embargo, alerta sobre la forma en que el aire muerto entre los miembros de la familia puede estar repleto de la vida, cada segmento es siempre inmersivo desde el primer disparo. Y a partir de entonces, los pliegues y las elisiones de la edición inteligente de los Affonso Gonçalves le dan incluso los silencios un cierto momento cómico, como si realmente estuviera cortando el sesgo de una conversación llena de bromas, y bueno, Bob es tu tío.

Sin embargo, el ritmo se ralentiza en la tercera parte y el estado de ánimo se vuelve más reflexivo, incluso elegíaco, ya que los gemelos lloran a sus padres, pero también descubren, con un tipo de deleite extraño, mucho que nunca supieron sobre ellos. Con ese fin, es importante que los tres pares de hermanos sean visitantes en lugares que en realidad son el territorio de sus padres: Billy y Skye pasaron parte de su infancia en París pero llevan pasaportes; Jeff y Emmy son claramente entrelazadores en el hogar aislado de su padre; Tim y Lilith se han mudado a Dublín para estar cerca, pero no con su madre inglesa que se estableció allí algún tiempo antes. De esta manera, Jarmusch puede extender su interés rápido y tranquilo y su compasión en ambas direcciones, a la generación mayor y más joven, a la vez. Pero también establece al sereno y hermoso «hermano madre, hermano hermano» para disminuir la conclusión sorprendentemente practicable de que, aparte de amar y levantar lo mejor que puedas, tal vez lo más gratificante que puedas hacer por tus hijos les está legalizando un montón de pequeños secretos que insinúan la riqueza de la vida que viviste de la vista.