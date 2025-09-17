Revisión de ‘One Battle After Otro’: Visión fascinante de PT Anderson

«Una batalla tras otra«, La nueva película turbulentamente poderosa y envolvente escrita y dirigida por Paul Thomas Andersonse desarrolla en una América que se ha convertido en un estado policial fascista: un lugar donde los inmigrantes se detienen en masa y se colocan en centros de detención, donde la policía y los militares se han fusionado en una fuerza autoritaria implacable, donde un camioneta oculta de los nacionalistas cristianos planifica el futuro de una cámara de estrellas, y donde un grupo de regulaciones revolucionarias intentan interrumpir el régimen a través de las bombas al azar y los robos bancarios. «One Battle After Otro» es una película que aprovecha la feroz urgencia de ahora; Te da un escalofrío que también es una llamada de atención. Sin embargo, cuando escuchas la película descrita, puede sonar bastante agresivo en su actualidad distópica, como una bomba, a sabiendas, de thriller-satir de dónde estamos hoy y hacia dónde podríamos dirigirnos.

La sorpresa de «una batalla después de otra» es que, si bien habla con una gran visión al peligro y la ansiedad de nuestro momento, también es un drama totalmente basado y relacionado. Hay un peso temático, y la película a menudo es bastante divertida de una manera de lado, pero no es algo absurdo didáctico en la cara. «One Battle After Otro» es una visión de una sociedad en cautiverio, pero es una película que nunca pierde el pulso de su humanidad.

Al principio creemos que vamos a ver una saga de acción elevada de la Revolución frente al régimen. Anderson sumerge a la audiencia en el punto de vista de los rebeldes, sumergiéndonos en el orgullo recalcitrante y la arrogancia de Perfidia Beverly Hills, un líder revolucionario interpretado por Teyana Taylor con una hipnótica burla de su desafío. El compañero de Perfidia, en Life and Revolution, es Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), un experto en demoliciones desaliñadas, y al infiltrarse en un compuesto y organizar un ataque, que la película retrata en toda su aleatoriedad existencial, podemos preguntarnos cómo, exactamente, esto tendrá mucho impacto en un gobierno monolítico de opresión.

No lo es. Los revolucionarios de la película, que se llaman a sí mismos los 75 franceses, vienen vestidos con la retórica de no prisioneros y la actitud de puño en el aire que ha sido el significante del radicalismo justo desde finales de los años 60. Pero en «una batalla tras otra», las acciones de los revolucionarios parecen completamente quijóticos: una pequeña erupción de interrupción, una inclinación en el molino de viento de la dictadura.

Dicho esto, la película nos asusta con la pregunta: ¿es aquí a donde se dirige Estados Unidos? Anderson, quien construyó «una vez batalla tras otra» en torno a elementos que tomó prestados y reelaboró ​​de la novela de Thomas Pynchon en 1990 «Vineland» (que se establece durante la era de Reagan), completó la película antes de que Donald Trump asumiera el cargo en enero de 2025, pero se presenta como una proyección de conocimientos de qué autocracia bajo la administración actual. La película no es solo una especulación cinematográfica metafórica abstracta; Está diseñado para verse y sentirse justo antes de la curva de dónde estamos ahora. Y dado que «una vez batalla tras otra» está tratando de ser despiadadamente auténtica sobre cómo funciona un estado autoritario, los revolucionarios, resulta, no tienen muchas posibilidades. Su batalla contra el gobierno no es de lo que se trata la película.

En cambio, la película establece un triángulo amoroso perversamente resonante del triángulo amoroso de la izquierda. Están Bob y Perfidia, los forajidos revolucionarios externos «románticos». Y luego está el oficial del Ejército de los EE. UU. Que logra detener a los perfidios: el coronel Steven J. Lockjaw, jugado en un fallecimiento militar en canasta, con un poco de pelaje en la parte superior y un martinet, por Sean Penn. Cuando escuchamos el nombre del personaje (¡Trismo!), parece una señal para reír, porque tiene un ambiente de «estrangelove» tan metafórico de Daffy. Pero esto no es «Strangelove», y la clave del personaje es que Penn, todos la piel coriácea y rasgos dibujados y resplandor de un temor de ebullición silencioso, es un actor demasiado grande para retratar a Lockjaw como dibujos animados. Él le da un conjunto rígido de maneras militares y una energía reprimida severa que da un poco de miedo, pero también vemos la vulnerabilidad en la que está trabajando duro para mantener una tapa. Lockjaw desea a Perfidia y pasa una noche secreta con ella (poniéndose en una posición sexual pasiva), y el resultado de su cita ambigua es que queda embarazada. Este desarrollo presenta el tema más inquietante de la película: que incluso los elementos de enfrentamiento de nuestra sociedad (facciones ideológicas en guerra, ciudadanos de diferentes antecedentes raciales encerrados en el antagonismo) están en realidad, debajo de todo, se entrelazan profundamente e inseparablemente.

Es «una batalla tras otra» … un drama? Sí, pero no del todo. Es un drama lanzado en la línea de falla hexagonal que une el drama y la comedia y el thriller y la alegoría y la sátira y la tragedia social-política. Son todas esas cosas a la vez, y es por eso que incluso cuando lo que está sucediendo es muy extravagante, no puedes reducirlo en tu mente a algo menos que tres dimensiones. La película está salpicada de primeros planos, enchufándonos a los actores con una intimidad que sigue dando. Y Anderson, a quien se le acredita como uno de los dos cinematógrafos de la película (junto con Michael Bauman), ha ideado un estilo visual que es hipnotizante en su flujo, con imágenes lujosamente detalladas que están engrasadas con un grunge oscuro de los 70. Cada disparo te lleva, creando un impulso estimulante que también nos atrae emocionalmente.

«One Battle After Otro» tiene el tipo de giros y vueltas que alimentan a la audiencia, dándonos la sensación infantil de que no tenemos idea de lo que vendrá después, y que esa es la forma más feliz que hay para ver una película. Después de que Perfidia da a luz a una hija, Bob, quien piensa que es el padre, sufre un cambio de lealtad: de la revolución a la familia. (Perfidia, el rebelde acérrimo no lo hace). Y la forma en que DiCaprio juega esto, con una devoción recién despertada, te hace sentir cuán personal es la película. «Una batalla después de otro» es despiadada en su representación de la represión totalitaria, pero Anderson, que tiene cuatro hijos con Maya Rudolph, puede ser más ambivalente sobre la pureza ideológica de sus revolucionarios de lo que al principio.

El coronel Lockjaw de Penn, enamorado de Perfidia (aunque representa todo lo que odia), le hace un favor al establecerla en un suburbio anónimo como parte de un programa de protección de testigos. Pero ella no tiene nada de eso, y escapa a México. La película luego corta a 15 años después. La revolución está hecha jirones, y el Bob de DiCaprio, una vez un rebelde de celebridades, ahora es una licaidad que usa sustancias benignamente inútil que intenta, a su manera desgarbadora, cuidar a su hija y la hija de Perfidia, Willa (interpretada con un radiance sin sentido de Chase Infiniti).

Pero hay un esquema siniestro en marcha. Lockjaw ha sido invitado a unirse a The Christmas Adventurers, un club secreto de nacionalistas blancos, interpretado por actores como Tony Goldwyn y Jim Downey, quienes confieren un gran privilegio a sus miembros, pero que exigen (entre otras cosas) pureza racial. El nombre del grupo es obviamente satírico, pero ¿es lo que vemos detrás de sus puertas cerradas satíricas? Eso es para que la audiencia decida. Diría que la forma en que estos hombres espeluznantes hablan es, en el momento actual, demasiado cerca para comodidad para lo que está sucediendo fuera de cámara dentro de la estructura de poder estadounidense actual. Es una visión de la nueva agenda. Y cuando Lockjaw, que hará cualquier cosa para unirse a ellos, descubre que pueden conocer a su hijo de raza mixta, pone una trama de secuestro en movimiento que transforma la segunda mitad de la película en un thriller de rescate de la urgencia más alzar y estimulante, con la partitura musical modernista de Jonny Greenwood que controla la película como un metrónoma de suspenso.

DiCaprio, tan bien como el actor como puede ser, ha interpretado al hombre líder de la cara envejecida demasiadas veces. Anderson sabe que la calidad que libera a DiCaprio es la comedia. Al hacer que juegue a Bob como un adicto a Stoner disoluto, descombobado por su pérdida de fe, humaniza a DiCaprio y convence una gran actuación de él. Estamos totalmente conectados a Bob: su valor fuera de lugar, su perdedor Karma, los heroicos desesperados que están arraigados en su decencia desgarrada.

El momento más divertido de la película es cuando Bob, llamando a lo que queda del Underground Rebel, no recuerdo la respuesta de la palabra del código a «¿Qué hora es?», Y puede sentir cómo su frustración cada vez más afectada por la nitpicking de la sede rebelde se destaca para la percepción del cine de cine de todo lo que ha ido mal en la cultura buroucrática liberal. La escena nos une a Bob, lo que nos indica lo que es un alma ordinaria bendecida. Y es uno de un conjunto de personajes ricos, como el somnoliento-dog-dog-dog-dog marts-arts-arts-de Benicio del Toro, el instructor de arte marcial convertido en revolucionaria-adjuntis, que intentan preservar su sueño en medio de una pesadilla política. En la Chase de automóviles climáticas extáticas de la película, donde Anderson filma los vehículos que rodan y bajan por las colinas de la autopista como algo de «Punto de vanguardia» como rehotado por Michelangelo Antonioni, vemos que Bob irá a los extremos de la Tierra para su hija.

«One Battle After Otro» es una advertencia, una versión de la vida de la vida de la «vida durante la guerra». También es una alegoría llena de acción de cómo llegamos aquí. La «transgresión» de Lockjaw con Perfidia Beverly Hills nos lleva de regreso a la llegada oculta de las carreras que estuvieron allí en la Fundación de Estados Unidos, es decir, la violación sistémica de las mujeres esclavizadas por parte de los titulares de esclavos. La película sugiere que el movimiento actualista blanco actual es, en el corazón, un intento de separar a las personas blancas y negras como una forma primaria de fingir que todo eso nunca sucedió. Y que esta negación es nada menos que la fantasía clave que impulsa a la nueva América Alt-Right. Bob deja la revolución en el polvo para rescatar a su hija de raza mixta, pero la película dice que lo que está haciendo es la verdadera revolución: encontrar una familia que luches para mantener juntos; manteniendo en blanco y negro juntos, como lo han sido durante mucho tiempo; Mantener viva la esperanza, frente a un régimen que emplea la sofocante de la esperanza como una táctica dominante. La película dice que de esta revuelta de lo cotidiano, surgirá una revolución mayor.

En 1997, me consideré casi el campeón crítico más ardiente de «Boogie Nights», el gran drama de Paul Thomas Anderson, de 27 años, ambientado en la industria porno estadounidense, una película que decía que el cambio de una película a video en el porno encarnaba el cambio de paradigma en Estados Unidos de la adicción a la fiel a la fe hasta el miedo. (I saw it more than 30 times.) “Magnolia” spoke to me too, but since then I have never fully connected with Anderson’s work, finding his movies, even upon repeat viewings, to be cryptic (“The Master”), didactic (“There Will Be Blood”), precious (“Punch-Drunk Love”), contrived (“Licorice Pizza”), overly tailored (“Phantom Thread”), or just plain wacked («Vice inherente»). «One Battle After Otro» marca la primera vez en 26 años que he visto una película de Paul Thomas Anderson que sentí que me invitaba a su mundo tan apasionadamente como la película la estaba creando. Se podría decir que ahora he vuelto a ser un creyente de Anderson, pero la forma en que lo ponía es esto: después de años de teatralidad demasiado decidida, ha vuelto a ser un maestro.