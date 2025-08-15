Revisión de ‘Magic City: An American Fantasy’: una documentación informativa

Atlanta ocupa un lugar distinto en el paisaje cultural estadounidense. A partir de la década de 1970, se convirtió en un centro para la élite negra, y solo ha crecido desde entonces. Dentro de los confines de Atlanta, Magic City, uno de los clubes de striptease más populares del país, tiene un legado distinto que toca varios aspectos de la cultura y la música negras. Creado por Cole Brown y ejecutivo producido por Aubrey «Pato«Graham y Jermaine dupri, StarzLa nueva serie, «Magic City: An American Fantasy», narra los orígenes del Black Studio 54 y su icónico ascenso. Fascinante y robusto, «Magic City» permite al público ir detrás del velo que rodea el establecimiento, mostrando su historia y tradición desde todos los ángulos.

Las docuserías de cinco partes comienzan con el hombre que fundó Magic City, Michael «Mr. Magic» Barney, quien llegó a Atlanta a fines de la década de 1970. Al ver lo que Atlanta tenía que ofrecer a los soñadores y los estafadores, rápidamente se decidió por la idea de abrir su propio club de caballeros. Un hombre de negocios astuto con un regalo para Gab, lanzó Magic City en 1985 (sin el conocimiento de su esposa), y el resto es historia. En «Magic City», Brown y el director Charles Todd tienen cuidado de no glamourizar completamente el entretenimiento de la vida nocturna. El éxito de Barney fue duro, y el negocio tardó varios años en despegar. Además, el programa profundiza en las dificultades de Barney, incluidos el encarcelamiento, el incendio provocado y muchas otras pruebas que lo obstaculizaron a lo largo de los años.

Aunque el Legacy de Barney (que todavía es dueño del club hoy) sirve como una línea de línea en «Magic City», la serie explora varias épocas del reinado de 40 años del club, revelando parte de la horrenda violencia, demandas, días de gloria y los momentos en que todo estaba en el punto de colapso. A pesar de algunas recreaciones de Hokey, la serie se ilustra convincentemente. Está estallando en las costuras con fotos de archivo, videos, cuentas de primera mano de Barney, sus hijos, Michael «Lil Magic» Junior y Julian «Ju Ju» Barney, así como entrevistas con 2 Chainz y Nelly, y EPS Drake y Jermaine Dupri, entre otros. La serie es vasta y fascinante. Sin embargo, los componentes más esenciales y atractivos del proyecto son los mismos bailarines.

El drama aclamado por la crítica de Katori Hall «P-Valley» (también en Starz) sacudió la mesa al ofrecer una representación ficticia de un club de striptease con sede en Mississippi a través de los ojos de sus dueños y bailarines. En «Magic City», Brown y Todd convirtieron su lente en las mujeres que obtuvieron la multitud, el dinero y la notoriedad. Con innumerables entrevistas de mujeres que estuvieron en el escenario durante la era de Freaknike, como Strawberry and Passion, a leyendas como White Chocolate, que estaba en la cima de su juego cuando la familia Black Mafia gobernó Atlanta, el programa desempaca a las perspectivas matizadas de las mujeres cuyos cuerpos y atractivo trajeron el negocio. Si bien muchos hablan sobre el empoderamiento financiero que proporcionó la baile, también son sinceros sobre los problemas de seguridad, los detalles depredadores de este entorno en particular y por qué a menudo es tan difícil salir de esta carrera específica. Además, al contrastar diferentes épocas de bailarines, la serie ofrece un punto de vista único sobre la evolución de la extracción, que comenzó como una fantasía y ha evolucionado, convirtiéndose en una práctica teatral y acrobática.

Brown y Todd expanden la mirada de la audiencia más allá de las cuatro paredes del club. El docuseries presenta el valor económico que el club ha agregado a Atlanta a lo largo de los años. En medio de la era del BMF, el gángster Demetrius «Big Meech» Flenory estaba empujando más de $ 1 millón al club semanalmente. Además, el programa destaca cómo fue Monumental Magic City para la escena del rap del sur y la música de trampa en particular. Magic City se convirtió en un centro para DJ y artistas como Outkast, TI, Jezzy, Future y Migos para lanzar sus carreras. Conseguir una canción tocada y abrazada por los bailarines y el público era otra forma para que los artistas negros se abrieran cuando las vías y caminos tradicionales no eran accesibles para ellos.

Aunque a veces demasiado estilizado, la serie nunca es aburrida. Con una gran cantidad de información y un ritmo con cremallera, «Magic City: An American Fantasy» es un reloj absorbente. Sin inclinarse de las complejidades más impactantes del entretenimiento para adultos y de la vida nocturna, la serie une la brecha entre los momentos culturales icónicos y lo que estaba pasando en Magic City, que ayudó a transformar el club en un fenómeno histórico y cultural.

«Magic City: An American Fantasy» se estrena el 15 de agosto en Starz con nuevos episodios que cayeron semanalmente los viernes.