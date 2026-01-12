Revisión de los Globos de Oro 2026: descarrilado por acrobacias que distraen

Durante los últimos años, el Globos de Oro ha hecho un esfuerzo concertado para mejorar su reputación. Alguna vez algo infame por un pequeño cuerpo electoral fácilmente influenciable por el poder de las estrellas, una configuración que culminó en una controversia sobre su membresía en 2021 que llevó a una suspensión temporal de la transmisión. Cinco años después, los Globos son bajo nueva propiedad – ahora comparte una empresa matriz con Variedad — que ha implementado cambios estructurales como la revisión de la plantilla y, a partir de este año, ya no pagando un salario a los votantes heredados. Ha habido ambos tropiezos, como un rendimiento de alojamiento desastroso del comediante Jo Koy en 2024, y correcciones de rumbo exitosas, como contratando a Nikki Glaser como MC el año pasado y con razón pidiéndole que regresara.

Pero incluso cuando los Globos se esforzaron por mejorar su actuación, la entrega de premios también intentó ampliar su alcance y rentabilidad de maneras a menudo torpes y confusas. En la 83ª edición de la ceremonia el domingo por la noche, la tensión entre esos dos goles quedó a la vista.

Primero, los aspectos positivos. Glaser continuó pavoneándose con confianza en la delgada y delicada línea entre los golpes mientras aterrizaba mientras parecía contagiosamente emocionado de estar en el salón de baile de Beverly Hilton. Si bien las repetidas declaraciones de amor hacia varias celebridades fueron un poco excesivas, lograron que la audiencia en persona se riera mientras ella llamaba a Sean Penn un «sexy bolso de cuero» que consume cocaína en todo el mundo y etiquetaba la exitosa secuela de Jon M. Chu como «Wicked: For Money». La frecuente autodesprecio – “al igual que Frankenstein, un cirujano europeo sin licencia me reconstruyó” – creó la sensación de que Glaser estaba feliz de tomarlo además de servirlo. Las devoluciones de llamadas a fragmentos populares del año pasado, como una imitación de Adam Sandler y la parodia musical “Pope-ular” (ahora renacida como “KPong”, una mezcla de “KPop Demon Hunters” y “Marty Supreme”) se sintieron merecidas en lugar de autoindulgentes.

Los ganadores reales también ofrecieron mucho por qué sentirse bien. Las lágrimas de alegría de Teyana Taylor comenzaron la noche con una nota fuerte; La victoria de Wagner Moura por “El agente secreto” cerró el espectáculo al demostrar los beneficios de las raíces internacionales de los Globos. En todo caso, las selecciones fueron bastante serias, con los actuales ganadores del Emmy “The Pitt” y “The Studio” llevándose a casa los trofeos de las series de televisión y el favorito del Oscar “One Battle After Another” liderando las categorías de películas. A los Globos les gustaría dejar de ser conocidos como el tipo de organización que nomina a “Emily in Paris” junto a “Schitt’s Creek”, lo que aparentemente conduce a una nueva vena conservadora. Pero el programa aún puede ungir a talentos revelaciones como Rhea Seehorn en “Pluribus”, cosechando la recompensa de una discurso vertiginoso y encantador que abarcaba los betabloqueantes y la antigua cadena de pollos Koo Koo Roo.

Sin embargo, los espectadores experimentaron estas demostraciones de seriedad en medio de una serie de acrobacias que distraen. Los locutores Kevin Frazier y Marc Malkin no sólo bromearon sobre las biografías de los nominados y las historias de nominaciones pasadas; incluyeron estadísticas sobre los ganadores proyectados de la plataforma de apuestas en línea Polymarket, con gráficos que tragan la pantalla. (Divulgación: Malkin es un Variedad colega.) Los premios reales, como el de mejor música original, que fue para Ludwig Goransson de “Sinners”, fueron trasladados a la pausa comercial para dejar espacio a bromas incómodas, como tener luchadores de UFC pavoneándose por el escenario como “seguridad adicional” para las estrellas de “Heated Rivalry”. ¡Al menos haz que acompañen a los chicos al escenario solo para fingir! Una banda sonora de suaves éxitos del Top 40 llevó a yuxtaposiciones disonantes, como Stellan Skarsgard subiendo al escenario con “Yeah!” de Usher, o el equipo detrás de “The Secret Agent” acercándose a “Pon de Replay” de Rihanna. Si bien fue un éxito, el éxito de 2005 realmente no marcó el tono para discutir un thriller político sobre la vida bajo el fascismo.

Esta tendencia torpemente comercial se aplicó no sólo a la producción, sino a los honores mismos. La categoría de mejor podcast, una inclusión nueva y sin sentido que enfrentó al programa de entrevistas de celebridades “Smartless” con el resumen de noticias de NPR “Up First”, se presentó con clips largos para cada nominado, mientras que los actores más establecidos tuvieron que quedarse sin ellos. (Por alguna razón, el mejor guión también vino con clips, una decisión que fue menos cínicamente promocional y más desconcertantemente inconsistente). La ganadora Amy Poehler, cuatro veces presentadora de los Globos, se mostró casi tímida en su aceptación, reconociendo su reciente llegada al medio. Sin faltarle el respeto al delicioso “Good Hang”, el programa constituye un puente más intuitivo entre un evento centrado en Hollywood y una nueva fuente de atención y publicidad que programas como “Up First”, que podría contextualizar su triunfo.

La idea de honrar los «logros de taquilla» prácticamente provocó risas en los Oscar cuando se planteó brevemente hace unos años. Su inclusión en los Globos refuerza así la reputación de primo pequeño menos serio de los Premios de la Academia del que el programa está tratando de alejarse. «Sinners» de Ryan Coogler, que superó todas las expectativas financieras, es el ganador más digno que los Globos pudieron encontrar, pero aun así la película fue nominada junto con estrenos que no tuvo taquilla (“KPop Demon Hunters”) o ni siquiera fueron lanzados en el momento de la nominación (“Avatar: Fire and Ash”). Al igual que con el podcasting, la confusión de los criterios sólo perjudica el producto final, poniendo la inclusión de trabajos populares por encima de cualquier justificación coherente para hacerlo.

El crecimiento puede significar un par de cosas: maduración o simplemente el simple hecho de hacerse más grande. Los Globos están intentando hacer ambas cosas al mismo tiempo, pero lo segundo amenaza con hacerse a expensas de lo primero. Las opciones mansas pero respetables están reñidas con el contenido patrocinado para los juegos de azar legalizados o con una divagación interminable de Judd Apatow. Perseguir demasiados objetivos contradictorios a la vez acaba frustrándolos a todos.

Variedad La empresa matriz PMC es propietaria del productor de los Globos de Oro, Dick Clark Prods. en una empresa conjunta con Eldridge.