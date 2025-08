Revisión de la temporada 2 del miércoles 2: Jenna Ortega Delights

«Here We Wee Again» es un título adecuado para la temporada 2, Parte 1, abridor de NetflixMega-Hit «Miércoles. » Creado por Alfred Gough y Miles Millar con Tim Burton en la silla del director, la serie sigue el miércoles Addams (un elenco perfectamente Jenna Ortega) – Un adolescente macabro y negro con habilidades psíquicas. Después de pasar sus vacaciones de verano perfeccionando sus visiones proféticas y disfrutando de un juego de pollo con un asesino en serie, el miércoles regresa a Nevermore Academy para el período de otoño. Sin embargo, las cosas no son como antes. Un misterio impactante comienza rápidamente a ocupar el tiempo del miércoles, lo que la lleva a descubrir algunos secretos inquietantes sobre Jericho y su historia con marginados. Además, se revela mucho más sobre la tradición de la familia Addams, incluida la raíz del miércoles y la relación tensa de Morticia (Catharine Zeta-Jones). Llena de zing y profundidad, la temporada sigue siendo tan emocionante como la primera.

Después de haber pasado su verano cavando en el Libro de sombras de Goody, el miércoles está satisfecho de que haya dominado sus habilidades psíquicas. Aún así, la corriente de las lágrimas negras que le corren por su rostro cuando obtiene una visión le está causando un poco de preocupación, al menos lo suficiente como para jurar (Victor Dorobantu) al secreto y mantenerla oculta a su madre cada vez más entrometida. Aunque la emoción no está en su naturaleza, el miércoles sabe que regresar a Nevermore al menos le permitirá la oportunidad de continuar escribiendo y perfeccionar su oficio sin morticia que se cierne sobre su hombro. Sin embargo, este año, la escuela centrada en el paria no es el refugio que alguna vez fue.

Por un lado, el hermano menor del miércoles, Pugsley (Isaac Ordonez), que apenas comienza a dominar su capacidad para generar electricidad estática, ahora está inscrita. Desafortunadamente, él no es tío Fester (Fred Armisen), y el miércoles no puede molestarse en cuidar sus percances. Además, después de salvar la escuela de Tyler (Hunter Doohan), que era un Hyde secreto controlado por la diabólica Marilyn Thornhill (Christina Ricci), el miércoles se ha convertido en una especie de celebridad en el campus. Lamentablemente, su nueva fama, un acosador determinado y una visión escalofriante sobre su mejor amiga y compañera de cuarto, Enid (Emma Myers), no es exactamente contagiosa para su misantropía. Además, cuando Barry Dort (Steve Buscemi) recientemente instantado de Nevermore (Steve Buscemi) recluta a Morticia para ayudarlo a recaudar fondos para la próxima gala, el miércoles se da cuenta rápidamente de que Nevermore no es la institución que estaba bajo el liderazgo de Weems principal (Gwendoline Christie).

Al igual que su primera temporada, la primera parte de la temporada 2 de «Miércoles» es espeluznante, kooky y misteriosa. Como el miércoles corre contra el reloj para desempaquetar su sorprendente visión de Enid y evitar que se haga realidad, entiende que hay ciertos aspectos más oscuros de sus precogniciones que todavía no ha comprendido. Esta visión particular causa fricción entre el miércoles y Enid, quien está confundido sobre la distancia que ya está poniendo su mejor amiga emocionalmente separada entre ellos. Además, tropezando con un secreto de la familia Addams de hace mucho tiempo en medio de su detección y la llegada de su abuela (Joanna Lumley) exacerba aún más la relación ya tensa que tiene con su madre.

«Miércoles» ha sido criticado por ser una versión de Netflix-Idified del Charles Addams Classic, con Nevermore Standing en una institución tipo Hogwarts. Y aunque eso puede ser cierto, no disminuye los detalles exquisitos integrados en el programa, su oscuridad desconcertante o el control dominante de su personaje de Ortega. Si las películas de «Harry Potter» se realizarán como ejemplo, y con estos cuatro episodios en la primera mitad de la temporada 2, la serie solo se volverá cada vez más siniestra y texturiza. Los temas presentados aquí pueden estar «centrados en los adolescentes», pero eso no detiene la universalidad de los mensajes del programa. Las relaciones de madre/hija pueden ser desafiantes para navegar durante la adolescencia; Sentirse ostracado es algo que muchos espectadores a nivel mundial han experimentado indudablemente y los flujos y flujos de amistades continúan a lo largo de nuestras vidas.

Una crítica importante de esta temporada es que no había necesidad de dividir sus episodios a la mitad. Aunque el final de la Parte 1 revela mucho, «si estos problemas pudieran hablar», el público podría haber avanzado fácilmente durante cuatro horas adicionales junto con el adolescente brutalmente inexpresivo en lugar de esperar un mes para que Netflix entregue la conclusión de la temporada 2.

En general, la temporada 2 de «Miércoles», Parte 1, ofrece las mismas delicias visuales que han hecho que todos los mundos de Burton sean tan fascinantes. Con la familia Addams aumentando el tiempo de pantalla, varios enigmas en capas y Ortega liderando la carga, el programa sigue siendo tan retorcido, atractivo y devorador como lo fue cuando debutó por primera vez hace tres años.

La temporada 2 de «Miércoles», Parte 1, ahora está transmitiendo en Netflix.