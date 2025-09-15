Revisión de la temporada 2 de la ‘Gen V’: se siente la ausencia del azar de Perdomo

La segunda temporada de «The Boys» Spin -off «Gen V«Está dedicado a Peludo oportunidadla estrella de 27 años que murió debido a lesiones por un accidente de motocicleta Poco antes de que estuviera programado para comenzar la producción. El homenaje es la primera imagen que vemos de la temporada 2, que llega casi dos años después de la última vez que vimos a las compañeras superpoderadas que intentan sobrevivir a su tiempo en la institución conocida como «Dios U». Es un consejo conmovedor del sombrero a un joven actor talentoso cuya carrera se vio interrumpida demasiado pronto. Pero la dedicación es, en segundo lugar, un descargo de responsabilidad de lo que vendrá, una temporada que conserva gran parte de lo que hizo que la temporada 1 sea una emocionante debutpero también muestra cierta incomodidad completamente comprensible al hacer un pivote inesperado.

En una franquicia con un recuento de cuerpos tan alto como «The Boys», que se deleita con Gushy Gore, la muerte fuera de la pantalla del personaje de Perdomo Andre no se siente tan abrupta como podría haberlo hecho en un espectáculo domesticado. En el final de la temporada 1, Andre había sido encarcelado junto con sus compañeros de estudiantes Marie (Jaz Sinclair), Emma (Lizze Broadway) y Jordan (Londres Thor y Derek Luh) por rebelarse contra Vought International, la siniestra corporación que controla todas las cosas «, incluida la temporada 2 de Dios, la temporada 2 recoge unos pocos meses después, revelando que el pandilla ha sido bloqueado en una visión de la visión de la vacuna. Marie, que puede manipular sangre, ha estallado sola; Andre, a pesar de su poder magneto sobre el metal, ha muerto fuera de pantalla en un intento de escape. El resto se lanzan después de Telepath Cate (Maddie Phillips), sintiéndose culpable por traicionar a sus antiguos amigos, los vestíbulos de su libertad.

No importa qué, siempre iba a tensar la credulidad, incluso en un mundo donde su compañero de clase podría tener una dimensión alternativa para un ano, para que «Gen V» continúe su premisa más allá de los eventos climáticos de la temporada 1. Nunca vemos que Cate presente su caso, lo que podría ser lo mejor; ¿Por qué Vought estaría de acuerdo en dejar que Marie y Company vayan, y mucho menos de regreso al campus, después de haber causado tal dolor de cabeza? Es mejor agitar todo el asunto y seguir adelante rápidamente. Del mismo modo, la caja sin puertas sin ventana, nuestros héroes estaban atrapados anteriormente, ha dado paso a las celdas más tradicionales, caminando ligeramente de regreso el Cliffhanger de la temporada pasada. No se da ninguna explicación, o realmente necesaria. Es lo que es, lo que sea lo que sea que la «Gen V» deba ser para seguir adelante.

La repentina ausencia de Andre solo agrega un grado extra de dificultad para esta suspensión de incredulidad. Para su gran crédito, el showrunner Michele Fazekas y sus colaboradores se aseguran de que Andre, y por extensión Perdomo, se llore, mucho más que los muchos jugadores menores cuyas muertes se usan para alimentar la comedia de látigo-negro de la serie. El padre de Andre, Polarity (Sean Patrick Thomas) se une a la facultad de Dios U como profesor de marketing para encontrar justicia para su hijo, poniendo su pérdida al frente y al centro. La búsqueda de Polarity también lo lleva cara a cara con el nuevo Big Bad de la temporada: el misterioso nuevo decano de God U, un suplente conocido como cifrado (Hamish Linklater). Si recuerdas, el último Dean fue expulsado por desarrollar en secreto un virus mortal que solo afecta a Supes, un desarrollo potencialmente que cambia de paradigma cuyo impacto ha sido hasta ahora decepcionado. El anticlimax reduce preventamente las apuestas de este nuevo conflicto, aunque Linklater lo convierte en una pizarra en blanco alegremente siniestra.

Mientras Cipher toma un interés indecoroso en Marie, conectado a una iniciativa secreta de Vought conocida como Proyecto Odessa encabezada por el fundador de Dios y homónimo Thomas Godolkin (Ethan Slater de «Wicked» en flashbacks), «Gen V» comienza a descuidar parte de la sátira de la universidad que ayudó a definar el humor del programa y conectarlo a la vida real. Hay una subtrama menor en la que Sam (Asa Germann), ahora en nuevos medicamentos y menos propensos a alucinar títeres, promete la versión God U de una fraternidad, y Emma recibe una conferencia invitada sobre habilidades de las redes sociales de una influencia de la madera con alas de mariposa. Pero la temporada 2 está mucho más centrada en el impulso narrativo, y pierde una chispa insuficiente como resultado.

La identidad distintiva de la «Gen V» se erosiona aún más por el creciente ritmo de las visitas de la nave nodriza; Los embajadores ahora incluyen la hermana Malevolent Genius Sage (Susan Heyward) y Annie Enero (Erin Heyward), el líder de resistencia exiliado y el conveniente chivo expiatorio de Vought una vez conocido como Starlight. Como «los chicos» se dirige a su temporada finalLa franquicia parece estar fusionándose en una sola historia con un destino compartido. (No tengo idea de cómo se ve el futuro de la «Gen V», pero en función de dónde termina la temporada 2, me sorprendería si se extiende mucho más allá de «los niños», suponiendo que lo haga en absoluto, especialmente con la precuela «Virught Rising» en camino.) Es un movimiento lógico, pero sigue siendo un poco triste, especialmente porque «Gen V» fue el raro spin -off de superhéroes para establecer rápidamente su propio centro de gravedad.

La fuente de esa gravedad, afortunadamente, permanece en su lugar: la mayoría de los personajes, que continúa haciendo de «Gen V» un espectáculo mucho más serio y emocional que «The Boys». En la temporada 2, Marie continúa la búsqueda de su hermana, de quien fue separada cuando sus poderes incontrolados se quitaron la vida de sus padres, y Emma reconoce el trastorno alimentario que históricamente le permitió encogerse a voluntad. Solía ​​encontrar el último punto de la trama como una metáfora tensa, pero al cavar más en la vida emocional de Emma, ​​»Gen V» la convierte en demonios internos más que un dispositivo torpe. De una manera extraña, «Gen V» ya está bien equipado para incorporar un asunto tan pesado como el dolor. El cálculo de la pérdida es solo un obstáculo más que estos niños, todos inyectados con una droga experimental sin su conocimiento o consentimiento, tienen que navegar en el camino traicionero hacia la edad adulta.

«Gen V» no está en la cima de sus (super) poderes en la temporada 2, pero una versión disminuida de este concepto sigue siendo altamente observable. A medida que «los niños» se expande, cada vez es más despreocupado por la consistencia interna; Vought es una bestia de muchas tentaciones, un antagonista de atrapar todo que ahora se extiende un poco delgado. Con el comentario social cada vez más inexacto, «Gen V» se basa en los hombros de sus héroes, personas bien intencionadas que luchan por contar el heroísmo real del tipo preenvasado. Afortunadamente, todavía están a la altura de la tarea.

Los primeros tres episodios de la temporada 2 de «Gen V» se transmitirán en Amazon Prime Video el 17 de septiembre, con los episodios restantes que se transmiten semanalmente los miércoles.