Revisión de ‘La mejor medicina’: Josh Charles Charms

El protagonista de la alegre nueva serie de Fox”La mejor medicina» puede ser un médico, pero el programa de una hora no es realmente un procedimiento médico. En cambio, la serie toma prestada una configuración tradicional de «Schitt’s Creek», infinitas películas de Hallmark y su propio material fuente, la serie británica de larga duración «Doc Martin»: un profesional tenso de la gran ciudad se familiariza de mala gana con los encantos de la vida de un pueblo pequeño. En este caso, el cascarrabias titular, sí, el nombre es un juego de palabras y el personaje se llama Doctor mejor – es interpretado por la antigua estrella de “The Good Wife” jose carloscuyo encanto cascarrabias mantiene bajo control el sentimiento de locura, a veces forzado, durante los primeros cuatro episodios.

“Best Medicine” tiene lugar en un rincón de la costa de Maine, actualmente más conocido por los forasteros por los anuncios de la campaña de Graham Platner. (Irónicamente, esta celebración de los rincones más tranquilos del país fue desarrollada por Liz Tuccillo, alumna del programa esencialmente urbano “Sex and the City” y coautora del exitoso libro de autoayuda “He’s Just Not That Into You”). El cirujano cardíaco de Charles en Boston solía vacacionar allí cuando era niño, y regresa cuando un incidente en el trabajo que le desencadenó un trauma infantil le provoca un miedo a la sangre que es ocupacionalmente peligroso. Convenientemente, el médico de la ciudad acaba de fallecer, lo que le da a Martin (que heredó el nombre de su predecesor inglés) un nuevo trabajo y la oportunidad de mejorar su pésimo trato con los pacientes.

Martin no quiere nada más que diagnosticar a sus pacientes, tratar sus enfermedades y seguir adelante con su día. Desafortunadamente para él, ese no es realmente el trabajo, ya que aprende por las malas cuando el uso de una crema de estrógeno por parte de una mujer para tratar los síntomas de la perimenopausia revela accidentalmente su infidelidad. (Sus dos parejas masculinas desarrollan senos debido al contacto con estrógenos. ¡Se llama ginecomastia!) El Dr. Best es más como un terapeuta comunitario, del que se espera que esté de guardia en todo momento para consultar cualquier problema menor que sus nuevos vecinos puedan tener, sea de naturaleza estrictamente médica o no, “como si el mundo fuera el consultorio de un médico gigante”, se lamenta.

Cada episodio de “Best Medicine” establece una tradición local nueva pero igualmente querida para confundir al médico ferozmente antisentimental: una cena de frijoles horneados; un partido de béisbol de la escuela secundaria contra sus archirrivales Bar Harbor; un apuesto ermitaño que sale del bosque una vez al año para enseñar a las mujeres locales habilidades de supervivencia en la naturaleza. La sensata tía de Martin, Joan (Annie Potts), la incompetente asistente Elaine (el actor monónimo Cree) y su compañera de coqueteo Louisa (Abigail Spencer), una maestra, le sirven de guías a través de estos rituales locales. Estas mujeres están flanqueadas por un elenco cada vez mayor de extravagantes personajes locales, desde la pareja gay que es dueña de un restaurante local y deja que su cerdo mascota deambule por la cocina hasta un dúo de personal de mantenimiento formado por padre e hijo a quienes les gusta hacer reparaciones no solicitadas.

Por un lado, es un alivio que “Best Medicine” parezca la primera historia rural en media década que no menciona la crisis de los opioides. Pero por muy entrañables que puedan ser estos habitantes de Maine, como el ex prometido de Louisa, Mark, interpretado por el divertido himbo de Hollywood, Josh Segarra, en conjunto carecen de ventaja de una manera que no es nada convincente. Se habla de labios para afuera sobre el declive de las ciudades pequeñas, pero cualquier factor que contribuya a ese cambio se ignora en nombre de una disposición insistentemente soleada (literalmente: ¡aquí no hay nieve!). Glen (Patch Darragh), el antiguo matón de Martin, tiene madera de villano antes de reformarse rápidamente. Mark coquetea brevemente con el agravio al estilo manosfera, pero la ira no le sienta bien.

Cualquier toque ácido proviene del propio Martin, un contrapunto necesario al azúcar que tanto abunda. «No estoy destinado a ser médico de la ciudad porque no me gusta la gente», se queja, pero Charles no se presenta como un médico mezquino o incluso especialmente irritable. Martin simplemente tiene poca paciencia y poca comprensión de las sutilezas sociales, que son la norma de su nuevo hogar: «Encuentro a la gente exigente, irracional y demasiado habladora en los supermercados», suspira. Para invocar a otro médico icónico de la televisión de la misma cadena, Martin es como un Dr. House menos alegremente malicioso, un paralelo que se extiende a su inclinación por resolver misterios de diagnóstico como la fuente de una enfermedad aparentemente transmitida por los alimentos.

Sin duda, a Martin se le irán puliendo los bordes con el tiempo, aunque con suerte más tarde que temprano. Por ahora, el contraste entre Martin y sus pacientes tiene una fricción productiva que le da a Charles mucha misantropía malhumorada con la que trabajar. En medio de tanta dulzura comunitaria, una cucharada de amargo ayuda a que se absorba la “Mejor Medicina”.

“Best Medicine” se estrena en Fox el 4 de enero a las 8 p.m. ET, y los episodios restantes se transmiten los martes a las 8 p.m. ET a partir del 6 de enero.