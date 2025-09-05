Revisión de ‘John Candy: Me gusta yo’: Homenaje de celebridades demasiado cariñoso

«John Candy: Me gusta a mí ”es el tipo de tributo de celebridades que esperas obtener en su funeral, no todos estos años después de su muerte (se abre con el elocuente elogio de Dan Aykroyd para su amigo, y cierra con la que Catherine O’Hara dio). Pero en las tres décadas desde esa gran estrella y amable estrella, la afección de sus amigos y la familia que solo ha tenido un caramelo solo ha profundizado, hasta el punto de Jokes». Tenía más cosas malas que decir sobre él ”en la primera entrevista de la película.

Iniciando la edición del 50 aniversario de la Festival de Cine de Toronto (En la gran ciudad más cercana al nativo de Newmarket nativo de Candy, Ontario), el documental hecho para el amazón no necesita tierra, pero podría haber usado más drama. Director Colin Hanks Recoge buenos recuerdos de una impresionante lista de A-Listers, incluidos Steve Martin, Martin Short, Macaulay Culkin, director Chris Columbus, cofundador de «SCTV» Andrew Alexander, Second City Toronto colegan a O’Hara y Eugene, así como el padre de Hanks, el padre «Splash» Tom) Tom.

Ninguno de ellos tiene algo malo que decir sobre Candy, un People Pleaser y un cómic de improvisación talentoso con la risilla de la firma y la sonrisa más contagiosa del espectáculo. ¿Sabes cómo ver a alguien más bostezo hace que sea imposible resistirse a bostezar? La sonrisa de Candy tuvo el mismo efecto en el público, convirtiéndolo en el arma secreta en casi 40 características. Pero si uno buscara algo crítico que decir sobre Candy, tendría sentido comenzar con esa filmografía, en la que puedes contar las buenas películas en una sola mano.

«Solo The Lonely» se clasifica allí (pero apenas aparece aquí). Lo mejor es indudablemente «aviones, trenes y automóviles», el clásico de John Hughes que le da a Hanks Doc su subtítulo afirmativo. En él, Candy interpreta a uno de los personajes de pantalla más irritantes de todos los tiempos, no para el público, sino como compañero de viaje del empresario de Chicago fácilmente molesto de Steve Martin.

Candy apareció en no menos de siete películas escritas o dirigidas por Hughes. Culkin dice incorrectamente nueve, pero por lo demás tiene razón al sugerir que nadie entendió su coprotagonista de «solo en casa» mejor que Hughes. El director aprovechó el atractivo avunular de Candy mejor que nadie, incluso llegando a volcarse en «Tío Buck» (una película específicamente escrita para el actor).

La película profundiza en la vida hogareña de Candy e identifica fácilmente una gran respuesta: su padre, Sidney, murió de un ataque cardíaco masivo en el quinto cumpleaños de John. Tenía solo 35 años. Eso significaba no solo crecer sin un padre, sino que también sentía que él también moriría joven, lo que desafortunadamente resultó ser cierto. John tenía solo 43 años cuando un ataque cardíaco le quitó la vida. Colin Hanks construye todo el documental sobre esa tragedia, estableciendo 1994 como el año en que murió y literalmente rebobinando el reloj cada vez que regresa a una etapa anterior en la vida de Candy.

Además de algunos amigos de la infancia, su esposa Rosemary Hobor lo conocía más tiempo, pero comparte generalizaciones más que reveladores anécdotas. (Aprendemos que Candy comenzó a experimentar la duda de las autopistas alrededor de 1991.) Sus dos hijos adultos, Christopher y Jennifer, se parecen extrañamente a su padre. En sus rostros, obtenemos la respuesta a la pregunta más obvia: ¿Qué pasaría si John Candy hubiera vivido?

¿Habría hecho eventualmente una película como «Punch Drunk Love» o «The Truman Show», proyectos que obligan a los críticos a reevaluar los talentos cómicos de bajo nivel? A menos que nacieran después de 1994 (en cuyo caso, la película parece excepcionalmente inútil), el público no necesita un documental para recordarles cuánto dulces podría elevar una mala película, y vaya que hizo muchos de ellos. «Has estado en más pavos que en una mezcla de relleno», cita un entrevistador.

Sería interesante saber por qué Candy no fue más selectivo, pero al menos Hanks reconoce algo fundamental cuando se trata de evaluar a los actores divertidos: su trabajo no es necesario juzgar por lo buenas que fueron sus películas, sino por la fuerza de sus personajes y si ciertas escenas permanecen impresas en nuestros memorios todos estos años más tarde. Con la ayuda de los coprotagonistas de Candy, identifica cómo los primeros personajes de «SCTV» resurgieron en su carrera como actor (los clips de películas son de calidad variable, pero extrañamente no buscan mejor que una transferencia de DVD).

El guardia de seguridad de «National Lampoon’s Vacation» de Candy fue una variación de Paul Fistinyourface, su cameo «Home Alone» (registrado en solo un día) está estrechamente relacionado con los hermanos Schmenge (un dúo de louche que había eclosionado con Levy), y el carácter de «actor» de la vida real del carácter de «Splash» de la vida real. Desde una edad temprana, Candy actuó como si hubiera corrido su ciudad natal un día, conduciendo en limusinas y tratando a sus amigos a almorzar.

La palabra «generoso» aparece mucho en las entrevistas (al igual que «vulnerabilidad»), lo que refuerza que el hombre era un hombre. Mientras disparaba «vagones este» en Durango, donó dinero a un hospital local de niños. En lugar de robar escenas, dejó brillar a sus coprotagonistas. Incluso cuando las cámaras no estaban rodando, se podía encontrar dulces «Buscando al niño», como dice Culkin. La ex estrella infantil ofrece una de las entrevistas más perspicaces de la película, hablando mucho sobre ellas.

«Me gusta yo» comienza a sentirse demasiado hagiográfico después de un tiempo, dependiendo en gran medida de la música para amplificar la tragedia. Candy no estaba sin sus demonios, pero Hanks prefiere tratarlo como un niño grande atrapado en el cuerpo de un adulto. Y a pesar de que la película sugiere que nunca ha habido nadie como él antes o desde entonces, eso no es del todo cierto.

También se proyecta en la noche de apertura de Toronto está el acrobacias de la comedia de la ciudad natal de Matt Johnson «Nirvanna The Band The Show The Movie». Al verlo, se puede ver que la leyenda de Candy continúa, y no solo en sus hijos, sino también en generaciones de cómics más jóvenes. El documento de Hanks muestra principalmente lo bueno que debe haber sido conocer a John Candy cuando estaba vivo, aunque Conan O’Brien hace un buen trabajo contextualizando cómo inspiró a otros. En medio de toda esa adulación, Hanks podría haber desechado el título «I Like Me» y llamado a la película «Todo el mundo le gusta Candy».