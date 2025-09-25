Revisión de ‘House of Guinness’: un intenso drama familiar

Creador de «Peaky Blasty» Steven Knight ha vuelto a Netflix Con su último drama, «Casa de Guinness. » Establecido principalmente en Dublín, Irlanda, y se basa libremente en las Guinneses de la vida real, la serie histórica se centra en la famosa cervecería y la familia detrás de ella después de la muerte de su patriarca bien actuado y atractivo, el espectáculo no puede empacar el mismo golpe explosivo que los «picos de pico» o incluso el estrés de Murphy. La serie Hulu de Knight, «A Thousand Blows» que se estrenó a principios de este año. Aún así, es una saga suficientemente fascinante que pone la tradición y los mitos de una de las dinastías más famosas de la Isla Esmeralda al frente y al centro.

«House of Guinness» comienza en medio de la muerte y la rebelión. Es el 27 de mayo de 1868 y señor. Benjamin Guinness ha muerto, dejando atrás el caos y su imponente cervecería. Su fallecimiento no es exactamente un momento de luto para la gente de Dublín. Los fenianos (que se convertirían en el ejército republicano irlandés, el IRA) celebran su desaparición, especialmente en medio de su asociación a largo plazo con los británicos. Las calles son tan caóticas que el capataz de la cervecería de Guinness Sean Rafferty (un destacado James Norton) se ha encargado de garantizar que el ataúd tirado por los caballos de Benjamin llegue a la iglesia ileso de los manifestantes que manejan botellas.

Por su parte, los hijos de Benjamin tampoco se mueven hasta las lágrimas a raíz de su muerte. Reuniéndose en la casa familiar justo antes del funeral, Anne (Emily Fairn), la única hermana de la niña, alienta a sus hermosos hermanos a al menos fingir ser un frente unido en público. Sin embargo, los hombres tienen otros planes. Arthur (Anthony Boyle), el hermano mayor, se molesta que se vea obligado a abandonar su vida en Londres, donde pasa sus días sexando, bebiendo y fumando. Ben (Fionn O’Shea), el hermano medio, está demasiado borracho para incluso concebir lo que está sucediendo. Finalmente, está Edward (Louis Partridge), el hermano más joven, que ha seguido obedientemente en los pasos de Benjamin y tiene sus propias ideas únicas, pero tiene la única desgracia de su orden de nacimiento.

Los hermanos atraviesan el funeral sin incidentes, pero la lectura de la voluntad de su padre arroja toda su vida en desorden, cambiando el curso de su futuro para siempre. Ben y Anne están escritos a partir de la voluntad para ser un borracho y una mujer, respectivamente. Mientras tanto, Arthur y Edward reciben la cervecería, todas las propiedades de Guinness y una fortuna masiva ($ 162 millones en dinero de hoy) conjuntamente e igualmente. Desafortunadamente, ninguno de los hermanos puede alejarse del negocio sin perder todo todo al otro.

En el transcurso de la temporada, el público mira mientras Edward y Arthur navegan por sus nuevos roles, diferencias y lo que el legado de Guinness requiere que cada uno de ellos se sacrifique. (Anne y Ben están en su mayoría relegados a personajes secundarios que entran y salen de la trama para Flair). Además, mientras Edward busca expandir el negocio internacionalmente y a través del océano a Nueva York, Arthur se encuentra con un pie en los espacios a los que anhela regresar y otro en esta nueva posición pública que debe reclamar. Aunque la dinámica familiar ancla la historia, el levantamiento feniano dirigido por el dúo hermana/hermano Ellen (Niamh McCormack) y Paddy Cochran (Seamus O’Hara) también están causando un caos mayor en las calles de Dublín y dentro de los muros de la compañía.

Si bien «House of Guinness» es sólida, carece de la nitidez de los trabajos anteriores de Knight. A pesar de la impresionante cinematografía, la música contundente y la estilización resbaladiza, en el episodio 5, se vuelve tedioso y repetitivo, se zumba para extenderse en ocho episodios. Es interesante reflexionar sobre la riqueza de la clase alta irlandesa solo dos décadas después de la hambruna de la papa irlandesa. Sin embargo, la segunda mitad de la temporada se siente serpenteante, con episodios sobrecargados que diluyen el impacto de la trama. La serie se habría beneficiado significativamente de una edición más precisa, concentrándose completamente en los personajes de primera categoría en lugar de tratar de hacer espacio para cada Guinness en el árbol genealógico y los que los rodean.

El programa no es históricamente preciso, pero es principalmente un viaje divertido para aquellos interesados ​​en las Guinness y la extensa historia de Irlanda. Aunque «House of Guinness» no es el mejor trabajo de Knight, es una historia convincente sobre la familia, la ambición, el deseo y lo que cuesta permanecer en la cima.

«House of Guinness» se estrena el 25 de septiembre en Netflix.