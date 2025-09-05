Revisión de ‘Downton Abbey: The Grand Finale’: despedida de la franquicia de la querida

Todas las cosas buenas deben llegar a su fin. Incluso «Abadía de Downton«, El querido drama histórico que lanzó un fandom instantáneo en 2010 cuando comenzó como una lujosa serie de televisión sobre el funcionamiento interno de una familia aristocrática post-edwardian, los Crawley y su devoto personal.

Desde entonces, escritor-creator Julian Fellowes ha transformado con gracia la serie en una trilogía igualmente atractiva de tres películas. Y con la elegante y muy humorística edición final, «Downton Abbey: el gran final«, Prueba una vez más que sabe exactamente cómo aprovechar los elementos que hicieron que el programa fuera tan cautivador, más allá de sus hermosos trajes y su diseño de producción detallado: un compromiso con el trabajo de carácter constante en las líneas de clase social de la época, así como una representación generosamente sobria del pasado con una mirada constante hacia el futuro.

En eso, muchos devotos hardcore «Downton» sabrán que uno de los temas principales de la franquicia ha preservado el honor bien ganado de Downton en los tiempos cambiantes, que han desafiado a la familia y a sus sirvientes con varios altibajos, con muchos invitados imposibles de por favor, y casos de amor de alto perfil e incluso guerra e incluso guerra que ingresó a la orbitia de la propiedad de Crawley. A pesar de todo, protegiendo esa integridad de «Downton» de primer nivel, no solo de la casa ficticia, sino de toda la franquicia, debe haber sido una prioridad también como una prioridad, mientras que evolucionó cuidadosamente los residentes de arriba y abajo de la majestuosa finca en sus propios términos plausibles.

En la película final, un personaje sugiere con melancolía que el pasado podría ser un lugar más cómodo para vivir que el futuro. Sea como fuere (especialmente para los privilegiados), pero si «Downton» debe su atractivo perdurable a cualquier cosa, esa sería la determinación de Fellowes de empujar gradualmente a los personajes que hemos conocido tan bien de sus zonas de confort en el pasado acogedor. Y así, «The Grand Finale» también está orgullosamente marcado por esa disposición, tal vez más que la película «Downton» o cualquiera de los episodios de televisión que vinieron antes. A pesar del brillo nostálgico que codifica bien la película, hay un tema deliciosamente sutil que pase el batón que atraviesa el asunto ricamente poblado.

La última historia comienza con un escándalo, del tipo que nos haría sentir agradecidos por los tiempos actuales y ser legítimamente juzgado del pasado, que involucra a Lady Mary (Michelle Dockery), que ha estado navegando por la escena social como una mujer recién divorciada. Estamos en la década de 1930 ahora, y la brillante temporada de Londres, con jugadas de Noel Coward y pelotas exuberantes, como la One Lady Petersfield (Joely Richardson) lanza anualmente, está en pleno apogeo. Pero cuando Lady Mary aparece en el asunto en un vestido sin disculpas con sus padres Lord y Lady Grantham (Hugh Bonneville y Elizabeth McGovern), poco sabe que está a punto de ser humillada por ser expulsada de la fiesta. Resulta que las mujeres divorciadas no eran bienvenidas en ese momento. (Quizás, el guión de Fellowes sugiere en contraste, el pasado no era tan cómodo, después de todo, no era un lugar tan cómodo).

Los problemas solo crecen cuando el hermano estadounidense de Lady Grantham Harold (un atractivo Paul Giamatti) aparece con el misterioso asesor financiero Gus Sambrook (Alessandro Nivola, maravillosamente enigmático) y un lado de algunas malas noticias. Parece que ha perdido gran parte de la fortuna que queda de la condesa de Dowager de Grantham (fallecida Dame Maggie Smith), y lo que sea que pudo salvar, lo hizo gracias a Gus. Sintiéndose como un paria y cargada por los problemas financieros, Mary se enamora de los encantos estadounidenses de Gus de Limbed Limbed, y los dos tienen una posición de una noche que Anna (Joanne Froggatt) de una sola mano de Mary (Joanne Froggatt) se da cuenta discretamente. Ven a buscar, Gus no es el asesor confiable que dice que es, aunque ciertamente es lo suficientemente audaz como para amenazar la reputación de Mary.

Ingrese a Clever Tom (Allen Leech) para soplar la artimaña de Gus y salvar a la familia de una ruina adicional con su sentido comercial, así como a la formidable hermana de Mary Edith (Laura Carmichael), quien, junto con miembros confiables del personal de Downton, reúne astutamente un grupo de cena para restaurar la posición social de Mary. El cebo para los invitados? La asistencia en persona de Noel Coward (un Arty Froushan absolutamente encantador) y la estrella de cine Guy Dexter (Dominic West, en un regreso carismático). Viajando con el dúo es el ex miembro del personal de Downton, Thomas Barrow (Robert James-Collier), quien ahora es compañero de chico, vestido y amigo cercano. En una escena, se une a las filas de «arriba» para una bebida como significante de los tiempos cambiantes. En otros lugares, durante una escena satisfactoria establecida en el contexto de las carreras de caballos (y muchas, muchas variedades de sombrero espectaculares), Edith dice a Gus en términos no negociables, interviéndome para proteger a la querida hermana con la que anteriormente había tenido una relación compleja.

La película abarrotada incluye otras tramas en torno a Butler Carson (Jim Carter) reacios a retiro y su entusiasta sucesor Andy (Michael Fox); La inminente Feria del Condado, ahora abierta a Daisy (la siempre encantadora Sophie McShera) asumiendo el cargo de la Sra. Patmore (Lesley Nicol) como Cook de Downton; Y el exitoso guionista de Kevin Doyle, Sr. Molesley, desesperado por hacerse visible para Noel Coward. No es una tarea fácil, dado que Coward está ocupado siendo inspirado en la historia de divorcio de Lady Mary, que servirá como base de su obra «Vidas privadas».

No sorprende que «The Grand Finale» sea completamente divertido, impresionante de ver (una punta de sombrero más para los disfraces, especialmente los cortes de sesgo y los cuellos de capucha, diseñados por Anne Robbins) y acertadamente emocional como la canción de cisne de la marca icónica. Hay dosis esperadas de servicio de admiradores (incluido un guiño juguetón a una de las líneas más inolvidables de Dame Smith, «¿Qué es un fin de semana?») Y una secuencia final bien lograda que dice una despedida encantadora y memorable para todos aquellos para quienes el programa ha significado tanto. Pero lo que más persiste después de «el gran final» es su manejo del final de una era, lo que comprende inherentemente que las grandes ideas importan más que las fincas masivas. (En eso, una escena en la que Lady Mary y Lord Grantham entretienen comprando un apartamento en Londres está bellamente escrita). Lo que también tiene un golpe es la dedicación final a Dame Maggie Smith, que podría no estar más con nosotros, pero su espíritu se siente generosamente por todas partes «la gran final».