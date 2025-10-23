Revisión de ‘Chainsaw Man – La película: Reze Arc’: acción de paquetes de anime sangrientos

Hay una espada motorizada en su rostro y hormonas adolescentes recorriendo su cuerpo, mientras lucha contra entidades malvadas empeñadas en causar daño a los humanos. Denji, de dieciséis años (con la voz de Kikunosuke Toya), nunca ha asistido a la escuela, sino que trabaja como cazador de demonios de seguridad pública (es en parte demonio, en parte humano). Junto a los protagonistas de “KPop Demon Hunters” y “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle”, se une al coro de paladines animados que se enfrentan a adversarios diabólicos en la pantalla grande este año.

Pero antes de que “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” lo muestre en su forma monstruosa, las inseguridades adolescentes y los problemas románticos de Denji pasan a primer plano. Del director Tatsuya Yoshihara, la primera película derivada de la popular serie, que a su vez está basada en el manga de Tatsuki Fujimoto, nos lleva a un universo ya establecido, como suelen hacer las películas basadas en programas de anime.

Las pistas contextuales podrían ayudar a aquellos con un conocimiento mínimo de “Chainsaw Man” a comprender que, en esta realidad, los demonios con poderes sobrehumanos son una amenaza constante. Por lo demás, todo resulta reconocible como idéntico a nuestro mundo. Diseñado para satisfacer a los fans existentes, no tanto para ganar nuevos acólitos, “Chainsaw Man” aún puede entretener porque, en su forma más básica, el concepto y la trama no parecen demasiado complejos.

Denji, un chico incómodo, acepta nerviosamente tener una cita con su jefe, Makima (Tomori Kusunoki). Su encuentro parece un homenaje al cine, ya que pasan un día entero saltando de una sala de cine a otra. Ella tiene opiniones firmes sobre la calidad de las películas, a él le preocupa que nada parezca conmoverlo. Sólo cuando ven una película de autor a altas horas de la noche ambos disfrutan plenamente del poder del medio. Hasta este punto, incluso si uno tiene poca información sobre estos personajes y su vínculo, “Chainsaw Man” se juega como una comedia dramática adolescente, y permanece así durante un tercio de su tiempo de ejecución.

El hecho de que Makima desaparezca durante la mayor parte del drama y el caos restantes reitera la calidad episódica de la película. Probablemente, simplemente regresará en el próximo capítulo de la televisión, por lo que su ausencia no es motivo de alarma. Un triángulo amoroso central surge, al menos en la ansiosa mente de Denji, cuando conoce a Reze, un camarero de un café local. Su interés manifiesto en él es suficiente para que él le corresponda. Pero puede que ella no sea quien dice ser. Una animación evocadora, con tonos azules tenues e iluminación suave, transmite el coqueteo de su rápida conexión en una escena en la que los dos nadan juntos en una piscina por la noche. También es aquí donde algunos vistazos a la mente de Denji muestran imágenes sexualmente sugerentes tanto de Makima como de Reze, mientras lucha por decidir a quién ser fiel, dejando en claro que el objetivo es una audiencia madura.

Cuando Reze se revela como el extremadamente violento Bomb Devil, Denji herido se da cuenta de que ella no quiere ganar su corazón, sino literalmente sacárselo del pecho. El collar que usa es el imperdible que puede tirar para detonarse, al igual que Denji tira del cordón de arranque en su pecho para convertirse en Chainsaw Man, ambos son detalles inteligentes del diseño del personaje. “Chainsaw Man” se registra esporádicamente en una historia separada con Aki (Shôgo Sakata), el compañero de trabajo de Denji, y un Angel Devil con halo (Maaya Uchida), ofreciendo aún menos detalles sobre la relevancia de la pareja, aparte de una impactante corriente subterránea de nihilismo. A medida que la violencia de Reze aumenta, todos los «buenos» se unen en un frente unificado contra el malévolo Reze.

Los cadáveres de civiles fallecidos cubren las calles como charcos de sangre (decapitaciones, desmembramientos y cuerpos convertidos en carne líquida) mientras edificios y otras estructuras se derrumban. Esta es una zona de guerra. Las recaudaciones de fondos para las víctimas de los ataques del diablo, aparentemente algo común en esta realidad, reconocen el número de muertos que dejan estos enfrentamientos sobrenaturales. Eso es más de lo que se puede decir de las películas de “Los Vengadores”, donde no se aborda la destrucción resultante de los numerosos enfrentamientos.

Un vertiginoso enfrentamiento de semifinales se desarrolla dentro de un tifón diabólico sensible y da paso a una edición aún más frenética cuando Denji en forma de Chainsaw Man monta a su compañero no deseado, un tiburón antropomórfico, para derrotar a Reze. La acción aquí se mueve a la velocidad del rayo con explosiones de fuego y un caos implacable que se apodera de la pantalla a través de una impresionante combinación de animación fluida de personajes y efectos de alto octanaje. La segunda mitad de esta lucha épica entre el bien y el mal parece una secuencia interminable de batallas cada vez más mortales.

“Chainsaw Man” eventualmente llega a una resolución más emocional, proponiendo que la atracción entre Denji y Reze tal vez era mutua (¿podría un diablo enamorarse?), solo para darse la vuelta y terminar con una nota espantosa que ofrece una justicia rápida y brutal. Para alguien inmerso en los personajes y la historia, ver películas de anime como esta debe brindarle la satisfacción de ver amigos familiares en la pantalla en una aventura y un lienzo más grandes. Para los no iniciados, sin embargo, es como ponerse al día con un tren que salió de la estación hace un tiempo y, de todos modos, es posible que uno no esté muy interesado en subir a él.