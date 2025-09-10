Revisión de «Aka Charlie Sheen»: el documental de Netflix es frustrante

Alerta de spoiler: Este artículo analiza en detalle las docuseries «también conocido como Charlie Sheen«Ahora transmitiendo en Netflix.

La mayor revelación en «AKA Charlie Sheen«,» Una película documental de dos partes centrada en la estrella titular, nunca es articulada por el propio Sheen. En cambio, el wunderkind convertido en el sitom-estrella, ahora ocho años después de la sobriedad, las conversaciones alrededor La divulgación, utilizando una metáfora torturada sobre los menús de los restaurantes para discutir su apetito sexual en el apogeo de su adicción. Se queda a su interlocutor fuera de la pantalla, el director Andrew Renzi («Paul American»), para declarar explícitamente lo que Sheen no: que el actor ha tuve sexo con hombresUna admisión que evidentemente tiene más peso para el propio Sheen que para el espectador. (O al menos este espectador, de todos modos).

El intercambio es indicativo de este proyecto extraño, frustrante y ocasionalmente intrigante, que enlventa escasas pero reales pepitas de información con preguntas principales y clips interminables. Así es el hecho de que Sheen establece una estructura ordenada de tres partes para su historia de vida: «fiesta», «fiesta con problemas» y luego solo «problemas», solo para que Renzi y su equipo rompan «también conocido como Charlie Sheen» en dos trozos de 90 minutos. Un largometraje podría ofrecer más enfoque y concisión; Una serie extendida podría ser más metódica en su retrato, en lugar de omitir capítulos como la serie FX de Sheen «Angery Management», ser asesinado y reemplazado por «Dos hombres y medio» o su reconciliación con el cocreador Chuck Lorre. En cambio, «también conocido como Charlie Sheen» está atrapado en el medio.

La voz más prominente en «alias Charlie Sheen» es, por supuesto, el propio Sheen, claramente calmado del pico de manía en exhibición en su Entrevista infame de 2011 con Andrea Canning of ABC News pero aún conservando cierta excentricidad incontenible. (Sus entrevistas se organizan en un restaurante vacío, porque Sheen tiene afición por las cucharas grasosas). A Sheen se une a Sheen por la ex esposas Denise Richards y Brooke Mueller, con quienes comparte dos niños cada uno; Su amigo de la infancia Sean Penn, quien creció con los niños de Sheen en Malibú; su hermano Ramón Estévez; Lorre; E incluso la señora Hollywood Heidi Fleiss, contra quien Sheen testificó cuando un cheque de viajeros lo identificó como uno de sus clientes.

El claro destacado de este grupo es el coprotagonista de Sheen «Two and a Half Men», Jon Cryer, quien ofrece una evaluación convincente y holística de la psicología que impulsa la disfunción de Sheen. (Penn, fumando un cigarrillo en su propia sala de estar, contribuye con algunas ideas sobre la fama y las drogas que se endurecen evocativamente, pero demasiado general para causar una gran impresión). «No sé si él cree que merece lo que tiene», dice Cryer sobre el famoso padre Martin y el éxito temprano después de un breakout en «Ferris Bueller’s Día de», por lo que ha sido el ciclo de un ciclo de Sheen, luego, lo que le quitó a Sheen. el centro de atención. Cryer es igualmente observador hacia la crisis pública extendida de Sheen, un punto de inflexión temprano en la era de las redes sociales en la que los espectadores recibieron un estimulante soplado de la espiral descendente de un hombre.

Pero incluso Cryer no puede tener tanto impacto en su participación activa como el anciano Sheen y el hermano de Charlie, Emilio, en su ausencia. (Un Intertitle señala que Martin y Estévez declinaron participar). Obtenemos un resumen fascinante de la visita de los niños de Sheen al conjunto notoriamente asediado de «Apocalypse Now», pero no la respuesta de Martin a la idea de que observar a su padre conducido hasta el punto de abuso de sustancias y una locura puede haber tenido un efecto duradero en Charlie. En cambio, «también conocido como Charlie Sheen» usa las escenas compartidas de Martin y Charlie a lo largo de los años como un sustituto endeble de lo real, además de un resumen extrañamente largo de la vez que la pareja jugó baloncesto con Michael Jordan en un programa de juegos de celebridades olvidados.

«Aka Charlie Sheen» salva sus pepitas más perturbadoras para el final, cuando Renzi despeja la habitación y le permite a Sheen compartir su perspectiva sobre su diagnóstico de VIH; acusaciones de agresión sexual Con respecto al fallecido Corey Haim, hecho por el contemporáneo Corey Feldman de Haim, y su experimentación sexual. Este encuadre climático abandona la propia percepción de Sheen de lo más importante de su vida, mientras que el propio interés de Renzi parece estar en detalles salaces como la primera experiencia de Sheen con crack cocaína (él estaba recibiendo sexo oral en ese momento) y el momento en que empujó un cubo de hielo en su propio recto para atravesar una escena mientras estaba intoxicado (con ayuda con una flecha de flecha superada). Otros puntos de inflexión, como el compromiso final de Sheen con la sobriedad, simplemente se pasan por alto. «Aka Charlie Sheen» pretende ir más allá de los peores y publicados momentos publicitados, pero revela en su mayoría cuánto el actor continúa viviendo en su sombra.

Ambos episodios de «AKA Charlie Sheen» ahora se están transmitiendo en Netflix.