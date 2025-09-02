Revisión de ‘A House of Dynamite’: potboiler de alta tensión con pretensiones

Si la distinción entre una «película» y una «película» todavía significa algo, entonces los primeros seis días del Festival de Cine de Venecia Definitivamente nos han dado películas. «Una casa de dinamita«Por otro lado, es un película – O, más concretamente, una película de Netflix, aunque incluso Netflix a veces hace películas (como las que tienen en el festival de este año, «Frankenstein» y «Jay Kelly»). Pero «una casa de la dinamita», un thriller de cuenta de disco-nuclear dirigida por Kathryn Bigelowestá expulsado de tantos tropos de Mor familiares que a pesar de que está tratando de ser realista sobre lo que te muestra (alerta de spoiler: realmente no tiene éxito), todavía tiene la sensación de un potro de advertencia de alta gama de alta gama tímida. ¡No intentes esto en casa! ¡O en la sala de situación de la Casa Blanca!

Un misil nuclear solitario ha sido lanzado, por un misterioso y anónimo agresor nacional, de algún lugar del Océano Pacífico. La nuca se dirige rápidamente hacia los Estados Unidos. ¿Qué tan rápido? En solo 19 minutos, aterrizará en algún lugar del Medio Oeste, y no lleva mucho tiempo al aparato de seguridad estadounidense para descubrir que ese lugar es Chicago. A menos que se pueda detener el arma, matará a 10 millones de personas en contacto.

Hay una paradoja estética integrada en la primera hora de «A House of Dynamite». La película no es una pieza de grandiosa Jerry Bruckheimer Doom Porn. Su tono es sombrío y responsable. Sin embargo, parte de eso es que está hecho en un estilo agresivamente sobrecalentado de thriller de cejas fruncido «importancia» que pretende transmitir un ambiente de verosimilitud. La edición de la división y la cámara de mano. La forma en que la película sigue parpadeando importantes acrónimos del gobierno (PEOC, Stratcom, OSD). Las astillas tokens del drama de interés humano (una batalla de divorcio, una visita al pediatra) que están destinados a contrapocar ​​la posibilidad de Armagedón con la trivialidad tan irónica de las preocupaciones cotidianas. La banda sonora de Ominoso que sigue acumulando la urgencia de la situación como la música en uno de esos programas de televisión sensacionalista «de investigación».

Para ser honesto, me sorprendió ver a Kathryn Bigelow confiar en tantos de estos dispositivos genéricos sin aliento. En su mejor momento, es una gran cineasta, una que trajo el asesinato secreto de Osama bin Laden a un campo fascinante de la vida auténtica en «Zero Dark Thirty», y que en su película de seguimiento, «Detroit» (2017) dramatizó el incidente de Motel de Argel que tuvo lugar durante el Riot de Detroit 1967 en la calle. Pero «Detroit», una película vital como pensé que era, no recibió una buena respuesta, y fue un fracaso importante. Bigelow no ha dirigido otra película hasta ahora, y «A House of Dynamite» es el tipo de película que haces cuando estás tratando de recuperarse de una falla de esa magnitud. Es fácil de ver, está conectado para ser emocionante, con una vistosa relevancia de los botones, pero el problema con la película es que no es del todo convincente. Está atrapado entre tratar de ser un thriller «serio» y un pedazo de Schlock glorificado.

Esa media hora de apertura ciertamente nos contiene, mientras contenemos la respiración ante la perspectiva de un misil deshonesto que se acelera hacia los Estados Unidos, pensamos: ¿Cómo será esta una película en tiempo real si el Nuke atacará en solo 19 minutos? Bigelow, trabajando a partir de un guión de Noah Oppenheim («Jackie»), nos lleva a la sala de situación de la Casa Blanca, la Oficina de Comando Militar y la Oficina Oval, todos contiguos por pantallas de video, y nos muestra a los jugadores de poder que intentan coordinar una estrategia, desde la Rebecca Ferguson como el oficial de servicio de la sala de la situación de Jason Clarke como su comandante de Harris como el secretario de la sala de la situación de la situación de la sala de la situación. Generalwish General Who Ods Stratcom (Comando Estratégico de los Estados Unidos) a Anthony Ramos como el comandante de la tripulación de Fort Greely en Alaska, una base fundamental del sistema de defensa antimisiles balísticos de la nación. Cada una de estas personas tiene sus tareas asignadas y habla en jerga de alta energía, pero su conversación se reduce a «¿Qué diablos vamos a hacer?»

En realidad, solo hay una opción: dispara el misil fuera del cielo. Lo harán con un GBI (interceptor terrestre), que, en caso de que no lo supiera, contiene un EKV (vehículo exoatmosférico). «A House of Dynamite» está lleno de diálogo como «EKV está separado del primer GBI. ¡Un minuto para interceptar!» Se podría pensar que Estados Unidos, con un misil nuclear que se acerca, podría convocar todo su poder y conocimientos técnicos para neutralizar la amenaza. Pero el gran mensaje de la película es que esa es una ilusión tranquilizadora. Como asesor adjunto de seguridad nacional, interpretado por un gabriel Basso desarmemente juvenil (lo siento, se parece a alguien cuyo trabajo debería ser correr y tomar café), nos informa que las posibilidades de que el GBI realmente elimine la nuclear sea solo el 61 por ciento. Lo que hace que el secretario de defensa irritable de Jared Harris exclamara, «¿Entonces es un maldito lanzamiento de monedas? ¿Esto es lo que nos compra $ 50 mil millones?» (Supongo que no lo sabía). «Una casa de dinamita» agita la olla de nuestros miedos, diciendo que el riesgo de un ataque nuclear contra el que no podemos defendernos es mucho mayor de lo que estamos acostumbrados a pensar. ¿Pero realmente confío en lo que dice la película? Digamos que esto es lo que nos compra un presupuesto de Netflix.

Esa media hora de apertura llega a su fin, y resulta ser el primero de los tres capítulos. Los otros dos rebobinarán y reproducirán exactamente el mismo escenario, solo de la ventaja de diferentes personajes. Encontré que esta es una bolsa mixta de un plan dramático. La primera sección es razonablemente tensa y fascinante. Pero en la segunda parte, cuando nos damos cuenta de que vamos a ver una versión diferente de lo mismo, como en «Rashomon» (excepto que no hay contradicción entre los puntos de vista), se siente, me atrevo a decirlo, repetitivo. La segunda sección se centra en el debate sobre quién podría haber lanzado la nuca en primer lugar. Corea del Norte parece el candidato más obvio, ya que es un estado deshonesto. Pero se explora la posibilidad de Rusia: la idea es que los rusos querrían no comenzar una guerra nuclear sino sembrar las semillas del caos en los Estados Unidos, pero ¿eso funcionaría? ¿Cómo podría Rusia lanzarnos una nuca sin que nosotros sepamos que era Rusia? (Lo sé, lo sé: ¿Eso es lo que nos compra $ 50 mil millones)? ¿Y los Estados Unidos deberían responder con un ataque de represalia total? «Una casa de la dinamita» parece estar teniendo lugar en un mundo donde la amenaza de destrucción mutuamente asegurada no existe.

El tercer episodio reproduce estos eventos del POV del Presidente de los Estados Unidos, y tengo que decir: Idris ElbaComo presidente, no da una buena actuación. El presidente comienza haciendo una visita al Liberty Arena para jugar baloncesto con algunos niños en la escuela, luego se mueve cuando ocurre la crisis. Pero Elba, en todo momento, actúa demasiado informal. No parece presidencial cuando está con esos niños, y cuando se enfrenta a la situación nuclear, actúa más regularmente confundido que al mando. ¿Por qué es el asesor de seguridad nacional adjunto, sí, el niño de café, por teléfono con un funcionario ruso? ¿No debería el presidente estar hablando por teléfono con el presidente ruso? ¿Por qué está gobernando por rumores? ¿Y por qué actúa como la carpeta de los códigos nucleares es una tarea que no quiere molestarse en romper?

Lo entiendo: es solo … ¡una película! Pero «A House of Dynamite» intenta tenerlo en ambos sentidos. Es, en el fondo, un pedazo de entretenimiento bastante descabellado (lo cual está bien), pero quiere la credibilidad de hacernos decir: «¡Oh, no me di cuenta de cuánto peligro estábamos!» El título es la metáfora de la película sobre cómo vivimos, rodeada por el poder destructivo de las armas nucleares, con líderes que ya no comparten el sueño de la Guerra Post Folía de reducir la reserva de ellas. Pero esto en realidad se presenta como una visión de guerra posterior a la guerra de lo que tenemos que temer. Sí, cuantos más tratados nucleares, mejor. Pero el problema en este momento no es la cantidad de armas. Es quién está a cargo.