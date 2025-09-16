El cine a menudo requiere una cierta suspensión de incredulidad. Pero, ¿qué sucede cuando una película exige demasiado, sin proporcionar al espectador ninguna razón emocional para justificar el salto? Es decir, en pocas palabras, la experiencia de ver «Un gran viaje audaz y audaz«, Una fantasía romántica idiosincrásica que nunca logra vender la historia de amor contra los que se desarrolla entre sus dos fobes de compromiso increíblemente atractivos, Margot RobbieS Sarah y Colin FarrellDavid, que se encuentra en una boda.

Eso es una lástima, como director Débil Ciertamente, es el tipo de artista observador que puede extraer reservas de humanidad y melancolía en los lugares más inesperados, desde los bordes agudos de la arquitectura moderna («Columbus») hasta el banco de datos de un androide («después de yang»). Pero parte del problema aquí es un guión ya insustancial (de Seth Reiss, del brillante horror satírico «el menú») que no tiene su combinación de director. Mientras que «un gran viaje audaz» está preocupado por las formas en que la memoria, el dolor y la pérdida dan forma a nuestro futuro, su naturaleza fantasiosa suplica un estilo más llamativo y, por lo tanto, se siente fuera de lugar bajo el toque de clave menor de Kogonada. No ayuda las cosas es el sentido del humor desconcertante (a veces, molesto) de la historia, trabajando activamente contra las grandes, audaces y hermosas lecciones de la vida que la película intenta recetar desesperadamente.

Las inconsistencias tonales de la película perjudican considerablemente a sus líderes de talento imposiblemente talentosos. La mayoría de las veces, tanto Farrell como Robbie parecen separados y sorprendentemente fríos cuando se supone que están adoptando sentimientos íntimos y vulnerables que el público sabe que son más que capaces de proyectar. Nos encontramos con el David de Farrell primero, cuando se ve obligado a alquilar un vehículo para llegar a la boda de su amigo, después de que su propio automóvil se arrance. La agencia de alquiler que encuentra es el tipo de lugar que cualquiera pensaría dos veces antes de poner un pie (es decir, a menos que se encuentren en una película de David Lynch): un gran almacén con dos agentes habladores y en la cara (Kevin Kline y Phoebe Waller-Bridge, atascado con algunas líneas agresivamente no sinminar) y dos autos idénticos y Crostr -’90s Car Cars con extraños. David se aleja con uno de los autos. Y muy pronto, descubrimos que Sarah ha revisado el segundo para llegar a la misma boda.

Lo que sigue es un encuentro mal boceto entre Sarah y David en un lugar llamado «La Strada» (en un posible guiño a un sentido de fantasía sofisticado y federico fellini que nunca llega). Y a medida que los dos comienzan abruptamente a discutir quién lastimaría al otro primero en caso de una participación romántica, no surgen signos de química en pantalla entre ellos. Aún así, terminan en el mismo automóvil después de que Sarah se descompone, ya que el extraño GPS del vehículo con una voz sensual sirve como una especie de casamentero entre los viajeros en solitario.

En el camino, pasan por varias puertas que proporcionan portales de Sarah y David en algunos momentos decisivos de su pasado. Nacimientos prematuros, abandono de los padres, conexiones perdidas, desamor jóvenes y posibilidades que se deslizaron a través de sus dedos. A medida que las puertas distintas se abren una tras otra en las habitaciones del hospital, los auditorio escolar, los comensales del vecindario y las casas de la infancia, tanto Sarah como David tienen la oportunidad de suavizar las arrugas anteriores y convertirse en el tipo de personas que no tienen miedo de comprometerse con nuevas relaciones.

Es cierto que hay algunas risas deliciosas en el camino. Entre ellos se encuentra una breve actuación del musical «Cómo sobrevivir en los negocios sin realmente intentarlo», unido por un juego Farrell. Y hay al menos una instancia en la que funciona el drama, especialmente cuando Sarah se reúne brevemente con su madre sobre la promesa de una modesta cena de puré de puré y una visualización de «grande». Aún así, nos arrojan a este valiente nuevo mundo de puertas y recuerdos demasiado apresuradamente, sin ningún intento de construcción temática o visual del mundo.

En consecuencia, el hecho de que ni Sarah ni David cuestionan sus circunstancias de ninguna manera real no tiene mucho sentido. E incluso con las pocas reglas que la película se establece para sí misma, todo lo que vemos se siente distante, inverosímil y artificial, como si estuviéramos atrapados dentro del propio «The Truman Show» de Sarah y David, sin importar cuán insistentemente «un gran viaje hermoso» intente convertirnos en amantes y creyentes. En comparación con los dramas recientes y adorablemente imperfectos como «La vida de Chuck» y «We Live In Time» que también interrogan a los pasados ​​de la vida humana, la película de Kogonada rara vez hincha los corazones de la manera que debería.

A pesar de algunas bengalas de lente bonitas, gotas de aguja cursi (incluida una versión descendente de «Let My Love abrir la puerta») y las cosas ocasionales grandes, audaces y hermosas que pasan por la ventana, el único destino «Un gran viaje hermoso» se acerca al final es un aburrimiento desafortunado.