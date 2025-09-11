Revise las escuelas de personas en el sur de Yakarta, Prabowo: Alhamdulillah, los niños pueden ir a la escuela

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto revisado Escuela de la gente Medio superior (SMRA) 10 en el área de Margaguna, South Yakarta, el jueves 11 de septiembre de 2025.

Durante la primera visita, Prabowo dijo que estaba feliz porque los niños que abandonaron la escuela podrían continuar su educación. Afirmó que Indonesia no podía ser superado por nación Otro en el sector educación.

Ilustración del personal educativo que trabaja (Fuente: Viva.co.id)

«No debemos quedarnos atrás con otras naciones. Esos son nuestros ideales, si Dios quiere, llegaremos allí. Alhamdulillah, las escuelas de personas, para que los niños que abandonen la escuela pueden ir a la escuela», dijo Prabowo a periodistas en el sur de Yakarta, jueves 11 de septiembre de 2025.

Prabowo dijo que las escuelas de las personas podrían ser un lugar para aprender para los niños que tienen una falta de antecedentes económicos. El gobierno, dijo, proporcionará la mejor educación para los niños desfavorecidos.

«Los niños que pueden haberse sentido inferiores porque sus padres son muy difíciles de vivir, dibujamos, damos el mejor entorno para que tenga confianza y que pueda obtener la mejor educación que podamos dar», concluyó Prabowo.

«Por lo tanto, no queremos permitir y esperar que haya una mejora natural, esa es, por supuesto, nuestra esperanza. Pero si es posible, si es necesario, intervenimos, ayudamos», continuó.

Ilustración del mundo de la educación

Por otro lado, Prabowo apreció los pasos del Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio de Educación Primaria y Secundaria había trabajado para realizar las escuelas de las personas. Además, incluidos maestros y fiestas involucradas en la organización de escuelas de personas.

«Así que vi que pensé que eran suficientes logros, el Ministerio de Asuntos Sociales, el Ministerio de Educación, Conceptos básicos y secundarios, los maestros, el guardián del dormitorio, todos los que habían trabajado duro, no esperaba que esto fuera rápido», agregó.