Revise la terminal de Purabaya y Trosobo Uppkb, Director General de Hubdat, resalte la importancia de la limpieza para lo digital

Surabaya, vivo – El Director General de Transporte Terrestre (Hubdat) del Ministerio de Transporte, Aan Suhanan, realizó una visita de trabajo en Java Oriental revisando dos nodos importantes transporte tierra, a saber Terminal Tipo de Purabaya (Bungurasih) y una unidad de implementación de pesar Vehículo TROSOBO Motorizado (UPPKB), jueves 28 de agosto de 2025.

Leer también: ¡Demostración laborista senayan! Los vehículos a Slipi se desvían a esta carretera, Transjakarta ingresó a la carretera de peaje



La terminal de Purabaya se estableció en un área de 119,950 metros cuadrados, atendiendo 238 rutas con el apoyo de 131 compañías de Autobus, así como en el nodo principal de viajes dentro de la provincia (AKDP) e interacción entre las provincias (AKAP). Todos los días, este terminal registra un promedio de 30,000 movimientos de pasajeros.

En una revisión, AAN enfatizó la importancia de mejorar los servicios básicos, que van desde instalaciones de saneamiento, saneamientoa la supervisión de seguridad. También destacó la necesidad de transparencia en la gestión de contadores de boletos para evitar las prácticas de intermediación.

Leer también: Propuesta de lavado para cerrar Cipete-Pondok Labu Toll Salida de la hora de salida durante las horas pico, esta es la razón





Director General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transporte Aan Suhanan

«La terminal de Purabaya es la cara del transporte terrestre de Indonesia. Queremos que la comunidad se sienta segura y cómoda. La principal prioridad son las instalaciones básicas como los inodoros y la limpieza del área terminal porque los pasajeros que sienten más directamente», dijo Aan.

Leer también: Polda Metro descarga los hechos terribles detrás de Jam Yakarta: todos los días 3.000 nuevos vehículos ‘nacidos’



Aan agregó, la limpieza sigue siendo un desafío en el área de partida y llegada. Con la optimización de los recursos, la limpieza debe ser una prioridad para que las personas se sientan limpias, cómodas y saludables.

Además, enfatizó la importancia de la innovación digital en la partida e inspección de vehículos. «Con la tecnología, los servicios pueden ser más rápidos, eficientes, al tiempo que garantizan la seguridad», agregó.

Después de revisar la terminal, Aan continuó la agenda al Trosobo Uppkb, uno de los puentes estratégicos que pesan en la regencia de Sidoarjo.

«La existencia de una puesta en pesaje es muy importante, especialmente en el control de vehículos con cargas excesivas y dimensiones excesivas. Uppkb es la entrada de la supervisión y la aplicación», dijo.

Según AAN, actualmente UPPKB Trosobo tiene un sistema de automatización, pero solo se limita a informar al centro. «No ha habido automatización en el proceso de aplicación de la ley. Esperamos que en el futuro cercano el sistema esté integrado con la policía y se pueda desarrollar Blu-E, para que la acción se pueda hacer automáticamente», explicó.

La digitalización, según AAN, es muy importante para minimizar las prácticas potenciales de los gravámenes ilegales (extorsión). «Las interacciones directas entre oficiales y conductores a menudo abren oportunidades de extorsión. Con la digitalización, esta interacción puede minimizarse, de modo que la supervisión es más objetiva, transparente y responsable», concluyó.

La visita a Purabaya Terminal y Uppkb Trosobo confirmó el compromiso de la Dirección General de Transporte de Tierras, el Ministerio de Transporte para alentar los servicios públicos y las transformaciones de transporte digital.

Desde la mejora del saneamiento y la limpieza de la terminal hasta la automatización del puente de pesaje, estos pasos están dirigidos a realizar un transporte terrestre moderno, transparente y libre, al tiempo que respalda la implementación completa de la política gratuita Sobre dimención Y Sobre carga.