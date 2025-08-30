Revise la biomasa coincidente en Lontar PLTU, Aspebindo admite el objetivo de Endc 2030

Yakarta, Viva – Presidente de la Asociación de Proveedores de Energía de Mineral y Carbón de Indonesia (Esperar), Anggawira dijo que el uso de la biomasa como una mezcla de carbón en el esquema de cochalas Pltu considerado cada vez más estratégico para apoyar el objetivo de reducir las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero (GEI).

Enfatizó la importancia de la colaboración entre PLN y actores comerciales para garantizar la sostenibilidad del suministro de biomasa.

«El plan para satisfacer el suministro de energía de biomasa para las necesidades de PLTU requiere una buena cooperación entre los actores comerciales y el PLN para que el cumplimiento de la oferta pueda lograr los objetivos especificados», dijo Anggawira en su declaración, el sábado 30 de agosto de 2025.



Presidente del público de Aspebindo, Anggara

Además, Anggawira reveló que PLN EPI ha comenzado la provisión activa de biomasa desde 2023 y continúa aumentando significativamente el consumo de biomasa.

«A lo largo de 2025, el consumo de biomasa para el coincidir ha penetrado en más de 3 millones de toneladas. Este esfuerzo logró reducir las emisiones del sector eléctrico de más de 3,316 millones de toneladas de co₂e», dijo.

En línea con eso, el director de la biomasa EPI PLN, Hokkop Situngkir, explicó que el programa de combate se convirtió en una de las principales estrategias para lograr el objetivo del sector energético de contribución nacional mejorada (ENDC) 2030.

«El Gobierno ha establecido el objetivo de ENDC 2030 para el sector energético, donde el coincidente de algo de carbón con biomasa en PLTU es uno de los programas de reducción de emisiones de GEI. El objetivo nacional es el uso de 9 millones de toneladas de biomasa en 2030», dijo.

Lontar PLTU, ubicada bajo la Unidad de Negocios de Banten 3 Generation (UBP), es un ejemplo concreto de la implementación de coincidencia.

Mientras tanto, el gerente senior de UBP Banten 3, RIA Indrawan, explicó que esta unidad era técnicamente capaz de absorber hasta el 5 por ciento de la biomasa en el proceso de combate.

«Todos los días podemos acomodar hasta 7,000 toneladas de biomasa para el cochido. Esto demuestra nuestra tecnología y preparación operativa para apoyar el programa de energía verde», dijo.



Director de la mente ID Maroef Sjamsoeddin, durante su visita a la boca de la mina Sumatra del Sur pltu (Tanjung Lalang pltu) administrado por Pt Huadian Bukit Asam Power (HBAP). [Humas MIND ID] Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

El presidente de la Fuerza de Tarea de Alimentos BPP HIPMI, M Hadi Nainggolan, quien estuvo presente en esta visita, enfatizó que el éxito del coincidir no solo depende de la preparación de la PLTU, sino también en el ecosistema integrado de suministro de biomasa.

«La clave para el éxito del negocio de biomasa es construir un ecosistema integrado desde aguas arriba hasta aguas abajo. Al cooperar con la industria del sector de la biomasa, significa que podemos optimizar el cumplimiento de la biomasa para suministro a PLTU», dijo.