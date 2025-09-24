Revise cinco oficinas de viajes, KPK da miedo sobre cómo obtener una cuota especial de Hajj adicional

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) ha examinado a cinco personas de la Agencia de Viajes del Hajj como testigos en la investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y la implementación de la peregrinación en Ministerio de Religioso (Ministerio de Religión) Año 2023-2024.

Leer también: Ganador del juicio previo, el KPK enfatiza el estado del sospechoso Hary Tanoe es legítimo de acuerdo con las reglas



Cinco testigos examinados incluyen el presidente presidente de PT Saudaraku Muhammad Rasyid, personal operativo Hajj de PT Menara Suci Sejahtera Ali Jaelani, Director de Pt Al Andalus Nusantara Travel Siti Roobiah Zalfaa, Director de Pt Andria Atria Atria Wisata Zainal Abidin, y Director de Pt Dzikra Azff.

Durante el examen, el KPK investigó la solicitud de dinero hasta la forma de obtener una cuota adicional para el Hajj especial.

Leer también: Investigado por la Oficina del Fiscal General, la nueva administración de Kimia Farma debe hacer esto



«Los testigos estuvieron presentes, además de ser explorados relacionados con cómo obtener una cuota adicional para el hajj especial y la demanda de dinero para obtener una cuota adicional de Hajj especial», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, a los periodistas el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

Leer también: KPK Cecar Bupati Pati Sudewo sobre el acuerdo de subasta a la tarifa de la tira



El anuncio hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas en la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso Haji soñando el.

El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QOUMAS.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento Indonesio también declaró que su partido había encontrado una serie de irregularidades en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la distribución de las 50 cuotas en comparación con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)