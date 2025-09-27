Minutos en «»Dos pianos«Dos ex amantes inesperadamente se encuentran inesperadamente en el estrecho lobby de un venerable edificio de apartamentos de Lyon, después de varios años de distanciamiento. En el mundo real, esto sería una señal para una pequeña charla detallada, incómoda, tal vez o un guiño pasivo agresivo de reconocimiento, o simplemente un simple hombro frío. Arnaud DesplechinSin embargo, es bastante más acalorado que eso: el hombre rápidamente se desmaya, golpeando su cabeza en la puerta del ascensor en su camino hacia abajo, mientras que la mujer huye frenéticamente, como de una escena del crimen. El melodrama comienza en un lanzamiento tan alto en el último de Desplechin, se podría pensar que no tiene a dónde ir, pero esta historia, sin embargo, esta historia de arte, dolor, traición y consumo fervientemente inflamada aventura amorosa En los esteroides sigue encontrando nuevas formas histéricas de sorprender.

Las altas emociones y la narración mayor han sido accesorios del cine de Desplechin, sobre todo en los días de forma máxima de «Kings and Queen» (2004) y «un cuento navideño» (2008), aunque recientemente lo hizo varias muescas: su último ficción, la última característica de la ficción, el ritmo de los hermanos «y la hermana» y la hermana «y la hermana», y el salto de la ficción. «Two Pianos» se juega casi tan rematado y se aplican ridículamente como su predecesor, aunque invita a su audiencia un poco más a sus teatros, y tiene un factor de enfriamiento maravilloso en Charlotte Rampling, en ella muy imperiosa, para contrarrestar los caos emocionales tambaleados por los personajes más jóvenes de la película. El resultado probablemente netgará una exposición internacional más amplia de Arthouse que los últimos esfuerzos de Desplechin.

Recién salido de una nominación a César por explorar territorio igualmente tórrido en el «Beating Hearts» del año pasado, aunque aquí juega bastante más burgués: las estrellas civiles de François como Mathias, un pianista de conciertos dotado que ha pasado los últimos años enseñando en Tokio, donde parece haber descansado sus talentos prodigiosos y cerró su corazón a las posibilidades románticas. Ahora que regresa a su ciudad natal de Lyon, es encargado por su ex mentora Elena (Rampling), ella misma una célebre virtuoso de piano, para duetas con ella en una serie de conciertos que pretende ser la última.

Una mirada a la feroz comportamiento de Elena y la expresión de la boca con cuchillos y está claro que Mathias nunca tuvo la opción de negarse, incluso si duda por varias razones para regresar a casa y al centro de atención: Rampling la reproduce con el tipo de postura respaldada por la regla y la vergüenza sin sílabas que proyecta la garantía absoluta en sí misma mientras la en otros en otros. Sin embargo, hay más vulnerabilidad detrás de esa mirada asombrosamente directa de la que le importa, y su creciente conciencia de su mortalidad la hace especialmente agravada que su descubrimiento de estrellas en su opinión, en su opinión, ha estado perdiendo sus mejores años. «Two Pianos» está más afectado cuando se centra en los matices irritables de esta relación maestra-alumna de maestros aún más atada.

Pero hay mucho más que ver aquí, comenzando con ese encuentro del lobby antes mencionado entre Mathias y la mujer misteriosa rubia Claude (Nadia Tereszkiewicz, más exageradamente reminiscente que nunca de una joven Cotillard). La trama en el guión de Desplechin y Kamen Velkovsky es quizás más escalonado de lo que debe ser, aunque gradualmente recogemos que Claude es una vieja llama, ahora casada con el ex mejor amigo de Mathias, Pierre (Jeremy Lewin).

Tan pronto como hemos procesado esa información que una narrativa repentina y vertiginosa, Swerve coloca a Claude en el mercado románticamente, y en esta escuela particular de melodrama acelerado, no tiene intención de usar las malas hierbas de su viuda más de un día o dos. Y eso es antes de las posibilidades de Mathias ya agotadas sobre un niño en el parque que es un misterioso döppelganger para su yo de la infancia, un descubrimiento que inicialmente amenaza a un pivote sobrenatural de estilo Shyamalan, aunque espera una explicación perfectamente lógica.

Lógico, es decir, dentro de la realidad del cuco débil de «dos pianos», donde no se deja una decisión erupción no hecha, y la población total de Lyon se reduce a una docena de personas. O enrollas con este registro de telenovelas de alta gama o no lo haces, pero todos los actores se comprometen con una considerable integridad a la causa, incluido Tereszkiewicz, poco envuelto con el carácter más voluminoso y menos explicable aquí, a pesar de su insistencia de que «no puedo volver a los hombres locos, me falta la audacia».

Y hay amplios placeres de oficio aquí: DP Paul Guilhaume recicla una técnica de mano propulsora de su trabajo nominado al Oscar en «Emilia Pérez», aunque también laca la historia de amor en los tonos de la orquesta adecuadamente saturados y del compositro, mientras que el compositor Grégoire Hetzel proporciona una rabia de orquestal temperamental y el rango de acompañante a acompañante de la asta de Bachtack. y Chopin. Solo un desenlace extrañamente anticlimático se aparta del florido libro de jugadas, ya que Desplechin elige exactamente el momento equivocado para ir fácilmente para un cambio: para bien o para mal, «dos pianos» se siente más mismo cuando juega demasiadas notas.