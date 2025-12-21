Revisando la preparación de seguridad de Nataru en Semarang, la preparación para la gestión de desastres es la atención del jefe de la policía nacional

Semarang, VIVA – Jefe de la Policía Nacional El general de policía Listyo Sigit Prabowo revisó la preparación de seguridad y los servicios de transporte de regreso a casa nataru en la estación de Semarang Tawang, el domingo 21 de diciembre de 2025.

Lea también: El Ministerio de Transporte prohíbe el transporte de mercancías en las autopistas de peaje durante las vacaciones de Navidad, tenga en cuenta la fecha



La visita tuvo como objetivo garantizar la sinergia entre KAI y POLRI para garantizar que la implementación del Transporte Nataru se realice de manera segura, ordenada y sin problemas.

Durante la revisión, el Jefe de Policía estuvo acompañado por el Gobernador de Java Central, el Alcalde de Semarang, el Vicepresidente Ejecutivo de KAI Daop 4 Semarang, Suharjono y otros funcionarios relacionados.

Lea también: Cupos aún disponibles, Ministro de Transporte invita a aprovechar programa de regreso a casa gratuito



El Jefe de la Policía Nacional se tomó el tiempo para ingresar a las instalaciones del puesto de salud, lugares de juego para niños, saludar a los pasajeros en la sala de espera e incluso subir al tren.

En su declaración a los periodistas después de la inspección, el jefe de la Policía Nacional transmitió la predicción de que el número de pasajeros en trenes y otros medios de transporte durante el largo período navideño, que según un estudio del Ministerio de Transporte, aumentará considerablemente.

Lea también: Pelindo Multi Terminal implementa servicios completos para hacer frente al aumento de pasajeros de Año Nuevo



El Jefe de la Policía Nacional también recordó el potencial clima extremo que según estimaciones del BMKG podría ocurrir durante las largas vacaciones de Navidad y Año Nuevo 2025/2026.

«Además de brindar servicios a la comunidad con respecto a Nataru, también tenemos que preparar servicios relacionados con la respuesta a desastres. Por eso pedimos a todos los niveles, incluidos los funcionarios de Java Central Forkopimda y KAI, que aseguren los puntos que debemos tener en cuenta. El grupo de trabajo conjunto relacionado con la gestión de desastres debe estar verdaderamente preparado, en términos de personal, instalaciones e infraestructura, incluida la mitigación de desastres», dijo Listyo.

Informe de Teguh Joko Sutrisno/tvOne Semarang