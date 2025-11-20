Revisando el ‘Casino’ de Martin Scorsese con Owen Gleiberman de Variety

En el episodio de hoy del podcast “Daily Variety”, escucharemos a VariedadOwen Gleiberman sobre su redescubrimiento de un clásico subestimado de Martin Scorsese, 1995 “Casino.” Y Joe Otterson explica sus reportajes sobre la agitación detrás de escena. sobre la serie “Tulsa King” de Sylvester Stallone mientras el drama de Taylor Sheridan filma la cuarta temporada en Atlanta.

(En la foto: Sharon Stone en “Casino”)

