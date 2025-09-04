Revisado nuevamente en el caso de Chromebook, la expresión de Nadiem Makarim hizo una escena


Jueves 4 de septiembre de 2025 – 09:48 Wib

Yakarta, Viva – El ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Ministro de Educación y Cultura) Nadiem Makarim cumple la llamada Oficina del Fiscal General (Ago) relacionado con un caso de presunta corrupción de adquisiciones Chromebook.

Nadiem llevaba una camisa verde oscuro. El ex jefe de Gojek fue visto sonriendo ampliamente cuando se llamaba al equipo de medios. Nadiem fue acompañado por un famoso abogado Hotman Paris Hutapea. Sin embargo, era económico para hablar y decidió ir directamente a la sala de examen.

«Sí, llamado testimonio, gracias», dijo Nadiem.

El ex Ministro de Educación y Cultura Nadiem Makarim llena la llamada del Fiscal General

Foto :

  • Antara/Nadia Putri Rahmani

Esta no es la primera vez que se examina a Nadiem. El examen se llevó a cabo porque su posición en ese momento como Ministro de Educación y Cultura estaba directamente relacionada con el Programa de Adquisiciones de Chromebook para las escuelas.

El mismo ha nombrado a cuatro sospechosos en este caso, a saber, el jurista Tan, que es el personal del Ministro de Educación y Cultura del período 2020-2024, e Ibrahim Arief o Ibam, ex consultores de tecnología Kemendikbudristek.

Además, hay dos funcionarios del ministerio, a saber, Sri Wahyuningsih como ex director de la escuela primaria y ex director de la escuela secundaria de Mulyatsyah. Ambos son la Autoridad de Usuario del Presupuesto (KPA) en el proyecto.

A partir de los resultados de la investigación, se dice que el estado perdió hasta Rp1.9 billones debido a la educación de digitalización del proyecto de adquisición para el período 2019-2022.

Ex Ministro de Educación y Cultura Nadiem Makarim después del examen en el KPK

Mañana Nadiem Makarim será arrastrado nuevamente a la oficina del Fiscal General, ¡el caso Chromebook de Rp9.3 billones se está poniendo más caliente!

El ex Ministro de Educación y Cultura Nadiem Makarim ciertamente regresará a la Oficina del Fiscal General (AGO), el jueves 4 de septiembre de 2025.

img_title

Viva.co.id

3 de septiembre de 2025





