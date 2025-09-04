Revisado nuevamente en el caso de Chromebook, la expresión de Nadiem Makarim hizo una escena

Yakarta, Viva – El ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Ministro de Educación y Cultura) Nadiem Makarim cumple la llamada Oficina del Fiscal General (Ago) relacionado con un caso de presunta corrupción de adquisiciones Chromebook.

Leer también: Los observadores sugieren que el AGO es más valiente para cepillar el corruptor



Nadiem llevaba una camisa verde oscuro. El ex jefe de Gojek fue visto sonriendo ampliamente cuando se llamaba al equipo de medios. Nadiem fue acompañado por un famoso abogado Hotman Paris Hutapea. Sin embargo, era económico para hablar y decidió ir directamente a la sala de examen.

«Sí, llamado testimonio, gracias», dijo Nadiem.

Leer también: 5 razones para elegir Asus Vivobook S14 (S3407CA), el mejor candidato con laptop de IA en este momento





El ex Ministro de Educación y Cultura Nadiem Makarim llena la llamada del Fiscal General Foto : Antara/Nadia Putri Rahmani

Esta no es la primera vez que se examina a Nadiem. El examen se llevó a cabo porque su posición en ese momento como Ministro de Educación y Cultura estaba directamente relacionada con el Programa de Adquisiciones de Chromebook para las escuelas.

Leer también: El AGO es razonable para ganar la opinión pública principal porque se atreve a investigar la corrupción involucra a la élite gobernante



El mismo ha nombrado a cuatro sospechosos en este caso, a saber, el jurista Tan, que es el personal del Ministro de Educación y Cultura del período 2020-2024, e Ibrahim Arief o Ibam, ex consultores de tecnología Kemendikbudristek.

Además, hay dos funcionarios del ministerio, a saber, Sri Wahyuningsih como ex director de la escuela primaria y ex director de la escuela secundaria de Mulyatsyah. Ambos son la Autoridad de Usuario del Presupuesto (KPA) en el proyecto.

A partir de los resultados de la investigación, se dice que el estado perdió hasta Rp1.9 billones debido a la educación de digitalización del proyecto de adquisición para el período 2019-2022.