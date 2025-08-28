Revisado docenas de preguntas, Ridwan Kamil respondió a Alhamdulillah preguntó sobre los resultados de los resultados de la prueba de ADN

Yakarta, Viva – Ex Gobernador de West Java, Ridwan Kamilcompletado para ser examinado relacionado con su informe sobre celebridades Lisa Mariana. El hombre que se llama familiarmente Kang Emil admitió que fue interrogado por docenas de preguntas.

«Hay alrededor de 12 preguntas», dijo RK, jueves 28 de agosto de 2025.



Ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil

Dijo que, de docenas de preguntas, también se le preguntó sobre los resultados de la prueba. ADN quien había conmocionado al público. En la ocasión antes de ser examinado, Ridwan Kamil había respondido las preguntas sobre los resultados de la prueba de ADN que declaraba que no era el padre de CA, una niña famosa Lisa Mariana.

«Alhamdulillah», dijo Ridwan Kamil.

Anteriormente informó, este caso comenzó cuando Ridwan Kamil informó a Lisa Mariana el 11 de abril de 2025. Acusó a Lisa de llevar a cabo difamación a través de cargas en las redes sociales. El informe se registró en LP/B/174/IV/2025/SPKT/Policía de investigación criminal.

El artículo utilizado es la ley de información y transacción electrónica (ITE) y el artículo de difamación en el Código Penal. La prueba de ADN en sí se realizó el 7 de agosto de 2025 en el Edificio de Investigación Penal de la Policía que involucra a los Pusdokkes de la Policía Nacional.

Las muestras de sangre y saliva de Ridwan Kamil, Lisa Mariana, y los hijos de CA fueron tomados y los resultados no salieron ningún rival. Para tener en cuenta, el Cuerpo de Bhayangkara confirmó que el informe del vicepresidente del Partido del Grupo Karya (Golkar), Ridwan Kamil contra Lisa Mariana. Ayu Aulia se acercó a la investigación.

«Ya es un estado de investigación», dijo el Director de la Ley Criminal de la Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional, General de Brigada Himawan Bayu Aji, miércoles 21 de mayo de 2025.