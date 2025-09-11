Revisado docenas de preguntas, Lisa Mariana hizo al investigador de pruebas de ADN en Singapur

Yakarta, Viva – Celebridades Lisa Mariana Finalmente completó el examen en la Dirección de Siber de la Agencia de Investigación Penal de la Policía relacionada con el informe de difamación publicado por el ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil.

Lisa, que estuvo presente con su asesor legal, Jhonboy Nababan, fue regañada 15 pregunta por investigadores. El enfoque del examen gira en torno a los resultados Tes ADN Así como la solicitud de Lisa para reactivar en el extranjero.

«Hoy, el examen de Lisa Mariana acaba de ser cuestionado por su información. Hay alrededor de 15 preguntas, sobre los resultados de las pruebas de ADN», dijo Jhonboy a periodistas en el edificio Policía de investigación criminalJueves 11 de septiembre de 2025.

Afirmó que uno de los puntos preguntados era la cuestión de presentar una prueba o segunda opinión en Singapur. «Entonces, sobre los resultados de la prueba de ADN lo mismo que nuestra solicitud de pruebas de ADN en el extranjero», dijo.

Anteriormente informó, Selebgram Lisa Mariana finalmente cumplió el llamado de los investigadores de la Dirección de Siber de la Agencia de Investigación Criminal para la Policía Nacional. Llegó con su abogado, Jhonboy Nababan, al edificio de investigación criminal.

La presencia de Lisa fue reprogramación después de que estuvo ausente el martes pasado por la enfermedad. Dijo que hoy su cliente pudo estar presente en buena salud para proporcionar información.

«Hoy cumplimos la llamada de Siber Bareskrim, que se retrasó ayer porque Lisa no pudo asistir debido a una enfermedad», dijo Jhon, jueves 11 de septiembre de 2025.

Para tener en cuenta, Ridwan Kamil informó oficialmente a Lisa Mariana a la Policía de Investigación Criminal el 11 de abril de 2025. El informe se registró con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/Bareskrim Polri.

Lisa se informó con una sospecha en capas, a partir de la ley número 1 de 2024 con respecto a la información y las transacciones electrónicas (ITE) al Artículo 310 y 311 del Código Penal relacionado con la difamación. Ahora, el caso continúa en el centro de atención público, especialmente después de que los resultados del ADN desestimaron el tema delicado que se había discutido ampliamente.