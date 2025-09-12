Revisado 12 horas relacionadas con Uya Kuya Cat, Sherina Munaf fue revisada por esto

Yakarta, Viva – East Yakarta Metro Police Check Artists Sherina Munaf Para una aclaración relacionada con las cargas en las redes sociales con respecto al rescate gato Propiedad de miembros del DPR (inactivo) Surya Utama o Vas a durante 12 horas.

Sherina llegó a la sede de la policía de East Yakarta desde la mañana alrededor de las 10:00 WIB acompañada de su asesor legal, Adit.

Sherina acababa de ser examinada por el investigador de la policía de East Yakarta, Satreskrim, alrededor de las 22:00 WIB y no dijo mucho sobre el proceso de examen desde la mañana.

«Anteriormente, quería agradecer a Profusely a la Policía del Metro de East Yakarta por acomodar todo», dijo el viernes la abogada de Sherina Munaf, después del examen en la sede de la Policía del Metro de East Yakarta.

Durante el examen, Sherina recibió una serie de preguntas relacionadas con la existencia de un gato que pertenece al presentador Uya Kuya que había perdido la edad del saqueo.

«En realidad, no hay intención de Sherina e Indira Diandra. Solo la humanidad pura», dijo Adit.

La aclaración es importante porque la información que circulaba decía que el gato pertenecía a Uya Kuya, quien supuestamente fue saqueado durante el saqueo de la casa del artista hace algún tiempo.

Además, la certeza sobre la verdad de la información solo se puede obtener a través de la información directa de Sherina.

Mientras tanto, la Unidad de Investigación Criminal de la Policía del Metro de East Jakarta, AKBP, Dicky Fertoffan, dijo que el investigador también examinó a otro testigo que se consideró que conocía el incidente.

«De hecho, los dos invitamos, lo mismo que un testigo relacionado», dijo Dicky.

Anteriormente, Sherina Munaf compartió las últimas noticias sobre el rescate del gato de Uya Kuya llamado Lili que había sido encontrado.

«Uno de los gatos de la casa de Uya Kuya fue el rescate y toda la noche y @indiradiandra había coordinado directamente con el rescatador. Esta mañana fue recogido y ahora el gato está seguro, mientras que fomento. Este es solo uno de los posibles 16-20 de las colas de los gatos que se crearon en ese lugar», escribió Sherina.

Sherina también describió la condición del gato que supuestamente pertenecía a Uya Kuya.

«Condiciones: Muy delgados, los huesos se sienten realmente cuando se aprovechan de su cuerpo. Para los dueños de mascotas, no adopte no comprar, gatos estériles, KL no puede cuidar para no mantener», continuó la carga de Sherina.

La Policía del Metro de East Yakarta nombró a 12 personas como sospechosos en el caso de saquear la Cámara de la Cámara de la Cámara de Representantes IX (inactiva) Surya Utama o Uya Kuya en el área de Pondok Bambu, Duren Sawit, East Jakarta, el 30 de agosto de 2025.

Los sospechosos tienen sus respectivos roles en la realización de sus acciones, a saber, como provocadores, saqueos y ataques contra los oficiales. (Hormiga)