¡Reveló! Un comerciante abre su voz después de que una abuela hiciera compras virales usando dinero falso: muy rico

Jacarta – Mercado Patra, Kebon Jeruk, oeste de Yakarta, de repente se emocionó después de que una mujer anciano 70 años viral porque lo pillaron usándolo dinero falso al comprar verduras. Comerciante La población local también abrió sus voces sobre la cronología de los acontecimientos, lo que hizo que muchas personas negaran con la cabeza.

Lea también: Emocionante acción de la policía para hundir en el mar gases de escape confiscados, diciendo que se habían convertido en un plantado.



Ririn (58), uno de los comerciantes de alimentos básicos en el mercado de Patra, dijo que cuando la anciana pagó sus compras el martes (11/11), inmediatamente empezó a sospechar porque las Rp. El billete de 100 mil usado parecía «extraño». Cuando se mira, el dinero no muestra la marca de agua de la imagen del héroe que normalmente se encuentra en el dinero real.



El comerciante de alimentos básicos en el mercado de Patra, Kebon Jeruk, en el oeste de Yakarta, se llama Ririn.

Lea también: La confesión de la abuela de haber recibido dinero falso para comprar en el mercado: billetes de 100.000 IDR comprados por 50.000 IDR



«Si es dinero real, hay una foto de la persona (si lo miras). ¿Cómo es que este dinero no tiene una persona? Wow, es falso. Pero el dinero parece real (real). Sólo si lo miras, no hay imagen», dijo Ririn, citado por VIVA de Entre Jueves 13 de noviembre de 2025.

Ririn explicó que antes de darse cuenta de que el dinero era falso, varios otros comerciantes también sintieron que habían sido engañados. Ellos, incluidos vendedores de huevos, verduras, pescado salado y pescado mojado, siguieron a la anciana para asegurarse.

Lea también: Hexindo revela su estrategia para satisfacer la alta demanda de productos de equipos pesados



Finalmente, los comerciantes le pidieron a Ririn que verificara el dinero gastado por la mujer y los resultados fueron falsos.

Según Ririn, varios comerciantes habían sido víctimas de fraude por parte de las mismas personas mayores. Sin embargo, el dinero falso siempre era devuelto después de que la anciana se diera cuenta y se disculpara.

«Algunas fueron hace dos semanas, otras hace una semana. No perdí porque me devolvieron el dinero. Él se disculpó, le devolví el dinero», dijo Ririn, imitando su conversación con los ancianos.

Ririn añadió que la anciana trajo un total de Rp. 400 mil en dinero falso y admitió haberlo comprado por Rp. 200 mil. Según las sospechas de Ririn, la mujer sabía que el dinero que estaba usando era falso, porque inmediatamente lo reemplazó con dinero real cuando se lo mostró.

«Compré Rp174 mil. Rp100 mil eran falsos, Rp50 mil eran reales. Estaba listo para reemplazarlo», explicó Ririn.

Este incidente hizo que los comerciantes se preguntaran sobre el origen y el propósito del uso de dinero falso. Después de una ligera prueba por parte de los comerciantes, abuela Esto finalmente fue denunciado a la policía.