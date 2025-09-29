¡Reveló! Sultan HB X Descarga de causas de envenenamiento de MBG en Yogyakarta

Yogyakarta, VIVA – Casos de intoxicación alimentaria en el programa Comer nutritivo gratis (Mbg) En la región especial de Yogyakarta nuevamente en el centro de atención. Gobernador de bricolaje, Sultan hamengku buwono X, enfatizando que el problema no es algo complicado para rastrear la causa. Según él, la raíz del problema se encuentra en un patrón de cocción inapropiado.

El Sultán recordó que el riesgo de envenenamiento surge cuando la comida, especialmente las verduras, se cocinan demasiado temprano y luego se consume unas horas después. Este tipo de patrón, dijo, tiene un gran potencial para hacer que la comida sea rápido entonces.

«Para presentar comida para nuestros hijos, nuestros estudiantes, pido un caso como ayer en Sleman, no la repita. Desde el principio siempre enfatizo, ¿quién es la cocina? YouTube Humas JogjaLunes 29 de septiembre de 2025.

Estudiantes víctimas de envenenamiento de MBG en West Bandung Regency

Sri Sultan destacó la cuestión de la capacidad de catering que a menudo no está de acuerdo con el número de órdenes. Dio un ejemplo, si un catering solo puede preparar 50 porciones, pero se le pidió hacer 100 porciones, entonces la calidad del plato es difícil de mantener.

«Si el catering se ve por cuánto tiene capacidad al día hace un paquete. Si el paquete es de solo 50 porciones (al día), se le dice que haga 100 porciones, no puede», explicó.

«Si 50 porciones generalmente se cocinan a las 04.30 que se comerán a las 08.00 o 10.00 a.m., aún puede estar seguro. Pero si se ve obligado a ser 100 porciones, la cocina puede ser de 02.00 o 02.30 de la mañana. Comiendo a las 10 a.m., está en riesgo de envenenamiento», continuó.

Según él, esto no necesita ser complicado mediante análisis químico. Lógicamente, la comida cocinó temprano en la mañana y solo consumió unas horas más tarde, es claramente vulnerable al rancio.

«En realidad, no es complicado encontrar (la causa) por qué el envenenamiento, no es necesario usar personas químicas, que ya se cocinan a las 2 de la mañana, solo ocho a las ocho deben estar obsoletos, es cierto», dijo.

El Sultán también asoció su experiencia al abrir una cocina pública durante el desastre de la erupción de Mount Merapi hace unos años. A partir de esa experiencia, aprendió cómo los patrones de cocina son muy influyentes en la resistencia a los alimentos.

«También a menudo cocino en casa. Además, tengo una experiencia de cuatro años de abrir un poste de refugiados del Monte Merapi. Desde allí sé, si las verduras se cocinan temprano en la mañana y luego se comen por la mañana, debe estar obsoleto. Por lo tanto, es mejor tener verduras cocinadas cerca de la comida.

Además, la persona número uno en Jogja confirmó que el caso de envenenamiento continuará repitiéndose si el patrón de cocción no se mejora. Solicitó que las partes responsables del programa MBG sean más disciplinadas para ajustar el tiempo de cocción con el tiempo de consumo.

«Mientras el patrón de cocción no cambie, la víctima no se reducirá», dijo.