¡Reveló! Se dice que Erin Taulany tiene un estilo de vida extravagante y gasta 2 millones de IDR al día sólo en comida.

VIVA – No Erin Taulanyesposa André Taulanyvolvió a la atención pública después de que el contenido de la demanda de divorcio de Andre contra ella circulara ampliamente en las redes sociales. En la carta, se revelan una serie de razones que se cree que desencadenaron la crisis en su hogar, incluidas las acusaciones de que Erin tiene un estilo de vida extravagante y es demasiado tísica.

El documento viral de la demanda afirma que Erin a menudo prioriza un estilo de vida lujoso y compra artículos caros que no se consideran muy útiles. No solo eso, Andre también alegó que su esposa a menudo lo presionaba para que continuara trabajando para poder cumplir con este alto estilo de vida. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



André Taulany y Rein Wartia Trigina

«Que el demandado tiene un estilo de vida extravagante y tísico, priorizando el estilo de vida. El demandado siempre compra artículos de lujo que son ‘despilfarradores’ o completamente inútiles. El demandado siempre presiona al peticionario para que continúe trabajando para satisfacer las necesidades tísicas y el estilo de vida lujoso y derrochador del demandado», se lee en la declaración escrita en la demanda, citada en Instagram @rumpi_gosip el viernes 17 de octubre de 2025.

Andre incluso admitió que le había aconsejado repetidamente a Erin que fuera más prudente en la gestión de las finanzas familiares. Sin embargo, según el contenido de la carta, cada vez que le daban un consejo, se decía que Erin estaba enojada y no quería escuchar.

Lo más sorprendente del contenido de la demanda es la confesión de Andre sobre el hábito de Erin de supuestamente gastar alrededor de 2 millones de IDR al día sólo para comprar alimentos a través de aplicaciones en línea.

«Durante los últimos seis meses, cuando el peticionario ya no vive con el demandado y los niños, el demandado siempre ha pedido comida cara a través de la aplicación Gojek, donde un día puede llegar a 2.000.000 de rupias. Si se suma durante un mes, puede llegar a 40-50 millones de rupias».

Andre afirma que, aunque da dinero para comprar todos los meses, Erin sigue pidiendo comida a precios fantásticos. También se sintió obligado a pagar el pedido porque no quería causar problemas con los repartidores de comida.

«El peticionario no puede evitar pagar la orden porque teme que el conductor de Gojek se enoje y acabe siendo perjudicado por la orden del demandado», decía la carta.