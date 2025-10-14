¡Reveló! Rinaldy Yunardi crea una corona para Kylie Jenner en 3 semanas

Jacarta – Diseñador Rinaldy Yunardi logrando logros nuevamente. Esta vez, corona su trabajo es usado Kylie Jenner en la foto de la campaña de su nuevo producto de maquillaje, la Colección King Kylie.

La corona luce lujosa con piedras de cristal, circonitas y perlas negras en forma de gota. Entonces, ¿cuál fue el proceso para hacer la corona que usó Kylie Jenner? Rinaldy Yunardi también detalló el proceso.

Koh Yungyung, como se le conoce, dijo que el proceso de elaboración de esta corona hasta llegar a las manos de Kylie Jenner tomó 3 semanas.

«Desde el proceso de diseño hasta la producción y la entrega, se necesitan aproximadamente 3 semanas», dijo cuando VIVA.co.id lo contactó el martes 14 de octubre de 2025.

Aunque el proceso de fabricación sólo duró tres semanas, Koh Yungyung admitió que no encontró ningún obstáculo importante. Sin embargo, admitió que todavía estaba tratando de hacer el mejor trabajo para el hermano de la supermodelo Kendal Jenner.

«El único obstáculo es la idea de querer hacer el mejor trabajo para que Kylie lo acepte», explicó.

Koh Yungyung también proporciona lujosos detalles de la corona en su trabajo. Dijo que la corona estaba hecha de metal con tallas Art Nouveau con pequeños detalles de flores de metal y varios tipos de piedras lujosas.

«Una corona circular de tamaño mediano, base de metal con tallas Art Nouveau. Acabado en negro, detalles de pequeñas flores de metal con cristales, piedras de zicron y perlas negras en forma de gota», dijo.

Rinaldy Yunardi también expresó su agradecimiento por poder confiar nuevamente en Kylie Jenner para hacerse con la corona. Como se sabe, Kylie usó la corona de Rinaldy en sus redes sociales en agosto de 2017. No solo eso, en el reality show Keeping Up with the Kardashians en marzo de 2019, Kylie usó un tocado hecho por un hombre conocido familiarmente como Koh Yungyung.

«Como Kylie ya había usado mi trabajo, esta vez me contactó nuevamente para hacer una corona con un acabado negro», dijo.

Respecto a su encantador trabajo, Rinaldy Yunardi admitió estar muy agradecido por el reconocimiento del público.

«Amén», dijo el diseñador.